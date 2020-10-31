特朗普：大选结果必须迅速出炉

（德国之声中文网）在开始选举投票的前几天，美国总统特朗普再次呼吁选举后尽快公布选举结果。他认为最高法院允许北卡罗来纳州的将大选日之后抵达的邮政选票有效期延长9天，即延长到11月12日的决定是 "疯狂之举、对我们国家不利"。周五（10月29日）他在推特上对他的8700万粉丝说：“你们能想象在这9天期间会发生什么吗？”

目前在北卡罗来纳州，特朗普与民主党候选人乔·拜登（Joe Biden）之间的角逐势均力敌。2016年，特朗普曾以3个百分点的优势在该州赢得了竞选。在选举结果非常接近的情况下，从理论上来讲，在11月12日之前不会有明确的结果。根据该州选举部门提供的数据，有136万选民申请了邮寄投票，其中大部分选民已经填写选票并寄出。

对于周二（11月3日）举行的总统大选，特朗普已经多次提醒人们要提防选举舞弊，并要求必须在选举当晚明确选举获胜者。在以往的大多数选举中，确实在选举日当晚胜负就已明朗。但是今年，多个州的负责人都警告说，选举结果的公布可能会延迟。

由于今年爆发新冠疫情，通过邮寄投票的人明显增多。以德克萨斯州为例，该州通过邮寄投票和投票站提前投票的人数已经超过了2016年总统大选时的总数。官方数据显示，美国德克萨斯州已经有超过900万选民投了票。2016年时，该州总共只有897万人投票。

美国人口最多的得克萨斯州拥有38名选举人，数十年来在竞选总统时一直是共和党人的一统天下。但是在今年的民意调查中，特朗普的支持率仅略微处于领先地位。如果拜登在德克萨斯州选举获胜，特朗普将很难获得赢得选举所需的270名选举人的选票。如今拜登在全国民意调查中远远领先于特朗普。在几个关键联邦州的调查结果也显示拜登占据优势，不过有些地区仅略占上风。

一或两个联邦州将决定着选举？

与投票站的计票相比，邮寄选票的计票通常要复杂得多。此外，包括争夺激烈的宾夕法尼亚州在内的一些联邦州，只允许在选举日当天开启并计算邮政选票。由于复杂的选举制度，总统选举的结果最终可能取决于一两个有争议的联邦州的计票结果。

据研究人员称，美国已经有8350万人通过邮政投票或在投票日之前开放的投票站投了票。在2016年的总统选举中，选民总数接近1.37亿。

美国大选 你必须知道的7件事 11月3日 2020年11月3日星期二是美国第59届总统选举的日子。日期早在1845年就定为11月1日之后的首个星期二。选民在这一天还会决定众议院全部435个席位以及参议院33个席位最后由谁把持，选举产生美国第117届国会。

美国大选 你必须知道的7件事 共和党的人选 现任总统特朗普和副总统彭斯在共和党内几乎没有任何竞争对手的情况下直接得到执政党提名参选。在2020年美国新冠疫情爆发之前，股市不断攀升历史新高，对华高压政策初显成效，成功和朝鲜高层进行对话谈判下的特朗普政府本来风头正劲。新冠疫情侵袭美国，大幅度动摇了他的支持度。

美国大选 你必须知道的7件事 民主党的人选 与共和党候选人“唯我独尊”的情况相比，民主党则经历了美国总统选举史上人数最多的党内初选。最后由前副总统乔·拜登击败主要的竞争对手伯尼·桑德斯后正式被党内提名为总统候选人，由女性国会参议员卡玛拉·哈里斯担任他的副手，使其成为美国作为总统竞选搭档的第一位非裔和亚裔美国人。

美国大选 你必须知道的7件事 大选到底选什么？ 每4年一次的美国总统选举是一种间接选举，选民虽然在选票上看到的是候选人的名字，但是他们的投票其实将决定各州的选举人票最后以100%的数量流向何方。一个州选举人票的数量由该州的人口决定。其中270是个关键的数字。因为美国各州如今选举人票数的总和为538票，这意味着，获得270张，也就是超过半数选举人票的候选人就能够当选总统。

美国大选 你必须知道的7件事 The winner takes it all 每个州的选举人也就是参议院和众议院两院的议员。11月3日的投票结束后，选举人团会在2020年12月14日正式投票并确定选举结果。这时他们实际上没有自行决定把票投给谁的权利。因为当前美国的大选制度奉行“胜者全得制”，也就是说一个党派只需要在州内获得相对多数，就可以赢得本州全部选举人的票数。

美国大选 你必须知道的7件事 获胜的关键 所以说一般来说，美国大选的结果在投票日结束后的一天就已经可以基本明了。在传统上，许多州支持某个政党的情况比较容易预测，每次大选候选人的必争之地都是所谓的“摇摆州”（Swing States）或“战场州”（Battleground States）。最后的赢家，总是那些能在这些州拿到全体选举人票数的一方。

美国大选 你必须知道的7件事 权力和平交接能否实现？ 一般来说，大选前的民意调查结果基本上都能比较准确预测最后谁能入住白宫。但是自从2016年候选人特朗普在大部分民调落后的情况下仍然成功胜选之后，公众和学术界对民调的结果就产生了巨大的怀疑。如今各界关注的焦点是：如果特朗普败选他是否能够接受结果并保障和平移交权力。这位美国总统迄今为止对此模棱两可的表态是：“要看看发生什么再作决定。” 作者: 任琛





李京慧/任琛 (德新社、路透社)

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