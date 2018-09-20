特朗普大赞金正恩 与韩签订自由贸易协定

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在联合国大会上称赞金正恩「非常开明」、「棒极了」，并且宣布他很快的就会和金正恩举行第二次峰会。

去年，特朗普站在联合国大会的讲台上，说金正恩是「小火箭人」。时隔十二个月，推动去核的谈判正在进行中，特朗普过去对平壤火药味十足的批评，也转化成充满希望的呼告。

「当时是完全不同的世界。」特朗普周一说道，指涉曾经被他取绰号的朝鲜领导人: 「当时形势严峻。现在一年过去，已经很不一样。」

他补充道，国务卿蓬佩奥已经在着手准备两国领导人再次见面的相关事宜。

与此同时，美国多位官员分析指，不认为朝鲜会信守承诺一步步完成去核。

蓬佩奥倒是出面捍卫特朗普的立场: 「我们过去花了太多的时间在错误的方向上，而且都失败了。」

「我们试着要讲究细节，试着要按部就班，试着要用贸易做交换。但是这些尝试都失败了。」抱着有所突破的希望，「现在我们要让两个领导人带到一起，两个能够做出实际决策、推进这个进程的个人。」

金正恩的私人信息

在特朗普参与联合国周一上午的全球毒品贸易会议之前，文在寅依约将金正恩的私人信息捎给特朗普。

「你是唯一可以解决这个问题的人。」他转述金正恩的话。

作为回应，特朗普说在达成去核协议方面，「我们不赶，我们不急」。

其他美国官员则坚持在朝鲜完全去核之前，不可以放松对朝鲜的经济制裁。

美韩签订自由贸易协定

美国总统特朗普与韩国总统文在寅周一(9/24)在纽约签订美韩之间的自由贸易协定。

特朗普称乎这个协定为「历史性的里程碑」，其重点内容是美国减少了对韩国的贸易出超。

其中的关键做法是，扩大美国汽车制造商的出口额。未来，每个美国汽车制造商都可以出口最多五万辆汽车到韩国，比先前的限额高出一倍。

首尔也放松了对美国商品的环境标准要求，作为美国赦免钢铁关税的回报。

只是韩国仍然需要受到钢铁的配额限制。也就是说，现在韩国可以免关税出口到美国的钢铁量，是去年平均值的百分之七十。

这项自由贸易协定的签署，恰巧是在美国对价值两千亿美元的中国商品开征关税的当天。

罗法/夏立民 (德新社、美联社)