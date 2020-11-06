 特朗普大呼停止计票 通贝里讽：做好愤怒管理 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2020

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特朗普大呼停止计票 通贝里讽：做好愤怒管理

去年特朗普曾在推特上讽刺瑞典气候保护少女通贝里该做好情绪管理。如今在特朗普指控民主党“非法”计票后，通贝里也在推特上反唇相讥。

Großbritannien Bristol | Fridays for Future-Protest | mit Greta Thunberg, schwedische Klimaaktivistin (Reuters/D. Martinez)

（德国之声中文网）就在一年前，美国总统特朗普在推特上嘲讽瑞典气候保护少女通贝里有“愤怒管理问题”，如今通贝里模仿特朗普贴文的语气，讥讽特朗普在大选期间该“冷静”。

美国大选计票正如火如荼地进行。特朗普此前在推特上要求“停止计票”，通贝里周四在底下留言道：“太可笑了。唐纳德必须处理他的愤怒管理问题，然后跟朋友去看场好看的老电影！冷静，唐纳德，冷静！”

去年12月，在通贝里被《时代杂志》评选为2019年度风云人物后，她曾经疾言厉色地呼吁各国政府采取行动阻止地球暖化。当时特朗普就在推特上一则恭喜通贝里获奖的贴文下留言写道：“太可笑了。格蕾塔必须处理她的愤怒管理问题，然后跟朋友去看场好看的老电影！冷静，格蕾塔，冷静！”

作为回应，通贝里在她的推特自我介绍上添了两句话：“一名努力解决愤怒管理问题的少女。目前正在放松并与朋友看一场好看的老电影。”

本周三美国正式退出《巴黎气候协定》，再次加剧通贝里的不满。去年10月，她曾表态支持拜登，后者曾承诺一旦入主白宫将立即重新加入气候协定。

随着多个摇摆州的开票结果陆续出炉，特朗普连任的希望愈发渺茫。特朗普周四在白宫召开记者会，在没有确切证据的情况下，宣称民主党企图“偷走”大选胜利。

 

张筠青/达扬（法新社、路透社）

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