特朗普大呼停止计票 通贝里讽：做好愤怒管理

（德国之声中文网）就在一年前，美国总统特朗普在推特上嘲讽瑞典气候保护少女通贝里有“愤怒管理问题”，如今通贝里模仿特朗普贴文的语气，讥讽特朗普在大选期间该“冷静”。

美国大选计票正如火如荼地进行。特朗普此前在推特上要求“停止计票”，通贝里周四在底下留言道：“太可笑了。唐纳德必须处理他的愤怒管理问题，然后跟朋友去看场好看的老电影！冷静，唐纳德，冷静！”

去年12月，在通贝里被《时代杂志》评选为2019年度风云人物后，她曾经疾言厉色地呼吁各国政府采取行动阻止地球暖化。当时特朗普就在推特上一则恭喜通贝里获奖的贴文下留言写道：“太可笑了。格蕾塔必须处理她的愤怒管理问题，然后跟朋友去看场好看的老电影！冷静，格蕾塔，冷静！”

作为回应，通贝里在她的推特自我介绍上添了两句话：“一名努力解决愤怒管理问题的少女。目前正在放松并与朋友看一场好看的老电影。”

本周三美国正式退出《巴黎气候协定》，再次加剧通贝里的不满。去年10月，她曾表态支持拜登，后者曾承诺一旦入主白宫将立即重新加入气候协定。

随着多个摇摆州的开票结果陆续出炉，特朗普连任的希望愈发渺茫。特朗普周四在白宫召开记者会，在没有确切证据的情况下，宣称民主党企图“偷走”大选胜利。

张筠青/达扬（法新社、路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。