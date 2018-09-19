"特朗普堡"来波兰？

（德国之声中文网）安杰伊·杜达（Andrzej Duda）懂得怎样才能讨取自命不凡的东道主的欢心。本周早些时候访问白宫时，这位波兰总统送上了两个词--Fort Trump (特朗普堡）。波兰希望以此命名渴望已久的美军基地，让美国士兵长期驻扎该国，最好是来一个师。

杜达在华盛顿表示，"俄罗斯的攻击性行为"让波兰非常忧虑。而特朗普也这么看。他表示，波兰有理由感到担心。在这位美国总统看来，波兰人是欧洲人中真正的榜样。他们和自己一样对莫斯科持保留态度，不信任欧盟、北约这样的多国联盟，情愿和华盛顿直接商讨军事交易。不是出于友谊，而是为了金钱。这让特朗普听起来特别悦耳。在他看来，西欧人，尤其是德国人，想白吃白喝，既让强大的美国保护自己，付钱时却拖拖拉拉。

波兰的计划

位于欧洲东部的波兰可谓欧盟对抗俄罗斯的前哨。出于历史原因，该国有强烈的安全需求。三次被俄国瓜分以及在苏维埃时期数十年充当附庸国的历史让它在普京时代也充满戒心，尤其是在俄罗斯吞并克里米亚之后。

2017年1月，在离德国边界仅100公里的扎甘（Zagan)，波兰欢欣鼓舞地迎来了来自科罗拉多的约3500名美国士兵。同时抵达的还有86辆装甲车和400辆悍马吉普。这是北约"大西洋决心行动"框架下的一支轮流编队，每9个月用其他北约国家的士兵替换。

但这不足以满足波兰的安全需求。波兰保守民族主义的法律与公正党政府不希望一支不断变换的部队，而是希望有长期驻军，而且是美国士兵。从去年开始，波兰政府就致力于这一目标，为此宣传造势。

波兰总统杜达和特朗普

美国政府官员、国会议员和华盛顿智囊中流传着一份名为"美国在波兰长期存在建议"的报告。里面具体提到希望美军派一个装甲师。华沙将为此出资多达20亿美元。前波兰外交部长西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）向德国之声表示，他为此做出了很大努力。在波兰看来，这首先是一个存在感的问题，即便不能靠它挡住俄罗斯的进攻。

北约和1997年的《北约与俄罗斯基本法》

《北约与俄罗斯基本法》规定，在北约的东部边界不能大规模驻军，至少不能是长期性的。北约对这样的表述进行了"阐释"，把驻军保持在营级，并且每几个月进行一次轮换。

俄罗斯对波兰的"特朗普营"建议迄今反应谨慎。一架俄罗斯军机在叙利亚海岸被击落的事件转移了人们的视线。原则上讲，莫斯科将北约视为威胁。2014年俄罗斯吞并克里米亚后，北约向波兰和巴尔干派兵，俄罗斯以此为由加强了西部边界上的军力，包括在飞地加里宁格勒部署可携带核弹头的伊斯坎德短程导弹。

美国想要付钱的北约伙伴，波兰愿意

听起来就像是在冷战中最糟糕的扩充军备的时期。但计划毕竟不是事实。战略与国际研究中心的美国军事专家康利（Heather Conley）表示："我认为，美国国防部并不会很兴奋。"

如果将波兰誉为"欧洲灵魂"的特朗普愿意满足华沙的愿望，那么美国国会将拥有发言权。康利认为，五角大楼也会提出一些重要的问题。此外，美国与波兰之间签署双边军事协议必须和北约敲定。最迟到那时，北约将拿出与俄罗斯1997年达成的协议。