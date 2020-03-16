特朗普坚称「中国病毒」　专家忧鼓吹暴力

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(3月18日)说，他不认为将新冠肺炎称为「中国病毒」或「功夫流感」(kung-flu)是种族歧视。

他说:「这根本不是种族主义」。他表示继续用「中国病毒」只是想要保持准确无误。

他表示，这个用语反制中国官员指病毒可能是美军带给中国的说法。他说:「中国一度想要，现在可能没有，说是美国士兵引起的。这是不可能的。只要我当总统就不会发生。病毒是来自中国。」

世界卫生组织卫生应急计划负责人瑞安（Mike Ryan）强调，所有人都应该谨慎使用语言，避免让将特定某群人和病毒连结在一起。

而「功夫流感」(kung-flu)的说法则是结合了美国人一般对中国人会「功夫」的刻板印象，还有Ｆｕ和Ｆｌｕ的挪用。据美国哥伦比亚广播公司（CBS）华裔记者Weijia Jiang的说法，一位美国政府官员３月１７日在她面前用了这个词。

中国外交部18日例行记者会上，发言人耿爽重申，「反对美国对中国搞污名化的做法」。

他说:「我们多次说过，新冠病毒源头的问题是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相联系，反对搞污名化。」

有记者问，中方称病毒是美军带到中国的，是否有证据？耿爽则重复了前一个问题的回答。

亚裔美国人受攻击

美国主要城市的华人社区陆续传出类似的仇恨暴行。例如纽约布鲁克林地铁车厢上，有人对一名亚裔男子大吼大叫，并对他喷洒空气清新剂。 在洛杉矶，一名16岁的亚裔男孩被同学指称有病毒而遭到霸凌。而早在中餐馆因为疫情影响关闭前，就因为类似的种族歧视使生意一落千丈。

俄勒冈州波特兰市西部州立研究中心主任沃德（Eric Ward）不认同美国官员的做法。他表示，在社交媒体和极右翼网站上，因为疫情而出现的反亚裔与白人民族主义者的暴力言论持续增加。

他说:「我们有一个不负责任的总统，他继续把新冠肺炎称作中国病毒......这是故意的。在充满恐慌和惧怕的时候，这只会导致人身暴力。」

他认为社区领导人，民选官员和所有人都应该加强抵抗仇恨团体分裂美国的这种做法。

亚裔美国人公义促进会主席杨重远表示，特朗普的言论让人联想到1800年代后期的情况。当时尽管华裔美国人在美国生活了多年，仍被视为「黄祸」。

邹宗翰/杨威廉 (美联社等)