特朗普在众议院遭遇“否定之否定”

（德国之声中文网）表决结果：322票对87票。美国国会众议院以所需的三分之二多数否决了对特朗普总统此前对国防预算法案的否决。特朗普所在的共和党的多数议员也站在了总统的对立面。对特朗普而言，这是一次重大失败。若接下来在参议院也出现相同表决结果，则意味着他上任以来国会首次成功否决总统的否决。

总额7400亿美元

数天前，特朗普因对在线平台形式和军事基地可能更改名字的争议而拒绝签字批准新的国防预算一揽子法案。该法案涉及总额约7400亿美元资金。不过，依据美国惯例，该一揽子法案中也包含与军费并无直接关系的众多规定。例如，根据该法案，特朗普计划的从德国大规模撤军行动暂时被阻止。法案规定，国防部长必须向国会提交报告说明，这样的撤军符合美国国家利益。最快在120天之后，驻德美军规模方可缩小至34500人以下。

特朗普的否决或许不再起作用

国防问题上无党派之争

迄今，国防预算法案连续59年获超党派支持通过，今年亦然。然而，特朗普却独唱反调，于上周三（12月23日）使用了总统否决权，不予批准。在致国会众议院的一封信函中，他陈述理由说，该法案有悖于他的政府的外交政策和国家安全。本周一，两党议员在众院表决前纷纷表态，敦促不顾特朗普总统的否决继续支持该法案。这一造势显然奏效。

在近4年任期中，特朗普总统已8次否决国会法案，而国会每一次都无法得到再否决所需的三分之二多数。本届国会中，民主党在众院拥有多数，共和党在参院占多数。



凝炼/洪沙（德新社、路透社）



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