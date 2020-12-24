特朗普在任最后一天特赦班农

(德国之声中文网) 美国时间1月19日，白宫在声明中写到总统特朗普特赦73人、减刑70人。被特赦者当中也包括特朗普盟友史蒂夫·班农(Steve Bannon)，证实了早前媒体传出的相关消息。

班农在特朗普2016年竞选总统时担任顾问，去年被控为了筹措美墨边境墙的资金涉嫌欺诈捐款人。最近，特朗普为了指控去年11月总统大选涉及诈欺寻求支持，而与班农恢复了联系。

班农在获得特朗普特赦后，仍有可能在纽约州立法院被起诉，因为总统特赦只适用于联邦级罪名。

现任美国总统特朗普预计在周三(1月20日)卸任，之后由民主党总统当选人接任总统职位。特朗普预计将不会参加拜登的就职典礼，也不会赦免自己、家人或他的律师朱利安尼(Rudy Giuliani)。朱利安尼在特朗普试图推翻2020年总统大选结果的战线中充当先锋。

特朗普盟友陆续获特赦

现年67岁的班农是最近获得特赦的特朗普盟友。此前，特朗普曾特赦了通俄门核心、前任国家安全顾问佛林(Michael Flynn)，他涉嫌在向联邦调查局陈述与前俄罗斯大使的通话内容时说谎。另外一位被特赦者则是保守党游说家罗杰·斯通(Roger Stone)，他被控在通俄门调查中对国会说谎。还有一位获得特赦者是特朗普2016年的竞选主任马纳福特(Paul Manafort)，他在2018年被控与俄罗斯干预大选有关。

此外，特朗普还特赦了说唱歌手小韦恩(Lily Wayne)和布莱克(Kodak Black)，两人皆被控非法持有枪支及弹药。前任底特律市长基尔派翠克(Kwame Kilpatrick)也被特赦，他因贪污案被判28年刑期，现在正在服刑。

张慈\李鱼(路透社、美联社、法新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。