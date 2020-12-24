 特朗普在任最后一天特赦班农 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

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时政风云

特朗普在任最后一天特赦班农

美国总统特朗普在卸任前的几个小时特赦数十人，被特赦者包括前任顾问班农。一名饶舌歌手、前任国会成员也在特赦名单内。

Steve Bannon USA Politik

班农被控为筹措美墨边境修墙资金涉嫌欺诈捐款人

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《纽约时报》最新的一篇调查性报道，深度关注中国流亡美国富商郭文贵和其盟友班农，是如何利用美国的右翼媒体和调教闫丽梦这样的“吹哨人”，追求实现自身政治目的的。像之前对待温家宝、《大纪元时报》和《苹果日报》一样，这一次也毫不留情。

美国总统特朗普前高级战略顾问班农因涉嫌诈骗美墨边境筑墙资金被捕。他声称检方的指控与逮捕是政治迫害。法律人士分析，特朗普已有多名团队成员被捕或遭起诉，可能影响总统大选选情。

美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。

(德国之声中文网) 美国时间1月19日，白宫在声明中写到总统特朗普特赦73人、减刑70人。被特赦者当中也包括特朗普盟友史蒂夫·班农(Steve Bannon)，证实了早前媒体传出的相关消息。

班农在特朗普2016年竞选总统时担任顾问，去年被控为了筹措美墨边境墙的资金涉嫌欺诈捐款人。最近，特朗普为了指控去年11月总统大选涉及诈欺寻求支持，而与班农恢复了联系。

班农在获得特朗普特赦后，仍有可能在纽约州立法院被起诉，因为总统特赦只适用于联邦级罪名。

现任美国总统特朗普预计在周三(1月20日)卸任，之后由民主党总统当选人接任总统职位。特朗普预计将不会参加拜登的就职典礼，也不会赦免自己、家人或他的律师朱利安尼(Rudy Giuliani)。朱利安尼在特朗普试图推翻2020年总统大选结果的战线中充当先锋。

特朗普盟友陆续获特赦

现年67岁的班农是最近获得特赦的特朗普盟友。此前，特朗普曾特赦了通俄门核心、前任国家安全顾问佛林(Michael Flynn)，他涉嫌在向联邦调查局陈述与前俄罗斯大使的通话内容时说谎。另外一位被特赦者则是保守党游说家罗杰·斯通(Roger Stone)，他被控在通俄门调查中对国会说谎。还有一位获得特赦者是特朗普2016年的竞选主任马纳福特(Paul Manafort)，他在2018年被控与俄罗斯干预大选有关。

此外，特朗普还特赦了说唱歌手小韦恩(Lily Wayne)和布莱克(Kodak Black)，两人皆被控非法持有枪支及弹药。前任底特律市长基尔派翠克(Kwame Kilpatrick)也被特赦，他因贪污案被判28年刑期，现在正在服刑。

 

张慈\李鱼(路透社、美联社、法新社)

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