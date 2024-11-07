特朗普回归 专家：中美或见“更大范圍经济脱钩”

美国共和党候选人特朗普即将重返白宫，专家认为，中美之间的角力未来4年会加剧，尤其将在经贸层面迎来“巨大冲击”。不过也有分析指，特朗普的强势只会为中国在短期内带来挑战，长期而言却是利好。

（德国之声中文网）2024年美国总统大选落幕，共和党候选人特朗普擊敗民主党对手卡玛拉·哈里斯，成为美国史上最年长的总统当选人，也将是首位曾遭判重罪的美国领导人。现年78岁的他，明年1月正式重返白宫。

据中国官媒新华社週四（11月7日），中国国家主席习近平已向特朗普致贺电。习近平说：“中美合则两利、斗则俱伤。一个稳定、健康、可持续发展的中美关系符合两国共同利益和国际社会期待。”此前，中国外交部也曾发布简短声明，称“尊重美国人民的选择”。

专家分析，事实上，无论是民主党还是共和党执政，北京的态度都“偏悲观”，因为只要中美关系“战略竞争”的主轴不变，中方对任何美国领导人都得“小心面对”。而特朗普的回归，确实可能使中美关系更紧张。

新加坡国立大学政治系副教授庄嘉颖告诉DW：“特朗普在军事上虽然可能比较不希望有冲突，但在其他方面，他对中国是有一定的怀疑，甚至持有一定的这个敌意。”

这样的敌意，尤其将体现在中美经贸互动上。美国战略与国际研究中心（CSIS）中国商业与经济研究部副主任马佐科（Ilaria Mazzocco）说，全球该准备好迎接“巨大冲击”，因为“美国在与世界其他国家、首先是中国的互动上，可能会发生重大变化”。

不过庄嘉颖强调，特朗普对中国的强硬态度，只会为北京在短期内带来挑战；长远来看，特朗普执政之下的美国发展方向，可能反而为中国带来利益。

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北京为中美“更大范圍经济脱钩”做准备

如果特朗普信守其竞选承诺，对北京而言最大的挑战之一，将是美国可能对中国商品全面加征关税。这将打击中国当前不稳定的经济，中国目前饱受青年失业率攀高、房地产市场低迷以及政府债务等问题困扰。

根据瑞银（UBS）今年稍早的分析报告，若美国对中国进口产品征收60%的关税，可能会使中国的预测经济成长减少2.5个百分点，也就是原先数据的一半左右。

马佐科分析，虽然美国现任总统拜登对华经贸政策也相当强硬，但特朗普跟拜登还是会有显著的不同。她强调，“特朗普将在一些拜登政府相对较少关注的领域上加强行动”，比起限制重点战略技术产业，“特朗普和他的团队会更广泛关注美国经济，并更愿意推动更大范圍的经济脱钩”。

盡管许多分析认为，川普上台對北京而言是“好消息”，因为比起卡玛拉·哈里斯，这位美国前总统是个倾向谈判的“生意人”（dealmaker），但马佐科向DW强调，相较于2017年特朗普上任时，如今中美关系已不可同日而语，“特朗普是否真的会与中国开放协商、达成协议，以及协议将会是什么样子，仍然是个大问号”。

“面对特朗普这种比较对中国持有敌意的做法，可能（中国）会比较有防备，”庄嘉颖告诉DW。外界也预期，北京将对美国的关税限制作出反击，例如对美国特定产业征收新关税。马佐科表示，近年来“中国领导层一直在努力增强中国经济的抗冲击能力”，包含开拓多元化的市场以分散风险。

然而庄嘉颖强调，中国以防备姿态面对美国，将只会是短期现象。长期而言，特朗普任内对美国本身的投资，譬如基础建设及科技发展等方面，较没有规划以及系统性，“变成说美国在中长期的这种竞争力，可能打一些折扣，那这对于中国在中长期可能会比较有利”。

给中国机会拉拢欧洲国家？

在外交层面，特朗普主张“美国优先”政策，被认为在国际关系上倾向“孤立主义”、较不愿意介入俄乌战争等区域冲突。专家分析，在拜登任内与美方关系逐渐紧密的美国盟友，可能再次面对“被中美双方夹在中间”的局势。

此外，特朗普希望提高关税的对象不只中国，也包含欧盟在内的美国盟友。国际危机组织（Crisis Group）美中事务资深研究与倡导顾问韦恩（Ali Wyne）认为，这在中国眼中可能是一个机会，得以“削弱拜登政府致力于重振的欧亚联盟和伙伴关系”。

庄嘉颖指出，目前特朗普的顾问团，也就是未来内阁团队的潜在人选，在与美国盟友的关系上出现了“几乎不同的声音”，“有些是会强调继续跟盟友有一定的合作、一起对抗中国，那还有一股声音说是要‘弃欧保亚’，就是基本上让欧洲自己去找自己的路，然后在亚洲提升跟中国的竞争力”。

不过，俄乌战争未歇，欧盟成员国对中国在其中的角色仍抱持质疑，近期欧中在电动车关税的议题上也出现摩擦。有鉴于此，庄嘉颖认为即便美欧关系降温，欧盟各国也未必一定会加强与中国的合作。

特朗普的抗中不一定等于保台

台湾议题方面，专家认为特朗普的回归将使中、美、台之间的三角关系产生变化。美选前后，中国继续派出军机逾越台海中线；美国在大选前则陆续批准多笔高额对台军售。

特朗普在选战期间，对台湾议题的多次表态都引发争议。他曾称台湾“抢走美国大概100％芯片生意”，且主张台湾应向美方支付“保护费”换取支持；并提及若中国入侵台湾，美国将对中国施加200%的关税。

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台湾中研院研究学者、过去在美国经历多场大选的刘文告诉DW，“因为他（特朗普）是商人个性嘛，所以可能倾向把多数的问题都当成筹码”。相较于民主党政府，会以威权跟民主之间的价值战争为由支持台湾，这类论述对特朗普并没有吸引力。

“所以一个很重要的概念是，即使他反中或是想要跟中国抗衡，也不一定完全等于他就保台”，刘文说。

有意见认为，特朗普不按牌理出牌、不按国际规矩走的性格，可能使北京在台海议题上不敢轻举妄动。然而刘文认为这还有待观察，“到底（特朗普）的无法预测是一种吓阻效应，还是真的会让区域陷入危险，这个就是我们要在再一次的特朗普政府中重新理解了” 。

除了总统之外，美国的国会也将在推动对台政策上扮演重大角色。其中的两院——参议院和众议院，在这次选举中都由共和党赢得多数。有分析指，由共和党掌权的国会，将对台湾在国防预算的调整上施加更多压力，包含呼吁台湾政府提高国防预算的GDP占比，以展现自卫决心。

刘文对此表示，在两岸关系持续紧张之下，台湾提高国防预算是必要之举，但面对共和党执政下的美国，台湾内部的“疑美论”声浪可能因此加剧。

“好像政府是为了要满足美国才做这件事，如果是用这样的论述的话，我觉得台湾至少有一半以上的民众可能不会买单，甚至会增加国防改革的阻力。”他向DW分析：“预算要花在哪里，哪些东西是要改进的，这些是台湾必须要提出自己的进程。”

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