特朗普回归前最后的拜习会 美中打算谈什么？

美国已证实将在本週末举行“拜习会”，希望在美国的政权过渡时期，保持美中关系的稳定。与此同时，特朗普属意的“贸易沙皇”人选正在积极推动加征关税计划，打算对中国进口产品施加60%的关税。

（德国之声中文网）一位白宫资深官员週四（11月13日）表示，美国总统拜登与中国国家主席习近平这週六（16日）将在秘鲁的亚太经合组织（APEC）峰会场边，举行双边会晤。中方尚未回应此事。

这是两人自今年4月的一次通话之后首度为外界所知的互动，可能也会是最后一场“拜习会”；明年1月，拜登就会卸任、由前总统特朗普重掌大位。随著美国国会两院选举结果开出，特朗普所属的共和党参议院及众议院均拿下多数，达到完全执政。

美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）说，此一过渡时期“是地缘政治上具有影响力的特殊时刻，政权变动可能让竞争对手和敌人有机可乘”。

“拜登总统已经表明，美国和中国可以沟通管道畅通，藉此管控双方分歧，避免竞争演变成冲突或对抗。”沙利文说，拜登将重申美中之间有必要在美国政权过渡时期维持稳定、清晰且可预期的关系。

两人预计讨论一系列全球热点话题以及美中关系。拜登也会关切近期有中国黑客团体入侵美国官员私人通讯一事，还有中国仍在支持俄罗斯在乌克兰战事、朝鲜士兵被派往俄国等情况。

去年11月，拜登和习近平也曾在旧金山的APEC峰会期间会面，当时两国同意恢复军事交流，并在商务、反毒等领域建立工作小组。不过，涉及台湾等重大分歧议题，仍无显著进展。

美中之间的科技战亦未停下脚步。今年10月，拜登政府推出新规，自明年起将限制美国在中国的人工智能、量子计算和半导体投资。此前，美方也对中国电动车等新能源产业加征高额关税。针对上述措施，北京皆表示反对，批评这只会适得其反。

上週，中国官媒新华社曾报道，习近平向特朗普致了贺电，恭喜他胜选，并表示中美两国“合则两利，斗则俱伤”。

“贸易沙皇”人选推动加征关税计划

各界预料新的特朗普政府会回归“美国优先”政策，并对中国更为强硬。《华尔街日报》週二（12日）引述不具名知情人士说法称，特朗普说希望由前贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）担任新政府的“贸易沙皇”，监督美国商务部、贸易代表办公室等部门。

莱特希泽是特朗普的重要顾问，在他第一次任内协助推动贸易政策，包含取代了北美自由贸易协议的美国—墨西哥—加拿大贸易协定。

图为曾任特朗普时期美国贸易代表的莱特希泽。（资料照） 图像来源: Drew Angerer/Getty Images

另据美国网络媒体POLITICO的报道，莱特希泽准备进一步推销其提高关税的计划，而且正在与国会议员和幕僚接触，盼能说服国会以立法的方式推出新关税——这种做法不同于过去数十年来主流的经济决策取向，但可能有助于避免新关税被未来其他总统撤销。

消息人士透露，特朗普团队未来几週内可能会发表提高关税在经济上的依据；他们主张，大幅提高关税不会像反方所称、会导致经济衰退，反而能替经济注入活力。

虽然最后决定尚未底定，但消息指特朗普可能在上任第一天，就会依《国际紧急经济权力法》采取加征关税的行政措施；该法律赋予总统采取贸易行动的广泛权力。

特朗普希望对所有进口产品全面加征最高20%的关税，对中国则至少征收60%，理由是促进美国国内制造业发展，并减少对外国的依赖。

今年7月，特朗普在共和党全国代表大会上曾把中国描绘成导致美国人失业的元凶之一，他称中国近期开始在墨西哥等地盖大型汽车厂，希望销售产品到美国，却“没有关税，啥都没有”。

特朗普主张，若其他国家希望在美国销售产品，就要在美国制造，“若他们不同意，那我们就对每辆车施加大约100%到200%的关税，让它们在美国卖不了”。

（路透社、POLITICO、《华尔街日报》）

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