 特朗普回应朝鲜试射 警告金正恩恐「失去一切」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2019

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时政风云

特朗普回应朝鲜试射 警告金正恩恐「失去一切」

在朝鲜宣称完成一次「极为重要的试验」后，美国总统特朗普发出警告，强调朝鲜的敌对态度恐恶化双方的关系。此前韩国总统文在寅在与特朗普进行电话谈话后也说，双方认为目前朝鲜半岛情势险峻。

Koreas Nuclear Nordekorea Sohae Satellite Launching (picture-alliance/AP Photo/A. Young-Joon)

（德国之声中文网）美国总统特朗普上周六 (12月7日) 曾公开表示他不认为朝鲜会轻易采取充满敌意的举动，因为他跟金正恩的「关系良好」。 然而，朝中社卻在周日宣布完成一次重要的新武器测试。之後，特朗普在推特发文表示，金正恩非常聪明，但如果他执意对美国充满敌意的话，那他「会失去一切」。

金正恩与特朗普曾于2017年间多次互相发出威胁与警告，使两国间的关系达到前所未有的紧绷程度。 虽然两人自2018年6月起见了三次面，但两国关系在朝鲜半岛去核武化的谈判上仍未取得太多实质进展。 朝鲜表示如果美国想重启谈判的话，华盛顿必须在2019年12月31日前做出更多让步。

特朗普在推特上也强调：「在金正恩的领导下，朝鲜有很多经济发展的潜力，但达成这个目的之前提是朝鲜必须启动去核武化的过程。 北约、中国、俄罗斯、日本与全球在这个议题上的立场是一致的。 」

特朗普也写道，金正恩在2018年6月于新加坡举行的特金会中签署了去核武协议。他警告金正恩应该不会想毁了他与美国总统的特别关系，或是试图干预美国于2020年11月将举行的总统大选。

Treffen Kim und Trump Juni 2019 (Reuters/K. Lamarque)

金正恩与特朗普曾于2017年间多次互相发出威胁与警告，使两国间的关系达到前所未有的紧绷程度。 虽然两人自2018年6月起见了三次面，但两国关系在朝鲜半岛去核武化的谈判上仍未取得太多实质进展。

此外，新上任的美国国家安全顾问奥布莱恩 (Robert O'Brien) 在接受美国电视网CBS访问时被问到了朝鲜是否正在重启核武测试，而他说他希望朝鲜并未这么做。 他说：「如果朝鲜重启核武测试的话，责任将全归咎于他们。 」

奥布莱恩强调，金正恩在新加坡的峰会承诺朝鲜将向去核武化迈进，所以美国预期朝鲜会实现承诺。 他说：「我们希望他不会食言。 」

与此同时，韩国总统文在寅周六与特朗普进行了长达30分钟的电话对谈，而文在寅也同意继续与平壤保持对话。 文在寅的发言人表示：「两方领导人的共识是目前朝鲜半岛的情势很险峻。 」

北韩官方的中央通讯社（KCNA）周日（12月8日）报导，该国在西海卫星发射基地进行了一次「极为重要的试验」。 此次试验的结果「将在不远的将来对北韩战略地位的改变再次产生重大影响」。

杨威廉/罗法 (法新社德新社)

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