特朗普喊「签约峰会」 中美谈判细节攻防

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週一表示，他可能很快就会签署协议结束中美贸易战。他说:「我们会举行另一场峰会，签约峰会......我们希望可以达成目标。现在已经非常非常接近了。」

虽然他在週日表示将延迟美国对2000亿美元中国商品征收关税，延长3月1日这个期限。但是目前尚不清楚会持续多久。

美国贸易代表办公室發言人表示，除了总统的言论之外，该机构目前还没有任何公告。双方谈判代表仍在努力克服落实机制上的分歧，以确保中国履行承诺。假设双方都取得了进一步的进展，特朗普表示将在佛罗里达州的海湖庄园会见习近平。

中美谈判进入细节

根据《南华早报》引用知情人士消息，，中美週一在华盛顿继续进行贸易谈判。双方仍试图以协议的方式来解决棘手问题。消息人士也告诉南华早报，虽然中国首席谈判代表兼副总理刘鹤週一早上已返回北京，但中国代表团的部份成员将在华盛顿延长停留时间。另一位消息人士称，双方在週一早上举行了「技术层面」的讨论。

美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue)週一表示，贸易谈判中有许多农业问题，包括家禽取得管道、牛肉出口、饲料榖物、乙醇和称为酒糟的动物饲料等问题。他说:「我认为中国谈判代表延长停留时间是个好预兆。」

他强调谈判涉及许多细节。中国副总理刘鹤也直接参与这些内容讨论。但是他也指出，美国不会被「收买」，只是购买大量农产品是不够的。週一稍晚，特朗普在推文中写道：「中国贸易协议（和更多内容）已進展到后期。两国关系非常紧密。我也因此同意美国延后调高关税。让我们看看会發生什么？｣

夏立民/楊威廉 (路透社等)