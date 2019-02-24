 特朗普喊「签约峰会」 中美谈判细节攻防 | 经济纵横 | DW | 26.02.2019

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经济纵横

特朗普喊「签约峰会」 中美谈判细节攻防

贸易止战在即? 美国总统特朗普再次不断对外放话说「可能」、「接近」、「有望」终结中美贸易争端。不过有鉴于之前的经验，恐怕魔鬼还藏在细节裡。

USA Präsident Donald Trump mit US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer und Chinas Vize-Premier Liu He (AFP/M. Ngan)

许多中国商人正在观望特朗普这一阵子的友善态度，担心他虽然满口诺言，却在最终谈判变脸。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普週一表示，他可能很快就会签署协议结束中美贸易战。他说:「我们会举行另一场峰会，签约峰会......我们希望可以达成目标。现在已经非常非常接近了。」

虽然他在週日表示将延迟美国对2000亿美元中国商品征收关税，延长3月1日这个期限。但是目前尚不清楚会持续多久。

美国贸易代表办公室發言人表示，除了总统的言论之外，该机构目前还没有任何公告。双方谈判代表仍在努力克服落实机制上的分歧，以确保中国履行承诺。假设双方都取得了进一步的进展，特朗普表示将在佛罗里达州的海湖庄园会见习近平。

DW.COM

中美贸易谈判继续：美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤在华盛顿加入高级别谈判。路透社引述消息人士称，双方在此前的谈判中达成了一些共识。据彭博社报道，中方预计将向美方提议，每年额外进口300亿美元的美国农产品。 (21.02.2019)

中美贸易代表周二在华府开启新一轮的贸易谈判，美国总统特朗普同日再次重申延长停战协议的可能性。 然而，人民币的币值的议题可能成为谈判的一个变量。 (20.02.2019)

中美谈判进入细节

根据《南华早报》引用知情人士消息，，中美週一在华盛顿继续进行贸易谈判。双方仍试图以协议的方式来解决棘手问题。消息人士也告诉南华早报，虽然中国首席谈判代表兼副总理刘鹤週一早上已返回北京，但中国代表团的部份成员将在华盛顿延长停留时间。另一位消息人士称，双方在週一早上举行了「技术层面」的讨论。

美国农业部长珀杜 (Sonny Perdue)週一表示，贸易谈判中有许多农业问题，包括家禽取得管道、牛肉出口、饲料榖物、乙醇和称为酒糟的动物饲料等问题。他说:「我认为中国谈判代表延长停留时间是个好预兆。」

他强调谈判涉及许多细节。中国副总理刘鹤也直接参与这些内容讨论。但是他也指出，美国不会被「收买」，只是购买大量农产品是不够的。週一稍晚，特朗普在推文中写道：「中国贸易协议（和更多内容）已進展到后期。两国关系非常紧密。我也因此同意美国延后调高关税。让我们看看会發生什么？｣

夏立民/楊威廉 (路透社等)

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