 特朗普唱独角戏 G7各国维护世卫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

特朗普唱独角戏 G7各国维护世卫

新冠疫情全球大流行之际，美国总统特朗普向世卫开刀惹批评。G7多国表态支持世卫，甚至考虑对其增拨资源，令美国陷入孤立局面。

Donald Trump (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

（德国之声中文网）七大工业国集团（G7）领导人16日召开新冠疫情爆发后第二次视像会议，商讨抗疫应对措施。会后各自发表声明，當中除了美国对世卫（WHO）态度强硬以外，其他成员国都唱反调支持世卫。

G7成员国包括美国、德国丶加拿大丶法国丶英国、意大利及日本，美国现为轮值主席国，会议由总统特朗普主持。

白宫会后发表声明指出，与会领袖认识到七国每年向世卫提供超过10亿美元，会议重点讨论世卫缺乏透明度及长期管理不善，G7领导人要求对世卫进行审视并全面改革。

默克尔「全力支持」世卫

然而，其余大部分成员国的会后声明中，关于世卫的措辞并未如美国强烈，甚至反过来肯定世卫角色重要。

  • 德国总理默克尔在会後透过发言人表明「全力支持」世卫，强调各国要采取强而有力且互相协作的应对方式，才能挺過新冠疫情的危机。

  • 法国总统马克龙指出，国际社会应共同合作和协调，而世卫必须担起「中心角色」。

  • 意大利外相称，该国致力於巩固全球公共卫生治理，而世卫「发挥着重要的领导作用」。

  • 加拿大总理特鲁多称，国际间需要进行协调，而世卫是合作和协调中重要的部分，「我们承认有些质疑，但在难关中保持协作也很重要」。

  • 英国外相蓝韬文（Dominic Raab）代替正在休养的首相约翰逊出席会议，他强调国际协调的重要性，并称需要深入了解和审查疫情，检讨教训。

  • 日本首相安倍晋三的发言人，拒绝透露安倍在会上对世卫改革的评论，称其发言是「外交上的交流」。

延伸阅读：德语媒体：中国与世卫 谁是替罪羊？

意国拟向世卫增拨款

同一天，德国丶法国和意大利外长进行视像会议，会後声明同样强调世卫的重要性，意大利更考虑增拨资源资助世衞研发疫苗。

Coronavirus Bergamo Italien (Getty Images/M. Di Lauro)

意大利疫情严重，图为貝加莫附近一名神职人员为18具遗体祝福

長期以來，美国是世卫最大捐助国，去年拨款约4亿美元。近期在新冠疫情中，特朗普指摘世卫偏袒中国，应对疫情上「未能履行其基本职责」，4月14日宣布美国政府暂停向世卫提供资金。

世卫秘书长谭德塞对此表示遗憾，联合国秘书长古特雷斯称现在不是削减世卫资源的时候。欧盟则表示关注事件，并承诺会在关键时刻支持世卫。

针对特朗普的决定，德国外长马斯（Heiko Maas）批評，现时削减对世衞资助等同「把机师抛出机外」。

李澄欣/张慈（美联社/路透社）

相关内容

Schweiz Genf | WHO: Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

特朗普暂停金援世卫惹议 华盛顿拨款其他组织 16.04.2020

在美国总统特朗普宣布暂停美国贡献给世卫的年度预算后，世卫秘书长谭德塞对此决定表示遗憾，而美国众议院议长佩洛西则表示将努力阻止特朗普的决定生效。与此同时，IMF与G20都宣布将提升给予贫穷国家的新冠基金。

China Tedros Adhanom und Xi Jinping

谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫 15.04.2020

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。

China Peking | Xi Jinping trifft WHO Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus

德语媒体：北京正渗透国际社会 13.04.2020

德语媒体认为，中国获入联合国人权理事会协商小组既滑稽又令人失望，没有人会真心相信中国能在人权事务上使世界更美好。《星期日世界报》则指出，听命于中国的世卫组织使全球人民的福祉受到威胁。

广告

时事评论

Afrikaner in China Guangzhou (picture-alliance/Wang kai sh/Imaginechina)

泽林视点：非洲人——亦是朋友亦是替罪羊

因害怕发生第二波新冠病毒感染，在中国，黑人总体成为怀疑对象。德国之声专栏作者Frank Sieren指出，虽在政治上极重视非洲，但中国国内有潜在的种族主义问题。  