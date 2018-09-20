特朗普和金正恩成CP：“坠入爱河”

（德国之声中文网）美国总统特朗普最近在出席一次为中期选举造势的活动中向欢呼的人群表示，他和朝鲜领导人金正恩的谈话经历了"起起伏伏"的艰难过程，最后与金正恩"坠入爱河"。

本周六特朗普在西弗吉尼亚州出席一次选战集会时透露："他（金正恩）给我写了许多美妙的信，很棒的信。我们坠入爱河。"

特朗普："我没有放弃任何事情"

特朗普还以开玩笑的态度说，他知道部分美国新闻媒体会评论他的话及其对朝鲜领导人的正面评价太"不符合总统风范"。

他模仿新闻主播的声音自问："为什么这个特朗普总统放弃了那么多？"，然后自答道："我没有放弃任何事情。"

特朗普表示，金正恩于今年6月和他在新加坡举行会晤后，想要再次和这位美国总统会面。特朗普称当时的那次会晤是迈向朝鲜半无核化的一大步。

他还说："我们在朝鲜问题上干得很不错。原本我们可能和朝鲜会开始一场战争。数百万人会因此丧命。现在我们所拥有的是这种伟大的关系。"

特朗普表示，他改善和金正恩关系的努力现在已经呈现出积极的效果--导弹试射结束；帮助释放人质；让美国军人的遗骨能够重返家园。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜战争 1950年代的朝鲜战争造成数百万人死亡，其中包括3.6万名美国士兵。 战争的开端是朝鲜军队越过三八线。后来，美国领导下的联合国军队、中国的军队加入战争。1953年7月停火。目前，美国在韩国仍有2.85万名驻军。

美朝关系十个历史时刻 平壤的美国海军舰船 1968年1月，美国海军USS Pueblo舰在朝鲜东海岸受到朝鲜军队袭击，一名美国船员丧生，82人被俘。美朝双方对事件有不同的描述。美国船员被俘11个月后，美国首席谈判人员签署声明承认船只非法进入朝鲜领海后，船员才被释放。这艘船舰如今展示在平壤。

美朝关系十个历史时刻 板门店斧头杀人事件 1976年夏，在板门店非军事区，美方砍伐一棵遮挡哨所视线的树，遇朝方阻止，发生冲突。两名美国士兵被杀死。美国十分愤怒。朝鲜领导人金日成后表示遗憾，紧张情势有所缓和。

美朝关系十个历史时刻 卡特访朝 1994年6月，美国前总统卡特从非军事区访朝，与金日成进行两轮谈话。返回韩国后，卡特向韩总统金泳三传递了朝方希望举行峰会的信息，金泳三接受了。但7月，金日成心脏病发去世。2000年，金正日与金大中举行了会晤。

美朝关系十个历史时刻 “美朝框架协议” 1994年10月，美朝签署标志性意义的“关于解决朝鲜核问题的框架协议”。朝方冻结核活动，同意以拆除核设施换取美国为其建造两座轻水核反应堆用于发电，以及获得重油。但2002年，该协议破裂。美方指责朝方秘密以浓缩铀进行核计划。

美朝关系十个历史时刻 朝鲜高官访美 2000年，金正日的亲信赵明禄次帅访问美国，成为朝鲜战争后访美的朝鲜最高级别官员。时任美国总统克林顿与他会晤。赵明禄转交金正日亲笔信。当年早些时候，朝韩领导人实现首次会晤。

美朝关系十个历史时刻 奥尔布赖特访朝 赵明禄访美后数周，美国国务卿奥尔布赖特回访平壤，并尝试安排克林顿访朝。奥尔布赖特还与金日成共同观赏了阿里郎大型表演。2001年1月小布什总统上台，对朝缓和的声调戛然而止。2009年，克林顿以前总统身份访朝，带领两名美国记者人质回美。

美朝关系十个历史时刻 六方会谈 2003年，美朝重返谈判桌，六方会谈框架还包括韩、中、俄、日。对话持续到2008年，但在如何核查朝鲜的去核措施上出现分歧，会谈破裂。2009年，国际社会谴责朝鲜试射远程导弹后，平壤宣布退出六方会谈。

美朝关系十个历史时刻 核试验、导弹试验 2011年金正恩上台后，进行一系列武器试验。2017年，朝鲜进行第六次、也是威力最大的一次核试验，以及试射三枚远程弹道导弹。金正恩与特朗普进行一系列言辞上的相互威胁。

美朝关系十个历史时刻 新的缓和 2018年，金正恩改变战术，向韩国派团参加冬奥会，与文在寅举行会晤。如今，6月12日，金正恩按计划将与特朗普在新加坡会晤。 （苗子/乐然 据美联社等）



朝鲜外长的不满

然而，朝鲜方面显然看法不同。从实际情况看，无核化谈判现已陷入僵局。

新加坡会晤结束三个月后，朝鲜外相李勇浩本周六在联合国大会上向世界各国领导人表示，针对朝鲜之前解除部分核武打击能力的举动，该国没有看到美国采取了什么"相对的回应"。李勇浩指出，相反，美国仍在继续执行制裁措施，保持施压力度。

他说，如果美国继续号召对平壤施压，不减少制裁力度，他的国家就"不可能"首先走出裁武的一步。他表示："如果无法信任美国，我们对自己国家的安全没有信心。在这种情况下，我们不可能单方面解除自身的武装力量。"李勇浩还批评美国当前的做法让朝鲜无核化谈判陷入僵局。

特朗普虽然说已经和金正恩坠入爱河，但在最近联合国大会的讲话中，他仍坚持对朝鲜继续实施制裁。美国国务卿蓬佩奥今年8月初在东亚系列外长会议期间也表态称，应该在外交和经济上继续向平壤施压，只有这样，朝鲜才会最终、完全、可验证地实现半岛无核化。蓬佩奥乐观地认为，这一点能够做到。

李勇浩在纽约停留期间也与蓬佩奥举行了会晤。美国国务卿同意于今年10月再次前往平壤，与朝鲜高层商讨废除武器相关的话题。届时，美朝双方还将试图安排特朗普和金正恩举行第二次会晤。美国总统本人已经表明了他的态度，在西弗吉尼亚州最新的选战造势演说中，特朗普表示已经做好了和金正恩再次见面的准备。

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任琛/乐然（美联社、法新社）