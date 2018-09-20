特朗普和金正恩成CP：“坠入爱河”

特朗普和金正恩成了恩爱的一对，这是许多人曾经担心过，但害怕看到的事情。如今这件事被特朗普“做实”。在一次为中期选战造势的活动中，特朗普表示已经和朝鲜领导人金正恩“坠入爱河”。但同时美国没有放松对“爱人”的制裁力度。
（德国之声中文网）美国总统特朗普最近在出席一次为中期选举造势的活动中向欢呼的人群表示，他和朝鲜领导人金正恩的谈话经历了"起起伏伏"的艰难过程，最后与金正恩"坠入爱河"。
本周六特朗普在西弗吉尼亚州出席一次选战集会时透露："他（金正恩）给我写了许多美妙的信，很棒的信。我们坠入爱河。"
特朗普："我没有放弃任何事情"
特朗普还以开玩笑的态度说，他知道部分美国新闻媒体会评论他的话及其对朝鲜领导人的正面评价太"不符合总统风范"。
他模仿新闻主播的声音自问："为什么这个特朗普总统放弃了那么多？"，然后自答道："我没有放弃任何事情。"
特朗普表示，金正恩于今年6月和他在新加坡举行会晤后，想要再次和这位美国总统会面。特朗普称当时的那次会晤是迈向朝鲜半无核化的一大步。
他还说："我们在朝鲜问题上干得很不错。原本我们可能和朝鲜会开始一场战争。数百万人会因此丧命。现在我们所拥有的是这种伟大的关系。"
特朗普表示，他改善和金正恩关系的努力现在已经呈现出积极的效果--导弹试射结束；帮助释放人质；让美国军人的遗骨能够重返家园。
朝鲜外长的不满
然而，朝鲜方面显然看法不同。从实际情况看，无核化谈判现已陷入僵局。
新加坡会晤结束三个月后，朝鲜外相李勇浩本周六在联合国大会上向世界各国领导人表示，针对朝鲜之前解除部分核武打击能力的举动，该国没有看到美国采取了什么"相对的回应"。李勇浩指出，相反，美国仍在继续执行制裁措施，保持施压力度。
他说，如果美国继续号召对平壤施压，不减少制裁力度，他的国家就"不可能"首先走出裁武的一步。他表示："如果无法信任美国，我们对自己国家的安全没有信心。在这种情况下，我们不可能单方面解除自身的武装力量。"李勇浩还批评美国当前的做法让朝鲜无核化谈判陷入僵局。
特朗普虽然说已经和金正恩坠入爱河，但在最近联合国大会的讲话中，他仍坚持对朝鲜继续实施制裁。美国国务卿蓬佩奥今年8月初在东亚系列外长会议期间也表态称，应该在外交和经济上继续向平壤施压，只有这样，朝鲜才会最终、完全、可验证地实现半岛无核化。蓬佩奥乐观地认为，这一点能够做到。
李勇浩在纽约停留期间也与蓬佩奥举行了会晤。美国国务卿同意于今年10月再次前往平壤，与朝鲜高层商讨废除武器相关的话题。届时，美朝双方还将试图安排特朗普和金正恩举行第二次会晤。美国总统本人已经表明了他的态度，在西弗吉尼亚州最新的选战造势演说中，特朗普表示已经做好了和金正恩再次见面的准备。
任琛/乐然（美联社、法新社）