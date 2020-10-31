特朗普和拜登 究竟谁“稳了”?

（德国之声中文网）“川黑：拜登350。川粉：川普大满贯。喜欢谁也不至于这么疯吧？”大约一周前，中国媒体人王小山在推特上这样写道。他之后又再次发文说：“川粉看川普啥都对，川黑看拜登啥都对，然后互相绝交，也是华夏一景。”

这些内容点出了华语用户在美国大选问题上所呈现出来的两极化。在不少人看来，“拜登稳了”。拥有近20万关注者的“王局志安”（前中国央视媒体人王志安）发帖子称，“特朗普将会被横扫”，他同时预测，“民主党大概率将同时赢得总统，以及参众两院的选举”。

做出类似预测的还有方舟子。

不过，另一个拥有超过10万关注者的推特号则做出了完全相反的预测，称“此次美国大选川普连任已毫无悬念，最大惊喜将是共和党还可能执掌国会参众两院”。

难怪有推特用户会感叹道， 同一个世界，在不同人眼中居然反差如此之大。

在特朗普的支持者看来，真正“稳了”的是目前在大部分民调中明显落后的这位共和党人，一些人还拿出了自己眼中的证据，例如，民调机构Trafalgar Group的预测（声称特朗普会轻松取胜），再例如，“宾州的义乌指数”。

值得一提的是义乌指数并非没有根据。纽约时报上周刊文指出，“尽管并不科学，但义乌指数曾成功预测特朗普胜选。……在大选活动的最后几周里，对希拉里帽子和其他物品的需求大幅下降”。文章提到，今年到目前为止，特朗普帽子订单总数是“有数万个”，“拜登有几千个”。

如果特朗普败选，他将成为1992年老布什以来首位连任失败的总统。

据路透社报道，美国全国民调显示拜登明显领先，但可能决定大选结果的战场州的单独民调则显示，两人差距不是很大。换句话说，最后鹿死谁手，为未可知。

也许一切就像这位推特用户所说的一样，“美国总统大选结果出来后，竞选双方将会握手，失败者将会祝贺对手的成功。但华人因此撕裂的‘对手’之间，却不会握手”。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 变调的电视辩论对决 美国总统辩论到底发生了什么事？捷克漫画家Marian Kamensky向世界提出疑问。电视上，两位总统候选人的第一场辩论会演变成了一场肮脏的诽谤战。他们没有交换彼此的意见，而是互相侮辱。因此，10月22日的第二场辩论有了更严格的规则。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 特朗普的政治宣传 特朗普喜欢使用最高级来形容自己：“我是你见过最不种族主义的人。”“没有人比我更尊重女性。”“我比其他人对金钱的了解更多。”当然，美国不会再有比他更好的总统。但是在这张漫画里，特朗普将摄影师列为“世界上最优秀的摄影师之一”。（对白：我这里有张拜登的照片，不知道是不是真的。可是摄影师是世界上最优秀之一！）

美国总统大选：漫画家怎么看？ 参与选“战” 拜登的副总统候选人贺锦丽经常谈论现任总统特朗普的“肮脏战术”，德国漫画家Jens Kricke认为民主党在竞选活动中似乎必须走过艰难的道路。而特朗普不在乎，漫画里的他飘在空中，让人想起童话中邪恶的女巫。

美国总统大选：漫画家怎么看？ “瞌睡乔”与“小丑” 特朗普称拜登为一个“昏昏欲睡的老人”及“危险左派的木偶”，不断打断拜登说话。拜登反驳，特朗普是种族主义者，骗子，“小丑”和“美国有史以来最糟糕的总统”。评论家指出这是“美国有史以来最糟糕的辩论之一”，看来意大利漫画家Christi也这么认为。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 幼稚总统的行为 在非洲，人们对特朗普不同于一般政治家的举止也感到惊讶。特朗普让布基纳法索的漫画家Damien Glez想起了倔强任性的孩子，他只做自己想做的事。任何不适合的东西都会“变得适合”：圆块被强行敲入三角形开口中。希望它不是发射核弹的按钮！

美国总统大选：漫画家怎么看？ 怪兽—川吉拉 1954年，日本发行了第一部哥吉拉电影，这只巨型蜥蜴出现的任何地方都会留下毁灭性的痕迹。日本漫画家Takeshi Kishino将特朗普描绘成怪物哥吉拉。拜登是否有机会对抗这只川吉拉呢？

美国总统大选：漫画家怎么看？ 团结的“阿尔法男” 特朗普喜欢亲近一些不怎么遵循民主规则的领导人：普京，土耳其总统埃尔多安和朝鲜独裁者金正恩。荷兰漫画家Tjeerd Royaards称这些政客为“阿尔法男”（Alpha-Männchen），生物的原始竞争行为将他们团结在一起。另一方面，特朗普眼中，拜登是位“虚弱老人”。因此从特朗普的角度来看，拜登不是一个需要认真看待的对手。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 就是不要信件投票！ “这将是我们从未见过的骗局。垃圾桶中会有选票，上面贴着特朗普的名字。” 正如漫画家Marian Kamensky描绘的那样，数月来，特朗普一直在反对邮政投票，甚至停掉了邮政资金。由于新冠危机，民主党特别希望通过信件投票作为预防措施。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 外国的行政“协助” 特朗普反对信件投票的浪潮中，对自己本人已经以信函方式投票数次的事情保持沉默。尽管联邦调查局FBI强调美国没有任何选举舞弊，特朗普仍坚持认为：美国面临“历史上污染最严重的选举”。希腊漫画家Kostas Koufogiorgos认为，如果必要，特朗普可以获得国外帮助。（对白：不要怕，卢卡申科。万一你被他们赶出去，你可以来当我的竞选经理。）

美国总统大选：漫画家怎么看？ 支持特朗普总统！ 不仅在美国，其他国家也有特朗普的支持者。澳大利亚漫画家Mark Lynch代表世界各地所有漫画家希望特朗普连任：“我们需要我们的好朋友！”“我们爱推特总统！”因为没有一个政治家可以像特朗普一样向漫画家提供如此多素材。（对白：“哇！看看我的支持者”“他们是漫画家，总统先生“）

美国总统大选：漫画家怎么看？ 不打算搬出白宫 特朗普多次表示他想留在白宫，如果连任失败，他表示可能会拒绝和平移交权力，反而说：“好吧，我们拭目以待。”特朗普已经呼吁他的支持者进行抗议，如果到时候他没当选的话。不过，拜登可以当选总统吗？从特朗普的角度来看，这纯粹是假新闻。

美国总统大选：漫画家怎么看？ 美国君主继承制即将诞生？ 特朗普曾经质疑美国宪法禁止第三任期的事实，他是打算一直担任总统吗？特朗普整个家族经常出现在选举活动中，包括特朗普的小儿子巴伦（Barron）。可能是因为这样，德国漫画家Christiane Pfohlmann构思了美国君主制继承的诞生。（对白：有一天，这全都会属于你！） 作者: Suzanne Cords



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