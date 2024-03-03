 特朗普和拜登:年迈候选人如何赢得年轻选民? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2024

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时政风云

特朗普和拜登:年迈候选人如何赢得年轻选民?

即将到来的美国总统大选预计将成为拜登和特朗普之间的对决——两位80岁上下的老人。对这两位年龄上足以成为其祖父的候选人，年轻选民都有什么看法？

现任总统兼候选人：81岁的拜登寻求连任

现任总统兼候选人：81岁的拜登寻求连任

（德国之声中文网）尽管党内初选仍在进行中，两大党派的候选人尚未正式确定，但一切迹象表明，2024年美国总统选战可能会2020年的重演。这意味着，在2024年11月5日的选举日，选民们可能在78岁的特朗普和81岁的拜登之间做出选择。 

根据皮尤研究中心Pew Research Center的数据，过去美国总统就职时的中位年龄为55岁。无论是拜登还是特朗普获胜，美国都将迎来历史上年龄最大的宣誓就职总统，且年龄至少是美国人口中位年龄的两倍——根据美国人口普查局的数据，美国人口的中位年龄为38.9岁。因此毫无疑问的，候选人年龄已成为今年美国大选的一个重要议题。 

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“拜登的年龄是个问题” 

弗吉尼亚大学政治中心主任拉里·萨巴托Larry Sabato）告诉德国之声说：“人们对年龄存在客观上的担忧。这是完全合理的，即使人们不应仅仅根据年龄来评判他们。” “很显然，年纪越大，罹患重病或提前离世的可能性就越大。” 

拜登总统曾多次混淆世界领导人和名人的名字。最近，在一次新闻发布会上被问及中东冲突时，拜登错误地将阿卜杜勒-法塔赫·塞西（Abdel Fattah al-Sisi称为墨西哥总统。塞西是埃及总统，该国与以色列和加沙地带接壤，而墨西哥位于北美，而非中东。此外，与四年前竞选期间相比，拜登在公开场合露面时的身体活力似乎也有所下降。  

又一次在公开场合跌倒 拜登身体状况受关注

“人们担心的不仅仅是年龄本身”，自由派专栏作家埃兹拉·克莱恩Ezra Klein在他的播客《埃兹拉·克莱恩秀》中说道，“而是拜登传递出的高龄印象：迟缓，脆弱。” 

特朗普的“失误和超重”问题 

特朗普也面临健康问题，比如体重超重。他也犯过类似拜登的失误。例如，在2023年11月的一次演讲中特朗普混淆了中国和朝鲜，声称“金正恩领导着14亿人民。”金正恩是朝鲜最高领导人，该国人口仅有2600万。 

特朗普还把尼基·黑利（Nikki Haley）与南希·佩洛西（Nancy Pelosi）搞混，前者曾在特朗普任内被任命为美国驻联合国大使，如今与特朗普竞争党内总统候选人提名；后者则于2019年至2023年担任美国众议院议长。 

黑利：你连我的名字都弄错了？

黑利：你连我的名字都弄错了？

然而，接受德国之声采访的年轻选民表示，他们尤其担心的是拜登的年龄。现年26岁来自美国中西部的的扎克因隐私原因不愿透露姓氏，他说：“我不是百分百确信其中任何一位能完全胜任这项工作，但我认为特朗普的可能性更大些，因为他似乎看起来‘头脑更清醒些’。” “有时候当我看向拜登，我会觉得他完全不清楚正在发生什么事。” 

同样的担忧也存在于那些反对特朗普政策的年轻人中，如果必须在特朗普和拜登之间做选择，他们更倾向于把票投给现任总统拜登。“我不赞同特朗普的大多数政策，因此，拜登的年龄真的是个问题，因为与特朗普相比，他看起来更加虚弱，”现年29岁的詹姆斯来自纽约市，他也选择不透露自己的姓氏。 

来自华盛顿特区的艾玛·伦格尔（Emma Lengel）今年23岁，她说道：“不幸的是，我认为相比之下特朗普可能会比拜登强一点。” “但二者都不理想，而如果特朗普能胜任这份工作，这对美国来说不是个好兆头。”  

年轻的候选人无法向上突围  

共和党和民主党都有过年轻的候选人参选，但没有人能取代其各自党内的重量级人物。在共和党方面，52岁的黑利Nikki Haley和45岁的佛罗里达州州长罗恩·德桑提斯（Ron DeSantis）都曾被认为是有希望的候选人。虽然目前黑利仍未退出竞选，但似乎无法对抗特朗普在党内的影响力。  

在民主党方面，挑战现任总统拜登以争夺党内提名会被认为极不寻常。2020年初选期间曾有过几位年轻的候选人与拜登争夺总统候选人资格，包括42岁现任交通部长皮特·布蒂吉格（Pete Buttigieg），以及现年59岁的副总统哈里斯。 

 

许多人认为拜登（左）会培养他的副手哈里斯（右）成为其继任者。 但哈里斯即使在民主党内也并不受欢迎 

许多人认为拜登会培养他的副手哈里斯成为其继任者，但后者即使在民主党内也并不受欢迎 

当哈里斯首次被宣布为拜登的竞选搭档时，一些观察人士猜测，由于年龄关系，拜登将不会寻求连任，而是推举哈里斯为下任总选候选人。然而，在过去的四年里，作为副总统的哈里斯始终无法提升自己的形象和声誉，也没能在民主党选民中激起足够的热情，让民主党愿意把赌注押在她，而不是拜登身上。 

厌倦了“老掉牙的、脱离实际的政客” 

年龄大并不意味着会自动使候选人处于劣势，也不会阻止其与年轻选民建立联系。现年82岁的佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯（Bernie Sanders就是一个例子，尽管年岁已高，他在大学生和毕业生中非常受欢迎。 

来自华盛顿的年轻选民伦格尔也表示，年龄本身并不是淘汰候选人的理由，在年轻美国人所关心的问题上缺乏政治行动力才是。 

 “他们需要切实解决我们所关心的问题，”她说道。“我真的受够了这些年纪大又脱离实际的政客，试图通过讨好我们来获得印象分，但在立法层面上，他们实际上什么也没做。” 来自华盛顿的24岁的雷切尔·李（Rachel Lee）也表示，她觉得“特朗普和拜登都不能真正了解当今年轻人所面临的困境与挣扎。” 

 “特朗普和拜登老得可以当我的爷爷了” 

政治学家萨巴托表示，年老的总统也可以成功地吸引到年轻选民并与之建立联系，例如里根总统：“里根在将近78岁时卸任总统，他在年轻人中非常受欢迎。他给他们一种祖父的形象。” 

罗纳德·里根（1981 年至 1989 年担任美国总统）在年轻选民中非常受欢迎 

罗纳德·里根（1981年至1989年担任美国总统）在年轻选民中非常受欢迎 

年龄在里根那里似乎是一个加分项，但同样的情形，如今的选民对两位高龄候选人更多是持怀疑态度。 “是的，他们确实代表了一些我的观点，但是他们年龄大的都能当我的爷爷了，” 来自中西部的扎克说道，“你们中有多少人能和自己的爷爷奶奶的观点一模一样？” 

詹姆斯也觉得特朗普和拜登让他联想起了家中的长辈 - 并且不是以一种好的方式。 

“每次我看到他们发言时，都觉得像是看到自己的祖父母在为某事激动地争论一样，”他说。“我只能点头说‘是啊当然’，因为我觉得即使我提出反驳，他们可能也无法理解。”  

问题归根结底是年轻选民与年龄与其祖父母相仿的政客之间的脱节。李说道：“为了更好地吸引年轻选民，政党需要切实地致力于解决我们这一代人最关切地问题，并改善现况。” 

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