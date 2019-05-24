特朗普和中国，棋逢对手？

（德国之声中文网）犹太裔美国作家托马斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）日前在《纽约时报》发表专栏文章指出："特朗普这样的美国总统，是中国应得的"。曾三度获得普利策奖、出版过《世界是平的》等书的弗里德曼并非特朗普的粉丝，甚至将其称作"人形破坏球"。但是在这场贸易战的出发点上，他承认特朗普的直觉没错："美国需要重新调整与北京方面的贸易关系--在中国强大到不愿妥协之前。"
原有贸易模式已无法维系
文章回顾了过去几十年里两国贸易往来的基本模式，尽管中国强迫美国公司进行技术转让、补贴本国企业，一再坚称自己是需要保护的"贫穷发展中国家"，这样的贸易关系也算是整体相安无事。直到习近平治下的中国发布了"中国制造2025"计划，志在占领诸多关键科技领域的世界领先地位时，美中关系发生了质的变化。
倡导全球化的弗里德曼认为，如果美国和欧洲任凭中国"继续按照脱贫时使用的同样程式运作，同未来所有行业展开竞争"，那么西方世界将会失去优势。因此特朗普在这一点上是对的。而令他不满的，是特朗普的战术和做派。他建议总统"停止他在推特上对中国的那些青少年式的嘲弄（以及打赢贸易战多么'容易'云云），低调地促成我们所能得到的重置贸易关系的最佳协议……而不是轻率地一头栽进没完没了的关税战。"
他也建议习近平认清现实，中国不能再继续享有过去40年来的优惠待遇，寻求最佳双赢协议"不失为明智之举"。而且中国企业既要能够光明正大地赢得竞争，也要学会"光明正大地输"。弗里德曼设问："假如一直都能像阿里巴巴和腾讯一样在中国自由运营，谁能说说谷歌和亚马逊如今该有多强盛？"
特朗普"胸无韬略"？
在弗里德曼个人推特上，网友也就这一篇专栏文章发表了评论。其中一位网友针对"特朗普是中国应得的"（China deserves Donald Trump）标题反问道，如果把主语和宾语调换位置，是否也说得通呢？另一位则表示，宁愿不要这样的一个"人形破坏球"，而要一个技巧娴熟的谈判家。"他（特朗普）根本就没有什么高明的战略，他不会停止发推的。他只是在惹怒中国，却没有得到任何好处。他的总统任期完全是在浪费宝贵的时间。"不过也有网友表示对美国充满信心："一个依靠规则运行的经济体，肯定比一个被统治者操纵的经济体前进得更快。"
无独有偶，在欧洲的媒体、企业界也存在不少类似的看法：一项问卷调查显示，大多数欧洲企业认同特朗普针对中国经济政策的批评，但是却将惩罚性关税视为错误的解决途径。45%的受访企业认为相比中国企业来说受到了不公平对待。56%的受访者还表示，中国企业进入欧洲市场的条件要优于欧洲企业进入中国市场。欧盟商会呼吁和北京展开"战略对话"，而不是用铺天盖地的惩罚关税对待中国。
德国n-tv电视台在线版发表的一篇评论文章甚至将美中贸易冲突称作"两个威权统治者之间的对撞"（Zwei autoritäre Herrscher auf Kollisionskurs）。把美国总统称为"威权统治者"，这样的说法在德语媒体语境下已属罕见。作者指出，特朗普的"让美国重新伟大"，与习近平的"中华民族伟大复兴"如出一辙；两位领导人采取的强硬手段和政治野心也是不分伯仲。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
我们赢了
特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
被“遗忘”的人
为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
萝卜加大棒
……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
并不是每个人都能完全看懂
……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普做了家庭作业
……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“中国不应该报复！”
特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
“瞌睡虫拜登”
特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。
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中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？
特朗普坚信
……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”
作者: 任琛