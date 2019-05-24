特朗普和中国，棋逢对手？

（德国之声中文网）犹太裔美国作家托马斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）日前在《纽约时报》发表专栏文章指出："特朗普这样的美国总统，是中国应得的"。曾三度获得普利策奖、出版过《世界是平的》等书的弗里德曼并非特朗普的粉丝，甚至将其称作"人形破坏球"。但是在这场贸易战的出发点上，他承认特朗普的直觉没错："美国需要重新调整与北京方面的贸易关系--在中国强大到不愿妥协之前。"

原有贸易模式已无法维系

文章回顾了过去几十年里两国贸易往来的基本模式，尽管中国强迫美国公司进行技术转让、补贴本国企业，一再坚称自己是需要保护的"贫穷发展中国家"，这样的贸易关系也算是整体相安无事。直到习近平治下的中国发布了"中国制造2025"计划，志在占领诸多关键科技领域的世界领先地位时，美中关系发生了质的变化。

倡导全球化的弗里德曼认为，如果美国和欧洲任凭中国"继续按照脱贫时使用的同样程式运作，同未来所有行业展开竞争"，那么西方世界将会失去优势。因此特朗普在这一点上是对的。而令他不满的，是特朗普的战术和做派。他建议总统"停止他在推特上对中国的那些青少年式的嘲弄（以及打赢贸易战多么'容易'云云），低调地促成我们所能得到的重置贸易关系的最佳协议……而不是轻率地一头栽进没完没了的关税战。"

他也建议习近平认清现实，中国不能再继续享有过去40年来的优惠待遇，寻求最佳双赢协议"不失为明智之举"。而且中国企业既要能够光明正大地赢得竞争，也要学会"光明正大地输"。弗里德曼设问："假如一直都能像阿里巴巴和腾讯一样在中国自由运营，谁能说说谷歌和亚马逊如今该有多强盛？"

特朗普"胸无韬略"？

在弗里德曼个人推特上，网友也就这一篇专栏文章发表了评论。其中一位网友针对"特朗普是中国应得的"（China deserves Donald Trump）标题反问道，如果把主语和宾语调换位置，是否也说得通呢？另一位则表示，宁愿不要这样的一个"人形破坏球"，而要一个技巧娴熟的谈判家。"他（特朗普）根本就没有什么高明的战略，他不会停止发推的。他只是在惹怒中国，却没有得到任何好处。他的总统任期完全是在浪费宝贵的时间。"不过也有网友表示对美国充满信心："一个依靠规则运行的经济体，肯定比一个被统治者操纵的经济体前进得更快。"

无独有偶，在欧洲的媒体、企业界也存在不少类似的看法：一项问卷调查显示，大多数欧洲企业认同特朗普针对中国经济政策的批评，但是却将惩罚性关税视为错误的解决途径。45%的受访企业认为相比中国企业来说受到了不公平对待。56%的受访者还表示，中国企业进入欧洲市场的条件要优于欧洲企业进入中国市场。欧盟商会呼吁和北京展开"战略对话"，而不是用铺天盖地的惩罚关税对待中国。

德国n-tv电视台在线版发表的一篇评论文章甚至将美中贸易冲突称作"两个威权统治者之间的对撞"（Zwei autoritäre Herrscher auf Kollisionskurs）。把美国总统称为"威权统治者"，这样的说法在德语媒体语境下已属罕见。作者指出，特朗普的"让美国重新伟大"，与习近平的"中华民族伟大复兴"如出一辙；两位领导人采取的强硬手段和政治野心也是不分伯仲。