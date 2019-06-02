特朗普呼吁和英国签自贸协议 华为争议无解

（德国之声中文网）正在伦敦进行国事访问的美国总统特朗普周二在圣詹姆斯宫和英国首相梅共同出席了商务早餐会，多家英美知名企业的高级代表都出席了会晤。

面对即将在本周五卸任的梅首相，特朗普呼吁英国抓住机遇，在离开欧盟之后，和美国达成"非常非常可观"的贸易协议。他强调两国已经是对方的最大贸易伙伴，而未来还有机会将经贸合作关系进一步扩大。

特朗普表示，相信这样的贸易协议是双方都想要的，"我们将会完成它"。他也称赞梅首相的工作。当他建议梅"再坚持一下"的时候，现场不少人抿嘴而笑。

梅首相表示，两国有着"伟大的伙伴关系"，并且未来可以走得更远。两国可以签订一份"双边自由贸易协定"，以扩大经济合作，继续合作以"共同支撑、构建和影响全球经济及其规则和机制"。

在完成接待特朗普的任务之后，梅即将卸下首相一职，而她所在的保守党中的强硬脱欧派希望推选一位新的领导人，从而优先致力于和非欧盟经济体达成自贸易协定，即使英国要在无协议的情况下"硬脱欧"也在所不惜。

英国"不会就华为问题向美国道歉"

不过，德新社指出，在这两个传统盟友之间也并非没有争议，尤其在对待伊朗核协议、气候保护和对华政策问题上，华盛顿和伦敦之间存在立场差异。

据法新社报道，中国科技企业华为是否能够参与英国的5G网络建设项目应该也是特朗普和梅之间的讨论话题。但是一名英国政府官员对《泰晤士报》透露，梅在这个问题上不会作出让步，向美国"道歉"。美国政府此前曾经向伦敦施压，表示如果华为参与英国5G建设，今后华盛顿将限制和英国之间的机密情报共享范围。

不过特朗普本人则表示，美英两国从未对情报共享进行过限制，未来也不打算这样做。他强调："我们绝对会就华为和其它一切事宜达成协议的。……我们会努力消除分歧。"

而特朗普此行也和有望接替首相一职的热门侯选人物进行了接触。不过呼声最高的人选之一、曾任伦敦市长和外交大臣的约翰逊（Boris Johnson）仅仅和特朗普进行了20分钟的电话交谈。据路透社报道，约翰逊拒绝了面对面的会晤，原因是有先前已经安排好的日程无法抽身。

在访英之前，特朗普还对约翰逊大加赞赏，说他如果担任新首相的话"会非常胜任"。据约翰逊身边的知情人士透露，双方在电话中进行了"友好且富有建设性"的交谈。

抗议如影随形 示威者脑洞大开

在两国政要和精英会晤的不远处，成千上万名示威者聚集起来，抗议特朗普的政策。知名的"特朗普宝宝"巨型气球在伦敦议会广场附近的上空飘扬。在特拉法加广场（Trafalgar Square），一个16英尺高的坐在金色马桶上正拿着手机发推特的"特朗普机器人"吸引了众多目光。这个机器人还在朗诵特朗普的常用名言比如"没有通俄"、"你们都是假新闻"等。

它的建造者莱瑟姆（Don Lessem）来自美国费城，他说："它（特朗普机器人）有16英尺高，和他本人的自我认知一样大。"莱瑟姆本职工作是一名恐龙专家，经常制作各种史前动物的模型："我对所有个头很大、不怎么聪明而且在历史中销声匿迹了的生物都很感兴趣。"他表示，把这么大的塑像通过大西洋海运到伦敦，耗资总共2万5千美元，就是为了让这里的人们知道，美国人并非大部分都支持特朗普。

英国主要反对党领袖也参加了周二在唐宁街附近举行的示威游行。警方已经设立路障，阻止游行队伍进入唐宁街。工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）计划在抗议集会上讲话。此前他拒绝参加英国王室周一为招待特朗普设下的宴会，以示对这位美国总统政策的不满。

而特朗普也在周二和梅首相共同举行新闻会的时候毫不客气地对科尔宾加以嘲讽："我不认识科尔宾，从来没见过，也没跟他说过话。他想要今天或明天跟我见面，我决定拒绝。……我认为，从我的立场来看，他可以说是一种消极的力量。我认为人们应该努力去把事情做好，而不是去批评。"

雨涵/苗子（德新社、法新社、美联社）