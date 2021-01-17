 特朗普告别白宫　再怨「中国病毒」扯后腿 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2021

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时政风云

特朗普告别白宫　再怨「中国病毒」扯后腿

特朗普即将在1月20日卸任，他在告别演说中一一回顾了4年的政策与成果，他提到自己是「几十年来第一位没有发动新战争的总统」，也说自己发起的运动才「刚刚开始」。

Symbolbild USA Trump Abschied

告别演说中，特朗普说自己「带着一颗忠诚和喜悦的心」离开，也说「好戏还在后头」，令人好奇他在下台后会有什么动作。

（德国之声中文网）白宫网站19日放上美国总特朗普的告别演说，他说自己「以前所未有的方式对抗中国」，并提到了美中第一阶段贸易协议和「中国病毒」。

他说 :「我们对中国征收了历史性的、具有纪念意义的关税；与中国达成了一项伟大的新协议。」

但他也持续攻击「中国病毒」影响了原本美国活跃的经济，「迫使我们朝不同的方向发展」。

他表示，「整个世界都受到了影响，但美国在经济上的表现超过了其他国家」，并强调这是因为他打下的基础。

他在告别演说中也回应了国会大厦袭击事件，他说「所有的美国人都感到惊恐」，无法容忍政治带来的暴力。

至今美国仍在辩论这种暴力事件是不是因为他的煽动而起，特朗普各个社群媒体账号被停权也引起极大争议。

他虽然没有直接提及，但他提到，自由表达、自由言论和公开辩论是美国的共同的重要遗产以及核心价值观，无法想象美国会有「政治审查和黑名单」。

Pence nimmt nicht an Trump-Abschied teil

这篇告别演说回顾了他在过去4年的各项政策，他说自己「感到自豪」，因为他是「几十年来第一位没有发动新战争的总统」。

DW.COM

美国国务卿蓬佩奥在特朗普卸任前一天，公开称中国迫害维吾尔人的作法已犯下「种族灭绝与反人类罪」。拜登的国务卿人选布林肯同意蓬佩奥的说法，强调上任後会延续相关政策。

拜登提名的美国新政府国务卿人选布林肯（Antony Blinken）相信，美国将 "战胜 "崛起中的中国，同时重振遭到损害的盟友关系。

美国总统特朗普18日宣布，26日起取消对欧盟多国以及巴西公民的入境禁令，但消息很快被拜登团队推翻。其发言人表示，现在并非取消国际旅游禁令的时刻。周三美国新冠死亡人数破40万。

针对俄德输气管道“北溪2号”，美国之前只是威胁制裁，未付诸于行动。特朗普离任前两天，白宫出台正式制裁措施。一艘俄罗斯管道铺设船成为了制裁目标。

特朗普细数政绩

他在演说开头提到了以「美国优先」的政治议程、疫情前的经济表现，一方面「通过了美国历史上最大的减税和改革方案」，另一方面退出「可怕的跨太平洋伙伴关系和不可能的巴黎气候协议」。

贸易上，除了美中贸协，他也提到了与韩国、墨西哥和加拿大新的贸易协定，以及「148个股市高点」。

在攻击中国带来病毒之际，他也不忘提及美国的疫苗「医学奇迹」，表示美国只用了9个月的时间就研制出疫苗。

特朗普也提到自己确认了3名美国最高法院的大法官，并任命了近300名联邦法官来解释我们宪法。

许多评论员预计，这些保守派的大法官还有联邦法官上任后，将影响判决走向，使得美国更加「右倾」。

当然，他也谈到了边境安全和自己筑墙的决定，表示他的团队留下「有史以来最强大和最有力的边境安全措施」。

在国际上，他提到了北约国家支付的费用增加、消灭了ISIS哈里发国，刺杀其领导人巴格达迪、承认耶路撒冷是以色列的首都，并承认以色列对戈兰高地的主权。

这些事件都在发生时占满了国际版面，特朗普也的确如他所言，在世界各地流下了令人印象深刻的足迹：「从利雅得的穆斯林领导人大礼堂到华沙的波兰人民大广场；从朝鲜大会的会场到联合国大会的讲台；从北京的紫禁城到拉什莫尔山的阴影」。

最后他也留下伏笔，表示虽然20日将移交权力给新政府，但他所「发起的运动才刚刚开始」。实际的内容是什么，就要等他下台后外界才能得知。

观看视频 03:39

拜登会继续对华贸易战吗？

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