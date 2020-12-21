特朗普否决国防授权法 国会定下周翻盘

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(12月23日) 否决了2021年《国防授权法》。这项篇幅达4500页的法案本月才刚在国会高票通过，涉及总值超过7400亿美金的预算。特朗普称这个法案是「给中国和俄罗斯的大礼」，并表示他否决法案的原因包括他反对提供社群媒体公司责任豁免权，因为他认为这与国家安全无关。他也不想重新命名那些目前以南北战争期间南方蓄奴州将领为名的军事基地。

程序上，《国防授权法》在国会通过后，仍然需要总统签署才能生效。总统有权因意见不同否决或拒绝签署该法案。然而若参众两院都对该法案投下三分之二的同意票，国会仍能推翻总统的否决意见，强行让该法案生效。下周一(12月28日)是政府资金到期的日期，众议院也预计在这天进行推翻总统否决的投票。参议院预计下周二进行投票。

如果国会最终没有透过这种方式推翻特朗普的否决票，这将会是美国60年来首次没有将《国防授权法》立法。

在特朗普决定否决该法案之前，几名亲近他的幕僚曾经劝说特朗普不要否决该法案，因为最后还是很可能被国会推翻。

《国防授权法》为美国五角大厦的政策制定方针。它也决定与武器、人事、军队部署相关的国家安全措施。如果该法案没有顺利通过立法，将有一系列军事计划停摆，包括今年为现役军人加薪3%的计划。

特朗普否决立法的原因之一，是因为他反对法案中有关限制美国从阿富汗和欧洲撤军的条款。他认为限制撤军的条款「不只是不好的政策，还违反宪法」。

此外，特朗普持续反对重新命名以美利坚邦联(Confederate)领袖命名的军事基地。美利坚邦联是1860年代从美利坚合众国分裂出去的政权，也是美国南方蓄奴州所组成的联盟，在南北战争中败给美利坚合众国，在1865年瓦解。

特朗普的总统任期到1月20日届满，之后便会由拜登接任美国总统。

张慈/杨威廉 (路透社、德新社)



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