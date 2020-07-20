特朗普向芝加哥调遣联邦警察

（德国之声中文网）美国总统特朗普表示，联邦警察的任务是打击芝加哥和阿尔伯克基等城市中的暴力犯罪浪潮。特朗普将暴力行为的增加归咎于要求解散当地警察系统的左翼力量。特朗普说，暴力"震撼了我们民族的良知"。他说鉴于一些城市的死亡人数上升，联邦政府别无选择，只能进行干预。

据美国司法部长威廉·巴尔（William Barr ）说，现在大约有200名联邦警察将被派往伊利诺伊州的芝加哥，另外30名将被派往新墨西哥州的阿尔伯克基（Albuquerque）。据巴尔说，密苏里州堪萨斯城已经有200名联邦警察。

巴尔说，调遣警察部队是正在进行中的“传奇行动”（Operation Legend）的一部分，与最近向波特兰派遣安全力量的争议事件无关。巴尔说，联邦警察将“彻查谋杀案并粉碎暴力团伙”。“这是传统的打击犯罪活动。” 他表示，在“传奇行动”中，联邦调查局和其他联邦机构将与当地官员进行合作。

周一，特朗普便已经威胁要向芝加哥和民主党人执政的其它城市派遣联邦警察。特朗普认为美国第三大城市芝加哥的局势"比阿富汗还糟糕"。

联邦警察在波特兰司法中心前排成一行

市长反击

芝加哥市市长洛里·莱特富特（Lori Lightfoot）称特朗普的决定是一场“政治闹剧”。这位民主党籍女市长此前曾明确表示反对派遣装备近似于准军事部队的联邦安全力量。她说：“我们不需要联邦部队。我们不需要在芝加哥街头来回巡视，无故拦截我市居民，侵犯其合法权利的不亮出姓名的警官。”

芝加哥女市长说，特朗普只想转移人们对其处理新冠危机失败的注意力。如果特朗普真的想做些事情打击城市暴力，他就应该争取在联邦层面通过更严格的枪支管理法。莱特富特市长强调指出：“他对此毫不重视，根本就无所谓。” 她说，总统只想着为自己谋取利益，贬低别人。谈到俄勒冈州的波特兰，莱特富特说，部署了联邦警察后，那里发生的事情不再是民主，“是我们所说的专制和独裁”。

波特兰市市长泰德·惠勒（Ted Wheeler）指责警方采用违法手段导致局势危险地升级。在给司法部长巴尔的一封联名信中，波特兰、西雅图、芝加哥、亚特兰大和堪萨斯城的民主党籍市长一致反对向其城市派遣联邦警察。

在非裔美国人乔治·弗洛伊德（George Floyd）被捕时遭警察暴力身亡，美国国内出现动乱的背景下，致力于11月竞选连任的共和党总统特朗普动用联邦警察来维持安全与秩序。他指责民主党人放纵在大城市举行抗议活动的"无政府主义者"和暴徒。而民主党则指责特朗普想以此调动其选民为11月份的总统选举造势。根据民意调查，特朗普的支持度目前明显落后于他的民主党挑战者乔·拜登（Joe Biden）。

李京慧/叶宣 (路透社、德新社、法新社、美联社)

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