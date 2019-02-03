 特朗普：向委派兵是一种选项 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2019

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时政风云

特朗普：向委派兵是一种选项

欧盟向委内瑞拉总统马杜罗发出的大选期限周日到期。如果不宣布大选，欧盟将承认瓜伊多政权。瓜伊多表态，称会继续执行委中两国此前签署的协定。同时，美国总统特朗普发出了可能派兵的威胁。

Venezuela Krise | Interimspräsident Juan Guaido in Caracas (Reuters/C.G. Rawlins)

瓜伊多抱着女儿向支持者致意

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美国副总统彭斯在迈阿密会见委内瑞拉流亡人士时说："现在是结束马杜罗暴政的时候了"，他在讲话中还表示，左翼民族主义者的统治必须"结束--现在就结束"。与此同时，一些欧洲国家对马杜罗下的"最后通牒"将在周日到期。 (02.02.2019)

中国密切注视委内瑞拉局势，--因为该国欠北京数百亿美元。美国情报部门警告来自中国的网络攻击，--同时也承认，美国错失技术发展的良机。 (31.01.2019)

（德国之声中文网）美国总统特朗普周日对CBS电视台表示，美国向委内瑞拉派兵不失为一个选项，此前，他拒绝了委内瑞拉总统马杜罗希望会谈的要求，"因为我们的进程已走了很远。"

马杜罗做打内战准备

在接受西班牙电视台La Sexta采访时，马杜罗提到外国的军事干预，他以内战相威胁，"一切都取决于北方帝国（即美国）发疯以及侵略的程度，当然也包括它的盟友"，他说，无人可以干预别国内政，"我们已做好捍卫国家的准备"。

今年1月23日，现年35岁的委内瑞拉律师瓜伊多（Juan Guaido）宣布自己为"临时总统"，公开向总统马杜罗发出挑战，同日，美国发表声明支持瓜伊多，而欧盟主要国家英国、法国、德国和西班牙等则向马杜罗发出"最后通牒"，迫使马杜罗接受立即大选的条件，否则将加入美国的"倒马杜罗"阵营。这一最后通谍周日（2月3日）到期。

显然，马杜罗周日不会满足欧盟的条件，虽然他同意将原定于2020年底举行的大选提前到2019年底。他在La Sexta计划周日晚间播出的访谈节目里说，"这好比我对欧盟说，'我给你们7天时间承认加泰罗尼亚共和国，否则，我将采取其他措施。'"

Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (picture-alliance/AP/A. Cubillos)

马杜罗及其夫人周六（2月2日）在支持政府集会上

在周六的抗议活动期间，瓜伊多宣布在邻国哥伦比亚和巴西建立药品和食品筹集中心。紧接着，美国对此作出反应，称响应瓜伊多的呼吁，将向委内瑞拉输送援救物资。而就在周六的示威活动开始前，委内瑞拉空军一名现役将军向瓜伊多投诚，承认其为该国最高领袖，这也是10天来投奔反对派的最高级别人物。此前，委内瑞拉驻华盛顿武官宣布脱离马杜罗。美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）周日用西班牙语和英语发推特，号召委内瑞拉军人效仿这名将军弃暗投明。

瓜伊多：将执行委中协议

在拉美地区，瓜伊多得到多国支持。但他希望继续扩大国际认可度，尤其是获得中国这个委内瑞拉主要金主的支持。瓜伊多上周通过邮件对《南华早报》表示，如果能把马杜罗赶下台，委内瑞拉会继续执行迄今以来委中双边签署的协定，虽然他不得不依赖华盛顿，但他不打算与中国决裂，因为"中国的支持对我国的经济建设和未来的发展都至关重要。"瓜伊多说，他会尽可能快地同中国展开有关的对话。

目前支持马杜罗的国家包括俄罗斯、土耳其、古巴、玻利维亚和尼加拉瓜。中国虽没有明确表达站在马杜罗一边，但北京一直以来被认为是马杜罗政府的支持者。与俄罗斯一道，中国在委内瑞拉政权出现危机后，数度批评外国势力干预该国。在事关委中两国关系上，中国外交部发言人耿爽说，中国同委内瑞拉之间的关系，不论后者的情况发生怎样的变化，都会继续下去。而在去年9月，马杜罗访华期间同中国签署了能源以及开采金矿的协议。过去10年里，中国向委内瑞拉提供了高达600亿美元的贷款。

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