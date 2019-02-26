特朗普向中方提要求："免了农产品的税"

（德国之声中文网）特朗普在美国时间周五（3月1日）发推特称，鉴于目前贸易谈判进展良好，他已经要求中国"立即取消对美国农产品(包括牛肉、猪肉等等）的全部关税"。

他还说，"而且我在3月1日没有将对他们的关税追加至25%。这对伟大的美国农民和我本人而言很重要！"

在特朗普发推特前的数小时，美国贸易代表办公室已经表示，会延迟对2000亿美元中国产品的关税从10%上调到25%。相关声明写道，鉴于2018年12月以来的谈判进展，提升关税已经"不合时宜"。

特朗普原本计划在2019年1月1日将对中国2000亿商品的关税从10%提升至25%。不过，在去年12月特朗普与习近平在阿根廷举行会谈后，双方同意休战90天，将增税"大限"推迟到2019年3月1日。上周日，特朗普连发推特，宣布再次推迟3月1日加税的计划。

争取美国农民的支持

对于特朗普所在的共和党而言，农民是票仓的中流砥柱。而特朗普对中国的贸易战，已经给这些美国农民带来负面影响。去年开始，北京向来自美国的大豆、高粱、猪肉等农产品征收关税，大幅减少了这些农产品的进口量。

美国农业部长桑尼·珀杜（Sonny Perdue）本周表示，美国贸易谈判代表已经向中国提出要求，降低对美国改性乙醇的关税，但北京方面目前还没有给予明确答复。中国商务部在去年6月宣布，将对美国改性乙醇在此前45%关税的基础上加征25%的进口关税，这让美国乙醇出口到中国的总关税达到70%。

对于特朗普提出解除农产品全部进口税的要求，北京没有立即作出表态。

中国方面周六表示，欢迎美国暂停上调关税的决定。在北京举行的全国政协十三届二次会议的新闻发布会上，大会新闻发言人郭卫民称，中美两国正在研究下面的步骤，但没有详述。

郭卫民说表示，中美尽快达成互利共赢的协议，不仅有利于中美双方，对世界经济也"将是一个好消息"。"合作是双方最好的选择。"

王凡/任琛（路透社等）