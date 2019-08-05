特朗普吁民主党人在公民持枪权和移民问题上合作

（德国之声中文网）美国总统特朗普向在野的民主党人提出一桩交易：他同意收紧公民持枪法；作为交换，民主党人同意他所要求的移民法改革。在对得克萨斯州和俄亥俄州发生的枪击事件发表引各方关注的讲话前，特朗普推文称，共和党人和民主党人应取得一致，对购枪人做"严格背景调查"，而这一改革"或许"可以和"亟需的移民改革"结合起来 。

上周末，短短数小时内发生的这两起枪击事件震动了全美国。上周六（8月3日），在得克萨斯州边境城市埃尔帕索（El Paso）一家购物中心，一名21岁白人男子射杀了20人，其中7名墨西哥人。13小时后，一名24岁男子在俄亥俄州的代顿市（Dayton）枪杀9人，后被警方击毙。

指控媒体也有责任

特朗普推文道，必须从这两个"悲惨事件"中得到"一些好的、即使不是什么了不起的东西"。

枪袭事件发生后，特朗普受到反对派激烈抨击。多名民主党下届总统候选人资格竞争者指责特朗普的攻击性言论煽动了仇恨、鼓励了暴力。

特朗普则称媒体也要对国内的"仇恨和愤怒"现象负责。他写道，"媒体对我们国内的生命与安全负有重大责任"，"假新闻对多年来累积的愤懑和怒气大有贡献。新闻报道必须开始变得公正、平衡和中立" ，否则，这种"可怕问题"只会越来越糟糕。特朗普通常使用"假新闻"一词指称那些对他及其政策的批评性报道。

"患严重精神病者"

过去数周，这位美国总统对民主党政界人士公开发出种族主义攻击，引发公愤。过去，他也曾不加区别，统称墨西哥人是"强奸犯"。上周日，他则强调，仇恨在美国"没有空间"。

被逮捕的埃尔帕索袭击者被认为有种族主义动机。司法当局称此次枪击事件是"国内恐怖主义"。据称，这位21岁的作案人在网上发表过一份宣言，其中有"泛西班牙入侵"的说法。他在此文中提到了今年3月在新西兰的克莱斯特彻奇发生的对两个清真寺的右翼极端分子的袭击行为。在此次袭击事件中，有51人死亡。

在上周日所作的首次公开反应中，特朗普称，精神病是这些血腥行为的原因之一。他在谈到这两名袭击者时表示，"他们的确是患有极严重精神病的人"。

凝炼/洪沙（德新社、法新社）