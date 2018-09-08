特朗普可能周一宣布开征对华巨额关税

(德国之声中文网) 早先，特朗普政府曾宣称此轮加征关税考虑25%的高额税率。不过，高税率造成的价格上涨，也可能对美国本土的产业造成巨大冲击。分析人士指出，将税率下调到10%，或许是此前公众意见咨询的结果。

根据今年7月公布的清单，这2000亿中国商品主要包括网络技术产品、电子产品、印刷电路板、轮胎、化工制品、塑料、自行车、汽车儿童安全座椅等。不过，目前暂不清楚在经历了公众咨询后，这份清单中是否有商品获得豁免。

本周五(9月16日)，路透社从消息人士处获悉，特朗普已经指示其助理着手再对2000亿美元中国商品加征关税，但具体时间尚不清楚。彭博社稍早前则报道，尽管美国财政部长努钦试图就解决贸易战而重启与中国的磋商，但是特朗普仍旧一意孤行。

路透社指出，一旦特朗普决定对2000亿美元中国商品加征关税，北京方面很可能会推出相当规模的反制措施。而本有望重启的中美贸易谈判也势必会受到影响。

特朗普指示加征对华关税的消息是在美国当地时间周五下午传出的。当时，亚洲、欧洲股市已收盘，而仍在交易中的美国股市立刻中止了此前"美中有望重启谈判"消息带来的上涨势头，转而下跌。

就在短短几天前，美方刚刚就贸易战释放出和解的信号。白宫首席经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 周三(9月12日)表示，特朗普政府已邀请中国官员重启贸易谈判。不过，特朗普立刻通过推特表示，美国"没有面临必须与中国谈判的压力，而是中国面临压力。美国市场在增长，中国市场在崩溃。美国很快就能获得数十亿的关税收入，并且将生产转移回美国国内。我们走着瞧。"

中国外交部在周五上午(9月14日)召开新闻发布会，指出贸易战"解决不了问题，只会损人害己"。发言人耿爽说，伤敌一千，自损八百，"讨论谁损失一千、谁损失八百没有任何意义"。

中美贸易全面"中招"？

就在一星期前，中国海关总署公布的最新数据显示，处于贸易战阴影下的中国，其对美贸易顺差依然创下了历史新高。

9月7日凌晨，特朗普政府就2000亿美元中国商品加征关税事宜的公众咨询期正式结束。当天，他就已经威胁说，正在讨论中的2000亿美元可能很快就会实施，"要看他们的表现。在某种程度上，这取决于中国。"而北京方面则宣布，如果美国真动手，就将再出台针对额外600亿美元美国商品的反制措施。不依不饶的特朗普还说，美国已经准备好对另外的价值2670亿美元的中国商品加征关税："这会让等式的两边发生改变。"

根据美国商务部的统计，2017全年，美国对中国出口货物1303.7亿美元，中国对美国出口5056亿美元。两个月前，美国对首批500亿中国商品的附加关税已经正式开征，如果此次再对2000亿美元以及随后的2670亿美元商品加征关税，就意味着全部中国对美出口产品都受到美国的惩罚性关税影响。这其中也包括许多在中国设立生产基地的美国企业。

而中国此前已经实施了针对600亿美元美国商品的报复性关税措施，如果新一轮反制措施再出台，也将意味着几乎全部1300亿美国对华出口商品都受到影响。由于产业链全球化的缘故，许多其他国家也会受到这一规模空前的中美贸易争端的冲击。

文山/王凡/(路透社、彭博社)