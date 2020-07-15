特朗普叫停制裁林郑丶韩正？   白宫否认

（德国之声中文网）彭博社周三 (7月15日)报导，白宫拟定的中国官员制裁名单，原本包括主管港澳事务的国务院副总理韩正丶香港特首林郑月娥及警务处处长邓炳强，但遭特朗普临时叫停。白宫出面否认，表示仍在讨论制裁对象。

报导指，特朗普是在周二签署《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）前一刻决定叫停。两名知情人士称，特朗普曾向幕僚透露，不希望与北京的紧张关系升级，现阶段排除进一步制裁中港高层官员。报导认为，特朗普的决定与他近期对华强硬的作风相反。

白宫：制裁名单仍在研拟

对此，白宫国家安全委员会发言人阿尔约特（John Ullyot）强调，特朗普并没有排除就香港问题进一步制裁中国官员。路透社引述白宫消息人士指，制裁名单仍在研拟，制裁目标包括林郑月娥。

《香港自治法》授权美国政府制裁损害香港自治的主要官员，虽然特朗普现时不落实制裁，但日後仍可以作出行动。

白宫上周宣布就新疆人权问题，制裁中共政治局委员陈全国等4名官员，创下制裁级别最高新纪录。北京其後反制，宣布制裁美国参议员卢比奥、克鲁兹等4名官员和议员。

李澄欣/邹宗翰（彭博社/路透社）