特朗普「口误」后续 态度两翻三转

(德国之声中文网) 特朗普宣称自己在赫尔辛基峰会支持普京的话是「口误」，此话一出不但没有安抚民意，反而越描越黑。

在一天之内，特朗普在不同场合说的话又翻了不止一圈。照着时序排列如下:

下午 12:40

特朗普宣称，没有一位美国总统像他对俄罗斯这么「强硬」。

他举例，说自己有制裁俄罗斯，还把可能是俄国间谍的可疑份子逐出美国。

他说「普京知道这件事情而且很不高兴」。

下午1:00

在内阁会议快要结束前，特朗普被问及俄罗斯是否仍然以美国为敌，特朗普回答「不是」。这与国家情报局总监丹·科茨(Dan Coats)上周五说的话相违背。

当时他提出警告，美国的网路安全「亮红灯」，其受威胁的程度相当于911恐怖攻击前夕。

白宫发言人桑德斯努力帮总统打圆场

下午 2:50

白宫说特朗普认为俄罗斯下次大选时还是会瞄准美国，「威胁依旧存在」。

白宫发言人桑德斯表示，特朗普也会采取行动防止干预再度发生。

她也会特朗普的「不」进行辩护。她说，特朗普当时的「不」是表示不想回答更多问题。但是事实上特朗普之后还有继续回答其他问题。

下午3:55

对于先前普京提出要协助美国调查，白宫表示还在考虑，没有给出承诺。

俄罗斯政府表示，他们想要约谈以批评俄罗斯闻名的评论家布劳德(Bill Bowder)以及美国前驻俄大使麦克福尔(Michael McFaul)，而作为回礼，愿意让美国取用12名涉嫌黑入民主党电脑的俄罗斯情报人员资料。

特朗普周一说这个提议「棒透了」。国会议员力劝他拒绝这个提议。

下午5:25

特朗普接受CBS电视台采访，表示他有让普京知道美国将来不能继续忍受俄罗斯干预选举。特朗普也说他同意美国情报机构的结论，俄罗斯有干预选举。

主持人问特朗普，是否认为普京个人需要负责，他说「是的，毕竟他是国家领导人。」

比起朝三暮四的特朗普，联邦调查局(FBI)局长克里斯多夫·雷(Christopher Wray)倒是贯彻始终地说，不管特朗普跟普京怎么说，情报单位都认为俄罗斯有干涉美国2016选举。

罗法/夏立民(美联社、法新社)