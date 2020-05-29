特朗普取消香港特殊地位 《环时》批美“慢性自杀”

（德国之声中文网）美国总统特朗普周五（5月29日）在白宫召开新闻发布会，针对中国计划在香港实施国家安全法做出回应。特朗普措辞强硬地表示，中国违反了1984年签署的《中英联合声明》，破坏了对香港自治的承诺，中方对香港采取的行动，对香港、中国和全世界人民而言都是一场悲剧。"中国用一国一制取代了他曾经许诺的一国两制方案。"

美国总统特朗普宣布将取消香港特殊待遇

特朗普宣布，中国的行为以及近期其他损害香港自由的情况，清楚显示香港不再具备可以得到美方特殊待遇的充分自治，因此他已指示政府展开取消给与香港特殊待遇的程序，涉及引渡条约、高科技出口管制、独立关税与旅游区优惠待遇，国务院也将调整对香港的旅游警示。

他还表示，白宫将对直接或间接参与侵蚀香港自治的中港官员进行制裁。特朗普称，美方的行动将影响与香港之间的全面协议，"只有少数例外"。

此外，特朗普周五签署了公告，未来将禁止与中国军方有联系的中国研究生入境美国。据路透社报道，这一举措可能对3000至5000名中国研究生造成影响。

华春莹：为何对其他人在自家装防盗门生气?

中国外交部发言人华春莹在其英文推特上连发了五条推文称，《中英联合声明》共有8个段落、1137字和3个附件，没有只字片语提到英国在香港回归后对其负有任何责任。"一些美国官员大声疾呼香港特别行政区的国安法违反《中英联合声明》，中国可能'接管'香港。荒谬。香港是中国的一部分。有人会因为自己接管自己遭到指责吗？"

她指出，香港《国安法》针对的只有分裂国家、颠覆国家政权、组织和从事恐怖活动以及外国干预香港事务的活动。她质疑称："如果美国无意干涉，为何如此气愤和恐惧? 国安法就像装设一道能更好地保护内部安全与自由的防盗门。为何有人要对其他人在自家装设防盗门感到生气？"

《人民日报》也发文称，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政。文章呼应防盗门说法称，最看不得别人家装防盗门的肯定是盗贼自己。文中强调，"没有人比中央政府更真心实意贯彻落实'一国两制'方针和基本法"，"坚决维护国家主权、安全、发展利益，坚决贯彻'一国两制'方针，坚决反对任何外部势力干涉香港事务，这就是全体中国人民的坚定决心"。

“华盛顿将站到香港人多数人利益的对立面”

中国官媒《环球时报》周六发表社评指出，这是一个"充满谎言的记者会"。社评指特朗普"肆意捏造涉港国安法给香港社会带来的变化，妄言中国 内地和香港从此'一国一制'，而无视两地从政治制度到治理体系和社会风貌的巨大差异"。

《环球时报》还写道："按照特朗普总统宣布的计划折腾下去，华盛顿将很快站到香港绝大多数人利益的对立面。他们把香港社会与内地社会等同对待，自会帮着两地公众进一步团结起来，同仇敌忾。美国将彻底失去在香港社会享有的信任和好感，后者对它的态度必将改写。"

社评认为，华盛顿正在开启更大的赌博，不过美国的经济脂肪已经没有过去厚。文章最后强调，美国"绝打不蔫香港，更压不跨整个中国"，美国逆历史潮流而动只会把自己折腾得越来越瘦，也越来越弱，美国的这套"极端玩法无异于一个超级大国的慢性自杀"。

香港官员：美国的威胁手段不会得逞

香港律政司长郑若骅周六表示，特朗普指责中国将香港变为"一国一制"的说法是"完全错误"。她指出，香港与中国大陆是一个国家，国家安全属于中央事务。

郑若骅并未对各界对于美国制裁的担忧做出直接回应，只强调"根据国际法原则，以压力干扰别国事务的做法，属于构成干预别国内政，在法律上不能接受"。

她还指出，中央为香港订立港区国安法是"合情、合理、合宪"，并表示国家安全从来都不属于香港的自制范围，很多人"偏重两制而忽略一国的重要性"。

《星岛日报》引述香港保安局局长李家超称，美方的威胁手段不会得逞，贸易永远是互惠互利，国家已表明会对美国任何制裁行动进行反制，特区政府会严肃留意事态发展。

香港美国商会会长早泰娜（Tara Joseph ）对美国总统的声明做出回应称，这对于在港的美国人而言是"哀伤的一天"，各个企业和家庭需要一段时间来消化这个结果。

美国一直是香港的重要贸易伙伴，2009年到2018年间，美国对香港的贸易顺差累计达2970亿美元。根据美国贸易代表处统计，2015年美商在香港的雇员人数超过18.8万人。