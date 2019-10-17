特朗普取消对土耳其制裁 北约誓言继续对抗「伊斯兰国」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(10月23日)决定取消对土尔其的制裁。他表示这是一件「很了不起的事」，也说：「这是我们美国促成的结果，不是其他任何人，也不是其他国家。就这么简单。」

于此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三(10月23日)警告，在美国撤出叙利亚后，「伊斯兰国」可能会复兴。

他说：「终结『伊斯兰国』是北约进入（叙利亚东北部）的原因。我们必须维持已经达到的目标......也要了解和『伊斯兰国』的对抗尚未结束，他们可能卷土重来。」

斯托尔滕贝格也强调，北约将继续支持在伊拉克和阿富汗对抗「伊斯兰国」的行动，特别是培训当地部队。

叙利亚北部的棋手和棋子 美军撤退 过去几年中，美军为库尔德人武装提供支持，协助后者抗击“伊斯兰国”恐怖组织，并且成功控制了叙利亚北部的大片区域。10月初，美国总统特朗普突然宣布美军将撤离与土耳其接壤的地区。这一突然之举，搅乱了叙利亚北部的格局。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军出击 美军撤离相当于送给土耳其一张出兵许可。叙利亚北部有着大量的库尔德人，现在出于实质上的自治状态。库尔德武装“人民保护军”(YPG)与土耳其境内的“库尔德工人党”有着密切联系，后者被土耳其认为是煽动分裂的恐怖组织。因此，土耳其认为YPG对其国家安全造成了威胁，需要跨境打击。

叙利亚北部的棋手和棋子 抗击土军 YPG曾是美军在该地区打击“伊斯兰国”恐怖组织的重要盟友，现在他们直面土耳其大军压境。YPG武装人员缺少防空力量，更无空中力量，在面对装备精良的土耳其军队时，处于绝对劣势。

叙利亚北部的棋手和棋子 遭到背叛 YPG是“叙利亚民主力量”(SDF)中最大的一支，除此之外还有阿拉伯、基督徒等团体的民兵武装，目前控制着叙利亚东北部国土。SDF在打击“伊斯兰国”的战斗中作出了重要贡献，现在他们则觉得遭到了美国的背叛。SDF警告，土耳其的攻势会让“伊斯兰国”恐怖分子在该地区死灰复燃。

叙利亚北部的棋手和棋子 默契交易 多年来，阿萨德政府军与SDF之间的关系十分微妙，既有合作，也有冲突，还有默契。在土耳其发动越境军事行动之后，库尔德人与政府军达成了一项交易，让后者开进北部地区，抗击土军。

叙利亚北部的棋手和棋子 普京偷笑？ 俄罗斯一直是阿萨德政权的重要盟友。在眼下的乱局中，俄罗斯俨然成了阿萨德政权与土耳其之间的中间人，俄军也迅速开进，成为了叙利亚政府军与土耳其军队之间的缓冲。俄罗斯此前指责美国在北部扶持库尔德人是在分裂叙利亚。

叙利亚北部的棋手和棋子 土军盟友 土耳其在叙利亚境内也有盟友：叙利亚国民军(SNA)。这个武装组织脱胎于前些年的叙利亚反对派武装“自由叙利亚军”，他们既与阿萨德政府军为敌，也打击库尔德人为主的SDF。在土耳其的协助下，SNA武装人员现在也在攻击库尔德人武装。

叙利亚北部的棋手和棋子 死灰复燃? 恐怖组织“伊斯兰国”有可能再次走向前台。本来，他们已经在今年3月被基本击溃，数万武装人员以及他们的家属被看押在库尔德控制区的俘虏营里。土军发动对库尔德武装的袭击后，估计已经有近千名“伊斯兰国”成员逃离了俘虏营。如果局势进一步混乱，“伊斯兰国”很有可能在该地区重新组织起武装力量。 作者: Uta Steinwehr, Cristina Burack



政治解决叙利亚问题

斯托尔滕贝格一再呼吁，要以政治的方式解决土耳其与叙利亚库尔德人之间的衝突。他也谈到了美国、土耳其和俄罗斯之间的协议。

他说他了解土耳其在反恐和收容难民两议题上负担沉重，也认为要判断俄罗斯和土耳其的索契协议带来的后果是为时过早。

斯托尔滕贝格也对土耳其和美国达成协议表示欢迎。他称，这是减少暴力，并以政治途径解决问题的第一步。同时他也回应德国防长最近呼吁在叙利亚东北部建立国际安全区的提议。他认为这项政治解决方案是很好的建议，并补充说，任何解决方案都必须让被影响的各个团体参与。

针对此议题，德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔周一在德国之声发表评论，呼吁国际部队在叙利亚东北部建立一个国际安全区，继续对抗「伊斯兰国」，稳定该地区，并协助平民重建生活。

建议阅读: 德防长要求在叙设置国际安全区

北约防长谈什么?

北约国防部长们将从周四开始在布鲁塞尔举行为期两天的会议。他们将讨论5G安全风险、塔利班和乌克兰等议题。

斯托尔滕贝格说，在国防部长会议上要讨论的问题之一将是北约成员国电信基础设施。虽然他没有提到中国或华为，但他说，保护5G基础设施在民生和军事上都至关重要。

他提到，在国防部长会议上要讨论的问题之一，将是北约成员国电信基础设施。虽然他没有提到中国或华为，但他说，保护5G基础设施在民生和军事上都至关重要。

他说:「对于与网络安全相关的通信系统所隐含的风险，以及外国持有、控制或直接投资的通信系统，盟国都应该进行彻底的评估。」

在塔利班的议题上，斯托尔滕贝格保证，塔利班永远不会从阿富汗衝突中获益。政治解决方案是他们的唯一选择。

他也为北约在阿富汗的强大驻军辩护，并说:「塔利班必须明白，他们永远不会在战场上获胜。他们必须坐下来谈。」

针对乌克兰，斯托尔滕贝格呼吁，北约盟国应提供给乌克兰更多支持，并重申北约反对俄罗斯并吞克里米亚。他说，国防部长会议上将讨论这个问题，并在即将举行的敖德萨会议上进一步支持乌克兰，特别是加强其海军的军力。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前批评，欧洲盟国在乌克兰与俄罗斯的战斗所提供支持不足。

夏立民/罗法 (综合报导)