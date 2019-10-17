特朗普取消对土耳其制裁 北约誓言继续对抗「伊斯兰国」

美国总统特朗普(Donald Trump)昨日宣称，土耳其停止在叙利亚东北部的军事行动是他的功劳。他将取消对土耳其的制裁。于此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格警告，美国从叙利亚撤军后，北约必须继续对抗「伊斯兰国」。对于德国防长建议在叙利亚设置国际安全区的提议，他认为是可行的政治解决方式。
(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(10月23日)决定取消对土尔其的制裁。他表示这是一件「很了不起的事」，也说：「这是我们美国促成的结果，不是其他任何人，也不是其他国家。就这么简单。」
于此同时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三(10月23日)警告，在美国撤出叙利亚后，「伊斯兰国」可能会复兴。
他说：「终结『伊斯兰国』是北约进入（叙利亚东北部）的原因。我们必须维持已经达到的目标......也要了解和『伊斯兰国』的对抗尚未结束，他们可能卷土重来。」
斯托尔滕贝格也强调，北约将继续支持在伊拉克和阿富汗对抗「伊斯兰国」的行动，特别是培训当地部队。
政治解决叙利亚问题
斯托尔滕贝格一再呼吁，要以政治的方式解决土耳其与叙利亚库尔德人之间的衝突。他也谈到了美国、土耳其和俄罗斯之间的协议。
他说他了解土耳其在反恐和收容难民两议题上负担沉重，也认为要判断俄罗斯和土耳其的索契协议带来的后果是为时过早。
斯托尔滕贝格也对土耳其和美国达成协议表示欢迎。他称，这是减少暴力，并以政治途径解决问题的第一步。同时他也回应德国防长最近呼吁在叙利亚东北部建立国际安全区的提议。他认为这项政治解决方案是很好的建议，并补充说，任何解决方案都必须让被影响的各个团体参与。
针对此议题，德国国防部长克朗普-卡伦鲍尔周一在德国之声发表评论，呼吁国际部队在叙利亚东北部建立一个国际安全区，继续对抗「伊斯兰国」，稳定该地区，并协助平民重建生活。
北约防长谈什么?
北约国防部长们将从周四开始在布鲁塞尔举行为期两天的会议。他们将讨论5G安全风险、塔利班和乌克兰等议题。
斯托尔滕贝格说，在国防部长会议上要讨论的问题之一将是北约成员国电信基础设施。虽然他没有提到中国或华为，但他说，保护5G基础设施在民生和军事上都至关重要。
他提到，在国防部长会议上要讨论的问题之一，将是北约成员国电信基础设施。虽然他没有提到中国或华为，但他说，保护5G基础设施在民生和军事上都至关重要。
他说:「对于与网络安全相关的通信系统所隐含的风险，以及外国持有、控制或直接投资的通信系统，盟国都应该进行彻底的评估。」
在塔利班的议题上，斯托尔滕贝格保证，塔利班永远不会从阿富汗衝突中获益。政治解决方案是他们的唯一选择。
他也为北约在阿富汗的强大驻军辩护，并说:「塔利班必须明白，他们永远不会在战场上获胜。他们必须坐下来谈。」
针对乌克兰，斯托尔滕贝格呼吁，北约盟国应提供给乌克兰更多支持，并重申北约反对俄罗斯并吞克里米亚。他说，国防部长会议上将讨论这个问题，并在即将举行的敖德萨会议上进一步支持乌克兰，特别是加强其海军的军力。
乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前批评，欧洲盟国在乌克兰与俄罗斯的战斗所提供支持不足。
夏立民/罗法 (综合报导)