特朗普发飙：美联储疯了！

（德国之声中文网）"我觉得，美联储疯了"，美国总统特朗普在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上这样说。他称，美联储的货币政策路线不够宽松灵活。而近日股市下跌是人们早已意料到的一种"股指矫正"。

本周二（10月10日），纽约股市经历了今年以来最惨痛的一天。道琼斯工业指数暴跌了3.15%，至25598.74点。这是投资者对国际货币基金组织表态做出的反应，该组织对有可能发生的金融市场波动发出警告，并下调了全球经济增长预期。

影响股市气氛的另一个因素是债券市场上的收益上升，所以债券对投资者变得更具有吸引力。可能出现的情况是，鉴于目前稳定有力的经济景气数据，美联储升息的幅度会高于此前的预期。

特朗普对美联储主席鲍威尔十分不满

特朗普不是第一次批评美国的货币政策，而对此前的美国总统来说，此举则非常罕见。今年9月底，美联储年内第三次升息后，特朗普就曾发声："遗憾的是，他们刚刚又升息了，我对此并不感到高兴。"特朗普担心，央行这样做会扼杀美国经济的蓬勃发展。但美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）始终强调央行的独立性："政治因素不在我们的考虑范围内。"

特朗普对美联储升息提出批评后，国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）对他的说法予以了反驳。拉加德在印尼巴厘岛出席该机构年会时说，在经济景气情况好转、通货膨胀加剧的国家，升息是必然的发展方向，央行做出升息决定是"势在必行"。

叶宣/凝炼（德新社、路透社、法新社）