特朗普发推赞美中谈判 特习会近期将上演

（德国之声中文网）美国总统特朗普在美中代表第二天的会谈前发推特表示：“本着良好的意愿和决心，会议进行良好。中国不希望提高关税，认为能达成协议要好得多。他们是对的。”

30日早上，中国贸易代表团开始与美方会谈，试图解决至今以打了7个月的贸易战。双方只剩1个月的时间达成协议，特朗普威胁否则截止日期一到，即将对中国征收新的关税。在推特中，特朗普说：“在我和我的朋友习主席近期会晤前不会达成最终协议。我们将就一些长期的、更困难的问题进行讨论并达成一致。这是一项非常全面的交易。”

他还表示，“我和中国代表将竭力达成一项完整的交易，不留下任何问题。我们已经讨论了所有这些问题，并希望能够解决它们。3月1日对华关税降涨到25%，因此所有人都在努力工作，以期在这个期限前完工。”

中方代表团28日抵达华盛顿后，白宫第一时间发表声明，以美国总统特朗普的名义对中方代表团表示欢迎。此外，美方还宣布，这次磋商结束后，特朗普将会见刘鹤。

根据新华社报导，中国代表团在副总理刘鹤的带领下访问华盛顿。同行的还有商务部副部长王受文、中国人民银行行长易纲、国家发展和改革委员会副主任宁吉喆、财务部长廖岷、外交部副部长郑泽光、工业与信息化部副部长罗文、农业农村部副部长韩俊。此外还有海关总署、药监局、知识产权局等部门组成的工作团队。

美国谈判代表则包括白宫经济顾问库德洛、财政部长姆努钦、和美国贸易代表莱特希泽、商务部长罗斯和总统贸易顾问纳瓦罗。这次谈判也有白宫、贸易代表署、农业部、国务院和财政部的官员共同参与。

在刘鹤一行30日早上前往谈判地点前，还发生了中国访民拦住刘鹤要上访的事件。据彭博新闻报道，一批自称来自上海的示威者，企图在中国贸易代表团早上离开饭店时冲向刘鹤。他们口中喊着刘鹤的名字，几名女子与保安人员发生冲撞，随后被推倒在地哭喊“还我财产”。报导指，这些示威者因住所被中国当局强迫拆迁而“上访”。

乐然/夏立民/罗法 (综合报导)