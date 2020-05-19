特朗普发推：中国“无能”导致“全球范围人员死亡”

（德国之声中文网）美国总统特朗普周三再次向中国开炮，指责中国造成了新冠疫情蔓延，北京要为"大规模全球范围人员死亡"负责。

在周三一早发布的推文中，特朗普未提及姓名地写道："在中国有一个疯子发布声明指责了所有人，就是没有批评中国"。这位美国总统以非常强烈的措辞写道："请给这个笨蛋解释一下，没有别的，就是中国的无能，造成了这种大规模全球范围人员死亡。"

特朗普近几周以来已经和北京就新冠疫情进行了数次的隔空交火。中美双方都指责对方要为造成全球数百万人感染的新冠疫情负责。

上周四，特朗普在接受福克斯新闻采访时说，他对美中关系目前的发展非常失望，眼下没有和北京进行双边对话的打算。他强调，尽管自己和习近平"关系很好"，但是现在不想和他说话。

这位美国总统主要指责中国在疫情初期隐瞒了病毒扩散的真实情况，导致这一病毒在全球扩散。至今全世界已经累计有超过32万人死于新冠病毒引发的疾病。2019年年底，武汉出现了最初确诊的新冠病毒肺炎病例。

法新社报道称，特朗普起初对疫情的严重性轻描淡写，并多次表示中国在应对疫情，后来转而指责中国坐视病毒在国际上传播。

白宫还提出，新冠病毒可能来自于一间实验室，是意外泄露，但并未提供相应的证据。特朗普向中国这个美国主要的经济对手提出了接连不断但是相对模糊的报复威胁。

特朗普还威胁要撤销美国对世界卫生组织的资助，因为他认为世卫组织帮助中国掩盖疫情爆发规模。

中国方面则否认曾经掩盖疫情，称"本着公开、透明、负责任态度，第一时间对外发布了信息"，同时称，"中国在最短时间内采取最严格防控措施，把疫情主要控制在了武汉。统计显示中国输出病例很少"。

在周三（5月20日）的例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚再次抨击美方"谎言谣言很多"，并称美国至今确诊和死亡病例分别为157万和9万多，"这个锅实在是太大太重了，是那些热衷于政治操纵的美国政客们想甩也甩不掉的"，"我们奉劝美方一些政客多反躬自省，将精力用在挽救更多生命上"。

观看视频 01:42 美国疫情曝露医疗体系问题

雨涵/苗子（法新社等）