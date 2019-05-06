特朗普发出加税警告 中方坚持谈判

(德国之声中文网) 虽然各界在上周的贸易谈判结束后，都认为这场长达10个月的贸易战可望在近期暂时画下句点，但美国总统特朗普在周日 (5月5日) 发出的一则推文，又替这场贸易战增添了变數。他在推特上表示：「美国过去10个月对價值2000亿美元中国进口商品所征收的10%关税，将在周五提高到25%。此外，我们也可能在近期对另外3250亿美元的中国进口商品征收25%关税。」
路透社报导，特朗普突如其来的决定，主要是因为美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 向他报告的最新谈判成果不如预期顺利，而且中国有意取消原本在谈判中所做部分承诺。特朗普在推特上写到：「中美贸易谈判持续，但进度太慢了。中国试图针对一些细节重新谈判，这令我无法接受！」
德国科隆经济研究所(IW)的学者鲁舍(Christian Rusche)认为，特朗普此举明显是谈判策略的一部分。他在接受德国之声采访时指出，美国总统的目的就是“告诉中国人，要是不向美方让步就会大出血。”
本周一，全球各大股市也纷纷应声下跌。要是此决定成真，美国将在不久的将来对所有中国进口商品征收25%特别关税。然而路透社指出，美国向中国征稅的成本都會由美国的進口公司承担。虽然不少美国企业支持特朗普壓制中国的贸易行为，但他们希望政府能消除关税，而非增加关税。
消费者产业领袖组织的发言人费南德兹 (Christin Fernandez) 向路透社表示：「提高关税等同提高向上百万美国家庭征收的税，并可能对美国农夫带来更多损害。」
然而，特朗普此举也罕见地得到国会两大党的支持。民主党的众议院领袖舒默 (Chuck Schumer) 在推特发文呼吁特朗普：「不要退缩，因为强化立场是能在贸易战中胜出的唯一关键。」
中国或曾考虑取消谈判
路透社引述华尔街日报的报导，中国政府对特朗普的推文感到意外，他们也一度有考虑取消本周的谈判。中国原本由副总理刘鹤率领代表团前往华府进行最新一轮谈判，但美国昨日丢出的威胁可能令此计划出现变數。消息人士向华尔街日报表示，其實中国以往早已放話，稱如果遭受胁迫將會退出談判。
华尔街日报报导，特朗普的威胁已使中方开始考虑是否退出原定本周于华府举行的新一轮贸易谈判。
美国媒体CNBC也报导，两名消息人士证实中国可能因特朗普的威胁，退出本周的贸易谈判。此外，他们认为特朗普的推文是警告刘鹤别带着「空头支票」来与美国谈判。与此同时，中国环球时报总编辑胡锡进在推特发文表示，既然特朗普已对中国做出威胁，中国副总理刘鹤本周应该不会前往华府进行谈判。 他强调：「就让川普提高关税吧！ 我们也可以等着看中美双方何时能重启贸易谈判。 」
德国经济学家鲁舍对德国之声表示，现在美中两国之间的局面，就是经典的“胆小鬼博弈”，谁先示弱谁就输掉整场较量。“中国要么接受不利的条款、作出让步，要么就准备好面对冲突升级。哪个选项的损失更大，北京当然会仔细权衡，但是要是现在就作出让步，那美方将来肯定还会提出更多要求。所以有可能中国会先任由冲突升级，晚些时候再去寻求与美方的共识。”
周一(5月6日)，中国外交部发言人耿爽在新闻发布会上表示，中方代表团正在准备赴美磋商。他表示，美方威胁对中国部分产品加征关税，“类似的情况以前多次出现过。中美经贸磋商已经进行了十轮，取得了积极进展。当务之急，我们希望美方与中方共同努力，相向而行，争取在相互尊重基础上达成一个互利双赢的协议。这不仅符合中方利益，也符合美方利益，更是国际社会的普遍期待。”
欧洲也可能受冲击
分析师向路透社表示，特朗普的言論对市场来说不是个好消息，因为上周五 (5月3日) 双方都对贸易谈判进度表示乐观，而周日 (5月5日) 的转折将让外界质疑谈判进展是否真如双方所述般顺利。美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 上周表示希望能向特朗普作出建议，并商议谈判进度是否已到了适合签署协议的阶段。此外，一名美国官员告诉路透社，當時美方预计将特朗普与习近平的白宫峰会订在六月。
白宫经济顾问库德罗 (Larry Kudlow) 周日 (5月5日) 告诉美国福斯电视网，特朗普的推文是向中国发出警告。他表示：「我认为总统是在发出警告。我们之前将关税控制在10%，但如果贸易谈判进度停滞不前的话，我们不可能永远将关税控制在10%。」
美国哈德逊机构 (Hudson Institute) 中国策略主任白邦瑞 (Michael Pillsbury) 则认为，库德罗过于轻描淡写的解讀特朗普推文带来的影响。他说：「我们应该正视总统的推文。库德罗的解读可能在中国准备本周谈判之际，损害美国的信誉。」
德国学者鲁舍还分析了美中贸易战一旦升级对欧洲造成的可能影响。他对德国之声指出，一方面，欧洲商品有可能替代部分中国产品的市场份额，但是另一方面，欧美之间也有不小的贸易冲突。而且，出口美国市场受阻的中国商品也可能大举涌向欧洲市场。鲁舍认为，届时除了对中国商品征收保护性关税，欧盟方面能作出的应对措施其实很有限。
杨威廉/文山/李芊 (路透社、法新社)
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301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
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再度延长谈判
不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。
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《外商投资法》出台
2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。
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谈判进展依然缓慢
2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。
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5月中旬见分晓?
2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。
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特朗普突然又变卦
2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。
作者: 苗子, 文山