特朗普发出加税警告 中方坚持谈判

(德国之声中文网) 虽然各界在上周的贸易谈判结束后，都认为这场长达10个月的贸易战可望在近期暂时画下句点，但美国总统特朗普在周日 (5月5日) 发出的一则推文，又替这场贸易战增添了变數。他在推特上表示：「美国过去10个月对價值2000亿美元中国进口商品所征收的10%关税，将在周五提高到25%。此外，我们也可能在近期对另外3250亿美元的中国进口商品征收25%关税。」

路透社报导，特朗普突如其来的决定，主要是因为美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 向他报告的最新谈判成果不如预期顺利，而且中国有意取消原本在谈判中所做部分承诺。特朗普在推特上写到：「中美贸易谈判持续，但进度太慢了。中国试图针对一些细节重新谈判，这令我无法接受！」

德国科隆经济研究所(IW)的学者鲁舍(Christian Rusche)认为，特朗普此举明显是谈判策略的一部分。他在接受德国之声采访时指出，美国总统的目的就是“告诉中国人，要是不向美方让步就会大出血。”

本周一，全球各大股市也纷纷应声下跌。要是此决定成真，美国将在不久的将来对所有中国进口商品征收25%特别关税。然而路透社指出，美国向中国征稅的成本都會由美国的進口公司承担。虽然不少美国企业支持特朗普壓制中国的贸易行为，但他们希望政府能消除关税，而非增加关税。

消费者产业领袖组织的发言人费南德兹 (Christin Fernandez) 向路透社表示：「提高关税等同提高向上百万美国家庭征收的税，并可能对美国农夫带来更多损害。」

然而，特朗普此举也罕见地得到国会两大党的支持。民主党的众议院领袖舒默 (Chuck Schumer) 在推特发文呼吁特朗普：「不要退缩，因为强化立场是能在贸易战中胜出的唯一关键。」

中国或曾考虑取消谈判

路透社引述华尔街日报的报导，中国政府对特朗普的推文感到意外，他们也一度有考虑取消本周的谈判。中国原本由副总理刘鹤率领代表团前往华府进行最新一轮谈判，但美国昨日丢出的威胁可能令此计划出现变數。消息人士向华尔街日报表示，其實中国以往早已放話，稱如果遭受胁迫將會退出談判。

美国媒体CNBC也报导，两名消息人士证实中国可能因特朗普的威胁，退出本周的贸易谈判。此外，他们认为特朗普的推文是警告刘鹤别带着「空头支票」来与美国谈判。与此同时，中国环球时报总编辑胡锡进在推特发文表示，既然特朗普已对中国做出威胁，中国副总理刘鹤本周应该不会前往华府进行谈判。 他强调：「就让川普提高关税吧！ 我们也可以等着看中美双方何时能重启贸易谈判。 」

德国经济学家鲁舍对德国之声表示，现在美中两国之间的局面，就是经典的“胆小鬼博弈”，谁先示弱谁就输掉整场较量。“中国要么接受不利的条款、作出让步，要么就准备好面对冲突升级。哪个选项的损失更大，北京当然会仔细权衡，但是要是现在就作出让步，那美方将来肯定还会提出更多要求。所以有可能中国会先任由冲突升级，晚些时候再去寻求与美方的共识。”

周一(5月6日)，中国外交部发言人耿爽在新闻发布会上表示，中方代表团正在准备赴美磋商。他表示，美方威胁对中国部分产品加征关税，“类似的情况以前多次出现过。中美经贸磋商已经进行了十轮，取得了积极进展。当务之急，我们希望美方与中方共同努力，相向而行，争取在相互尊重基础上达成一个互利双赢的协议。这不仅符合中方利益，也符合美方利益，更是国际社会的普遍期待。”

欧洲也可能受冲击

分析师向路透社表示，特朗普的言論对市场来说不是个好消息，因为上周五 (5月3日) 双方都对贸易谈判进度表示乐观，而周日 (5月5日) 的转折将让外界质疑谈判进展是否真如双方所述般顺利。美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 上周表示希望能向特朗普作出建议，并商议谈判进度是否已到了适合签署协议的阶段。此外，一名美国官员告诉路透社，當時美方预计将特朗普与习近平的白宫峰会订在六月。

白宫经济顾问库德罗 (Larry Kudlow) 周日 (5月5日) 告诉美国福斯电视网，特朗普的推文是向中国发出警告。他表示：「我认为总统是在发出警告。我们之前将关税控制在10%，但如果贸易谈判进度停滞不前的话，我们不可能永远将关税控制在10%。」

美国哈德逊机构 (Hudson Institute) 中国策略主任白邦瑞 (Michael Pillsbury) 则认为，库德罗过于轻描淡写的解讀特朗普推文带来的影响。他说：「我们应该正视总统的推文。库德罗的解读可能在中国准备本周谈判之际，损害美国的信誉。」

德国学者鲁舍还分析了美中贸易战一旦升级对欧洲造成的可能影响。他对德国之声指出，一方面，欧洲商品有可能替代部分中国产品的市场份额，但是另一方面，欧美之间也有不小的贸易冲突。而且，出口美国市场受阻的中国商品也可能大举涌向欧洲市场。鲁舍认为，届时除了对中国商品征收保护性关税，欧盟方面能作出的应对措施其实很有限。

杨威廉/文山/李芊 (路透社、法新社)