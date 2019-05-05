 特朗普发出加税警告　中方考虑退出本周谈判 | 经济纵横 | DW | 06.05.2019

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经济纵横

特朗普发出加税警告　中方考虑退出本周谈判

美国总统特朗普在推特抱怨中美贸易谈判进度太慢，并威胁本周五将把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。外界原本預計兩國可望在本周達成贸易协议，特朗普的豪言丢出另一颗震撼弹。

USA Präsident Donald Trump (AFP/M. Ngan)

美国总统特朗普周日透过推特发出震撼弹，表示中美贸易谈判太慢，并警告将于周五把关税提高至25%。

(德国之声中文网) 虽然各界在上周的贸易谈判结束后，都认为这场长达10个月的贸易战可望在近期暂时画下句点，但美国总统特朗普在周日 (5月5日) 发出的一则推文，又替这场贸易战增添了变數。他在推特上表示：「美国过去10个月对價值2000亿美元中国进口商品所征收的10%关税，将在周五提高到25%。此外，我们也可能在近期对另外3250亿美元的中国进口商品征收25%关税。」

路透社报导，特朗普突如其来的决定，主要是因为美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 向他报告的最新谈判成果不如预期顺利，而且中国有意取消原本在谈判中所做部分承诺。特朗普在推特上写到：「中美贸易谈判持续，但进度太慢了。中国试图针对一些细节重新谈判，这令我无法接受！」

消息一出，美国各大股市纷纷下跌，此举也被视为双方代表本周在华府见面前的谈判策略。要是此决定成真，美国将在不久的将来对所有中国进口商品征收25%关税。然而路透社指出，美国向中国征稅的成本都會由美国的進口公司承担。虽然不少美国企业支持特朗普壓制中国的贸易行为，但他们希望政府能消除关税，而非增加关税。

消费者产业领袖组织的发言人费南德兹 (Christin Fernandez) 向路透社表示：「提高关税等同提高向上百万美国家庭征收的税，并可能对美国农夫带来更多损害。」

然而，特朗普此举也罕见地得到国会两大党的支持。民主党的众议院领袖舒默 (Chuck Schumer) 在推特发文呼吁特朗普：「不要退缩，因为强化立场是能在贸易战中胜出的唯一关键。」

中国考虑取消谈判

路透社引述华尔街日报的报导，中国政府对特朗普的推文感到意外，他们也有考虑取消本周的谈判。中国原本由副总理刘鹤率领代表团前往华府进行最新一轮谈判，但美国昨日丢出的威胁可能令此计划出现变數。消息人士向华尔街日报表示，其實中国以往早已放話，稱如果遭受胁迫將會退出談判。

China Peking Handelsgespräche USA China (Reuters/M. Schiefelbein)

华尔街日报报导，特朗普的威胁已使中方开始考虑是否退出原定本周于华府举行的新一轮贸易谈判。

美国媒体CNBC也报导，两名消息人士证实中国可能因特朗普的威胁，退出本周的贸易谈判。此外，他们认为特朗普的推文是警告刘鹤别带着「空头支票」来与美国谈判。

分析师向路透社表示，特朗普的言論对市场来说不是个好消息，因为上周五 (5月3日) 双方都对贸易谈判进度表示乐观，而周日 (5月5日) 的转折将让外界质疑谈判进展是否真如双方所述般顺利。美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 上周表示希望能向特朗普作出建议，并商议谈判进度是否已到了适合签署协议的阶段。此外，一名美国官员告诉路透社，當時美方预计将特朗普与习近平的白宫峰会订在六月。

白宫经济顾问库德罗 (Larry Kudlow) 周日 (5月5日) 告诉美国福斯电视网，特朗普的推文是向中国发出警告。他表示：「我认为总统是在发出警告。我们之前将关税控制在10%，但如果贸易谈判进度停滞不前的话，我们不可能永远将关税控制在10%。」

美国哈德逊机构 (Hudson Institute) 中国策略主任白邦瑞 (Michael Pillsbury) 则认为，库德罗过于轻描淡写的解讀特朗普推文带来的影响。他说：「我们应该正视总统的推文。库德罗的解读可能在中国准备本周谈判之际，损害美国的信誉。」

杨威廉／李芊 (路透社、法新社)

 

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