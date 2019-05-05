特朗普发出加税警告　中方一度考虑退出本周谈判

(德国之声中文网) 虽然各界在上周的贸易谈判结束后，都认为这场长达10个月的贸易战可望在近期暂时画下句点，但美国总统特朗普在周日 (5月5日) 发出的一则推文，又替这场贸易战增添了变數。他在推特上表示：「美国过去10个月对價值2000亿美元中国进口商品所征收的10%关税，将在周五提高到25%。此外，我们也可能在近期对另外3250亿美元的中国进口商品征收25%关税。」

路透社报导，特朗普突如其来的决定，主要是因为美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 向他报告的最新谈判成果不如预期顺利，而且中国有意取消原本在谈判中所做部分承诺。特朗普在推特上写到：「中美贸易谈判持续，但进度太慢了。中国试图针对一些细节重新谈判，这令我无法接受！」

消息一出，美国各大股市纷纷下跌，此举也被视为双方代表本周在华府见面前的谈判策略。要是此决定成真，美国将在不久的将来对所有中国进口商品征收25%关税。然而路透社指出，美国向中国征稅的成本都會由美国的進口公司承担。虽然不少美国企业支持特朗普壓制中国的贸易行为，但他们希望政府能消除关税，而非增加关税。

消费者产业领袖组织的发言人费南德兹 (Christin Fernandez) 向路透社表示：「提高关税等同提高向上百万美国家庭征收的税，并可能对美国农夫带来更多损害。」

然而，特朗普此举也罕见地得到国会两大党的支持。民主党的众议院领袖舒默 (Chuck Schumer) 在推特发文呼吁特朗普：「不要退缩，因为强化立场是能在贸易战中胜出的唯一关键。」

中国考虑取消谈判

路透社引述华尔街日报的报导，中国政府对特朗普的推文感到意外，他们也有考虑取消本周的谈判。中国原本由副总理刘鹤率领代表团前往华府进行最新一轮谈判，但美国昨日丢出的威胁可能令此计划出现变數。消息人士向华尔街日报表示，其實中国以往早已放話，稱如果遭受胁迫將會退出談判。

美国媒体CNBC也报导，两名消息人士证实中国可能因特朗普的威胁，退出本周的贸易谈判。此外，他们认为特朗普的推文是警告刘鹤别带着「空头支票」来与美国谈判。与此同时，中国环球时报总编辑胡锡进在推特发文表示，既然特朗普已对中国做出威胁，中国副总理刘鹤本周应该不会前往华府进行谈判。 他强调：「就让川普提高关税吧！ 我们也可以等着看中美双方何时能重启贸易谈判。 」

分析师向路透社表示，特朗普的言論对市场来说不是个好消息，因为上周五 (5月3日) 双方都对贸易谈判进度表示乐观，而周日 (5月5日) 的转折将让外界质疑谈判进展是否真如双方所述般顺利。美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 上周表示希望能向特朗普作出建议，并商议谈判进度是否已到了适合签署协议的阶段。此外，一名美国官员告诉路透社，當時美方预计将特朗普与习近平的白宫峰会订在六月。

白宫经济顾问库德罗 (Larry Kudlow) 周日 (5月5日) 告诉美国福斯电视网，特朗普的推文是向中国发出警告。他表示：「我认为总统是在发出警告。我们之前将关税控制在10%，但如果贸易谈判进度停滞不前的话，我们不可能永远将关税控制在10%。」

美国哈德逊机构 (Hudson Institute) 中国策略主任白邦瑞 (Michael Pillsbury) 则认为，库德罗过于轻描淡写的解讀特朗普推文带来的影响。他说：「我们应该正视总统的推文。库德罗的解读可能在中国准备本周谈判之际，损害美国的信誉。」

杨威廉／李芊 (路透社、法新社)