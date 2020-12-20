特朗普反应惹众怒 各界要求严查黑客攻击

(德国之声中文网) 美国跨党派议员周日(12月20日) 呼吁对政府机构遭受的巨大网络攻击作出 「强而有力的回应」，并批评总统特朗普不愿将矛头指向可能的幕后黑手俄罗斯。

经常批评特朗普的共和党参议员罗姆尼 (Mitt Romney)在CNN的节目上说，这次黑客攻击值得以「战时」的程度看待，并说「俄罗斯的行为没有惩罚」。他称这样「异常危险」，也说这次黑客攻击「必须得到非常强烈的回应」。

特朗普19日在推特上首次公开评论攻击事件，称他已经得到了充分的简报，「一切都在良好的控制之下」。他表示，不应该任何事发生都先连结到俄罗斯，他在没有证据的情况下暗示，中国 「可能」也参与其中。

参议院情报委员会的民主党议员华纳 (Mark Warner)警告，总统的这种言论「并没有让我们的国家更安全」。他在美国广播公司的节目上表示，他同意国务卿蓬佩奥的评估，即「所有迹象都指向俄罗斯」是网路攻击的幕后主使。

但他说，没有迹象表明机密网络在黑客攻击中被攻破，并淡化了罗姆尼的「战时」严重程度说法。不过他仍强调，如果让这种攻击得不到回应，「将是非常糟糕的美国政策，坦白来说，只是邀请俄罗斯人或其他人继续进行这种恶意活动」。

美联社报导，网络安全公司FireEye披露，自己也成为间谍企图攻击的目标，该公司负责人曼迪亚 (Kevin Mandia)说，这种外国入侵不是「一劳永逸」，网路攻击将继续升级，「如果我们什么都不做，就会变得更糟」。

幕僚：拜登将严惩黑客

根据法新社，虽然俄罗斯当局已强烈否认参与黑客攻击，但特朗普这次淡化俄罗斯的角色再次引起争议。

美联社报导，任期内，特朗普一直拒绝指责俄罗斯有据可查的敌对行动，包括其可能干预2016年大选以帮助他当选。他也将俄罗斯吞并克里米亚的行为归咎于其前任奥巴马，赞同让俄罗斯重返7国集团，也从未指责俄罗斯涉嫌对阿富汗境内的美军士兵进行悬赏一事。

美国总统当选人拜登准备在下个月上任，他的新任幕僚长克莱恩(Ron Klain)在哥伦比亚广播公司 (CBS)的节目上说：「那些要为黑客攻击负责任的人将为此承担后果。」

这次的黑客攻击者利用德克萨斯州IT公司SolarWinds生产的企业管理网络软件成功入侵电脑网络。网络安全专家和美国国务卿蓬佩奥等美国官员在过去一周明确表示，他们认为，俄罗斯是这次大规模黑客攻击的幕后黑手。

这次黑客攻击渗透了40多个联邦机构，包括财政部、能源部和商务部，以及政府承包商，影响范围涵盖关键基础设施，对美国或其经济至关重要的资产，包括发电厂和金融机构等等。研究人员表示，其他国家和单位也遭受攻击，受害者名单仍在增加中。

邹宗翰/杨威廉 (法新社、美联社)

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