特朗普又想炒人鱿鱼！美联储成为眼中钉

(德国之声中文网) 据彭博新闻社以及CNN援引不愿具名的圈内人士称，美联储本周三(12月19日)再次宣布上调存贷款基准利率，并暗示明年依然有可能继续加息，特朗普听闻消息后“暴怒”，并且在私下里咨询内阁成员，自己作为总统是否能够解雇美联储主席。

此前，特朗普已经多次公开表示对美联储的不满。作为货币发行方的美联储，按照法律应当独立运作。以往各届美国总统也都对美联储的独立性表示尊重。而特朗普的多次表态，则破坏了这一传统。

美联储主席鲍威尔

几个月来，特朗普咒骂美联储“疯狂”、“失控”，还声称美联储是比中国还坏的经济威胁。就在本周二，即升息的前一天，他还警告鲍威尔切勿“再犯错误”。他担心，美联储的升息政策将导致股市下行、经济降温。

鲍威尔今年2月走马上任，还要归功于特朗普的举荐任命。美联储主席的正常任期为四年。今年10月，特朗普还曾对外界表示，没有解雇鲍威尔的打算。但是到了11月，特朗普口风突变，表示对鲍威尔的工作“从未有过一星半点的满意”。

如果鲍威尔真的被特朗普解雇，就意味着美国总统直接干涉美联储的独立运作。但是，美国总统究竟是否有权这么做，法律并没有非常明确的规定。法新社等媒体已经就此事问询过美联储，但是该机构发言人也没有回答这个疑问。

不过，美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)则通过推特透露，特朗普总统已经对他保证，从未建议过撤换鲍威尔；总统还对他表示，不认为自己有权这么做。

特朗普总统上台执政近两年，其内阁的多名重要职员已经更换。就在本周，国防部长马蒂斯(James Mattis)宣布将在2月底辞职，具体原因则是在叙利亚撤军问题上与特朗普总统意见不合。后者在本周四突然宣布，叙利亚的“伊斯兰国”恐怖组织已经被击溃，因此美军将撤离。

与马蒂斯一起辞职表示抗议的还有美国驻反“伊斯兰国”联盟特使麦格克(Brett McGurk)。就在一个多星期前，麦格克刚刚表示，现在宣称“伊斯兰国”以及被击溃未免有些“头脑不清醒”。

而特朗普在麦格克宣布辞职后还不忘嘲讽后者。他发推特表示：“我都不怎么认识他。麦格克是2015年由奥巴马总统任命的，原定就要在明年2月卸任。他现在辞职，不过是自以为是。那些假新闻媒体在刻意炒作这桩什么都不是的事情。”

文山/雨涵/(法新社、美联社等)