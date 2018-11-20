特朗普又宣布人事变动 白宫幕僚长年底走人

（德国之声中文网）美国总统特朗普本周六证实了这个消息：白宫幕僚长约翰·凯利会在年底离任。他说："约翰·凯利将会离开，我不知道我是否可以说'退休'。……我非常感激他的付出。"

白宫一名官员表示，副总统彭斯（Mike Pence）的幕僚长艾尔斯（Nick Ayers）是特朗普下一人白宫幕僚长的首选。预计未来几天将会宣布新的人选。

前海军陆战队上将约翰·凯利会去年7月接替仅干了几个月的普里巴斯（Reince Priebus）担任白宫幕僚长。这个职位相当于白宫办公厅主任，不仅安排总统日程，也有权利决定谁能够与总统预约，因为负责总统日常运作，白宫幕僚长也被视为美国第二重要的人物。

约翰·凯利曾是美国国土安全部门负责人，担任白宫幕僚长后，他很快解雇了白宫通讯联络办公室主管卡拉姆齐（Anthony Scaramucci），还有白宫首席战略师史蒂夫·班农（Steve Bannon），班农在特朗普竞选总统期间曾出过一臂之力，是特朗普选战负责人。

凯利也坚决主张"第一女儿"伊万卡和其丈夫库什纳也得经过他找特朗普。他的整肃虽然给特朗普政府带来了一些秩序，但由于持续的政治阴谋和俄罗斯干预大选的指控，他的任期并不顺利。总统和他一些有影响力的外部盟友也对凯利的治管感到不满，这些人已经习惯于畅通无阻地与特朗普进行交流。随着时间的推移，他与美国总统的关系似乎变得非常糟糕。美国媒体上周报道，他与特朗普关系恶化到相互不再讲话。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 蒂勒森(Rex Tillerson) 2018年3月，特朗普宣布解除国务卿蒂勒森的职务，并由中央情报局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）接任。特朗普在接受媒体采访时说，他“自己作出了将蒂勒森解职的决定”，原因则是“政见不同”。他还补充说，蒂勒森“现在将会更加幸福”。去年11月，一度有消息称蒂勒森官位不保，当时特朗普还亲自辟谣。特朗普还曾说要和蒂勒森“智商大比拼”，以回应“蒂勒森曾称特朗普是蠢货”之传言。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 麦卡比(Andrew McCabe) 蒂勒森被解职后三天，美国联邦调查局副局长麦卡比也丢了工作。司法部长塞申斯(Jeff Sessions)给出的理由是麦卡比“行为不当”，认为其在针对希拉里·克林顿的调查工作中向《华尔街日报》提供了误导信息。麦卡比则认为，这是对他调查特朗普大选团队“通俄门”的报复，FBI前局长科米已经因此在去年5月被解职。值得注意的是，麦卡比早在今年1月就主动辞去了副局长职位，而以普通探员身份继续工作；到3月18日，他就能达到规定工作年限，享受FBI的全额退休金。但是他的解职通知却在两天前下达。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 科恩（Gary Cohn ） 白宫首席经济顾问科恩2018年3月初主动辞职。他强烈反对特朗普提高钢铁、铝材进口关税的做法，积极提倡全球自由贸易。他在花费11小时试图让特朗普回心转意、却徒劳无功之后，宣布辞职。他的离去也意味着特朗普经济团队中保守派势力胜出，让外界更加担心美国将进一步趋向贸易保护主义，甚至开启贸易战。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 斯蒂芬·班农 班农是特朗普麾下的重要成员。自选战期间起，这名右翼阵营的旗手人物就是特朗普的顾问，他支持特朗普“优先美国”的战略。然而，班农在白宫也没能呆满一年 。8月18日，白宫方面证实了班农离开特朗普团队的消息。班农随即重返他以前任职的极右翼媒体布莱巴特新闻（Breitbart News），继续担任执行主席。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 安东尼·斯卡拉穆齐（Anthony Scaramucci） 这位53岁的前对冲基金投资人绰号“莫齐”（Mooch），担任通讯联络主任仅10天。该职位此前空缺数月，然而，前海军陆战队上将约翰·凯利（John Kelly）上任幕僚长同日，斯卡拉穆奇就不得不离职。特朗普对斯卡拉姆齐臭名昭著的对其他高级官员的谩骂攻击感到不悦。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 沃尔特·肖布（Walter M. Shaub Jr.） 这位前政府道德办公室主任于2017年7月辞职。此前，他与白宫就特朗普的复杂金融资产发生争执。据称，肖布曾称特朗普政府是个“笑柄”。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 雷恩斯·普里巴斯（Reince Priebus） 这位前白宫幕僚长上任六个月后被迫离职，此前他与白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇发生公开口角。据称，普里巴斯是白宫西翼反对任用斯卡拉穆奇的人员之一。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 肖恩·斯派塞（Sean Spicer） 与总统和媒体关系都不好的这位白宫发言人辞职。此前，斯派塞告知特朗普他强烈反对任命斯卡拉穆奇为白宫通讯联络主任。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·杜布克（Michael Dubke） 2017年5月，这位白宫前通讯联络主任被要求离职。理由是认为他没能处理好有关俄罗斯干预美国大选的各种指责。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 詹姆斯·科米（James Comey） 特朗普解雇了联邦情报局局长（FBI）科米，理由是他处理克林顿电邮调查不当。但批评者认为，FBI调查特朗普选战团队与俄罗斯的关系才是真正的原因。

“你被解雇了”——特朗普政府“伤亡表” 迈克尔·弗林（Michael Flynn） 2017年2月，特朗普的国家安全顾问弗林上任不到1个月就宣告辞职。他被发现曾在特朗普就职以前，与俄罗斯驻美大使谈及美国对俄制裁，并就该谈话误导副总统彭斯。



凯利否认向《华盛顿邮报记者》资深记者鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward)）说过美国总统是"白痴"。伍德沃德出版的新书《恐惧：特朗普在白宫》中援引凯利说："试图说服他（特朗普）是没有意义的"。

凯利的"下课"是特朗普自11月6日中期选举以来的第二次高层人事变动，上个月，司法部长杰夫·塞申斯在这位美国总统的要求下辞职。

特朗普还宣布了美国参谋长联席会议主席的新人选，邓福德(Joseph Dunford)将退休，现美国陆军参谋长马克·米莱（Gen Mark Milley）将接任。

文木 / 王凡（美联社，德新社，路透社）