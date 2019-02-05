特朗普去哪里再会小金?越南河内!

（德国之声中文网）美国总统特朗普周五宣布他和朝鲜领导人金正恩的第二次峰会将于2月末在越南河内举行。

特朗普说美朝两国外交官员为了准备这次峰会，已经在平壤进行了富有成效的会晤。"美国代表们刚刚离开朝鲜，他们进行了富有成效的会晤，商定了我和金正恩第二次峰会的日期和时间。它将于2月27日和28日在越南河内举行。"特朗普在推特上说，"我盼望和金主席的见面，并推进和平进程！"

本周早些时候，特朗普就已经宣布他将与金正恩在越南会面，但是没有透露会面地点。

去年六月，特朗普与金正恩曾在新加坡举行了历史上两国元首的第一次会面。当时，金正恩保证实现朝鲜半岛的无核化，但没有提供清晰的时间表或者路线图。

美国朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根（Stephen Biegun）此前在平壤与朝鲜方面举行会谈。上周比根说他将着眼于新加坡会谈承诺的实现进度，并列出具体的可交付的成果，以为第二次特金会做准备。

"我们的会谈非常具有建设性。"比根在平壤会谈三天之后说，"特朗普总统非常期待下一步进展。我们和朝鲜民主人民共和国之间还有一些艰苦的工作要做。如果双方都能信守承诺，我非常有信心实现真正的进展。"提到朝鲜时，他以"朝鲜民主人民共和国"全名来称呼。

美国国务院在一份声明中说，比根和朝鲜特别代表金赫澈（Kim Hyok Chol）约定将在两国领导人第二次峰会之前再次会面。

外界认为比根将与朝鲜代表谈判具体的拆除核设施步骤，平壤可能将以此作为河内峰会的承诺。双方也将谈判美国对此承诺的应对策略。

张平/文山/（美联社、路透社、法新社）