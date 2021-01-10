特朗普卸任前打「台湾牌」 拜登团队如何接招?

(德国之声中文网) 在美国国务卿蓬佩奥9日宣布取消华盛顿长期对美台官员往来做出的限制後，中国官媒与台湾政府纷纷针对此消息做出回应。

台湾外交部长吴钊燮11日上午在记者发布会上表示，蓬佩奥宣布取消美台官员往来的限制，对提升台美关系来说是件大事。他说，台湾外交部对此诚挚欢迎与感谢，也高度感谢长期以来推动放鬆及解除相关限制的美国国会议员。

吴钊燮说，台湾与美国之间的互信不断提升，是因为台湾采取非常「务实丶负责的对外政策」。他承诺台湾接下来会以相同的态度与作法，不断推动台美关系。他也表示，将於13日至15日访台的美国驻联大使克拉夫特访台主要是讨论如何促进台湾在国际组织的参与。他强调，这对台湾来说十分重要。

不过，台美关系专家告诉德国之声，他们认为蓬佩奥选在离任前10天宣布如此重大的消息，其实意义并不大。华府智库战略与国际研究中心 (CSIS) 的两岸问题专家葛来仪 (Bonnie Glaser) 指出，她认为蓬佩奥选在这个时间点宣布此消息，并非是为了促进台美关系。

她向德国之声表示：「蓬佩奥此举反而向是要让准备就职的拜登政府在台湾议题上面临绑手绑脚的情况。他或许希望藉由宣布这个消息，强迫拜登政府延续特朗普政府的对台政策。然而，拜登政府可以选择废除蓬佩奥的这项命令，也可以选择重返美国过往对台美官员交流做出的限制。」

葛来仪认为，拜登政府可能会检视这个议题，并在某个时间点做出决定。

专门研究台湾政党政治的美国加州大学尔湾分校博士候选人南乐 (Lev Nachman) 则认为，蓬佩奥宣布取消台美交流限制，也有可能是在实践美国国会所通过的《台北法案》 (Taipei Act) 与《台湾旅行法》 (Taiwan Travel Act) 中提到促进双方高阶外交互动的承诺。

南乐告诉德国之声：「蓬佩奥此举可被解读成，进一步推动台美双方更高层级的外交互动。但我们必须纳入考量的是，特访普政府10天後将卸任，而即将就任的拜登政府可以在忽略蓬佩奥周末做出的决定的前提下，以他们认为合适的方式去处理台美关系。」

特朗普政府打「台湾牌」抗中

台湾外交部长吴钊燮11日在记者会上表示，特朗普政府推动解除台美官员互动的限制已一段时间。葛莱仪也向德国之声证实，特朗普政府过去一年多都在考虑是否解除台美官员互动上所存在的限制。

她说：「蓬佩奥在卸任前最後一刻才宣布这个消息，显示他可能是在未取得其他政府部门的同意下，便对外公布这项消息。他在声明中的语气，甚至突显出国务院内部可能有部分人员反对这项决定。」

葛莱仪分析，特朗普政府此举的其中一个目的，是想用台湾来「对付」中国。她说：「以美国驻联大使克拉夫特(Kelly Craft) 访台一事为例，蓬佩奥是透过谴责中国大规模抓捕香港民主派人士的声明来宣布这个消息。」

南乐也指出，虽然蓬佩奥透过声明表示，将取消台美官员往来面临的所有限制，但是他却未提出更多相关细节。他说，《台北法案》与《台湾旅行法》都已敦促美国政府加强台美双方高级外交人员的往来，所以在蓬佩奥未针对9日的声明提出具体细节前，各界很难预知他所谓的「取消限制」到底包括哪些细节。

南乐告诉德国之声：「即便如此，蓬佩奥此举仍具有重大意义。对美国来说，透过一个声明而非一个法案来宣布这种重大决定是很重要的一步。此外，由国务卿蓬佩奥本人宣布这个消息，也为这个决定增添了重要性。」

对於即将就任的拜登政府来说，南乐认为蓬佩奥选在此时做出台美关系上的重大宣布，会迫使拜登的指派的国务卿布林肯（Antony Blinken) 被迫在上任的前几周便针对台湾议题做出决定，其中也包含他将如何处理蓬佩奥9日发布的消息。

南乐表示：「我不认为布林肯会在台美关系的议题上再『火上加油』，我认为他会以非常理性的方式来处理取消台美官员往来限制的相关议题。不过，这种做法有可能会让部分人士认为拜登政府支持台湾的程度，不如特朗普执政时期来得那麽高。」

中国官媒强硬反击

在蓬佩奥9日做出重大宣布後，中国官媒新华社10日也对此消息发布评论，直指蓬佩奥是「美国史上最差国务卿」，也说蓬佩奥所代表的「反华政客」现在在美国面临四面楚歌的情况，所以他们想藉由打「台湾牌」来捞取「翻本筹码」。

新华社在评论中写道：「从签署所谓『台湾保证法』，到与台湾方面通过视频形式进行所谓『政治军事对话』，从宣布派美驻联合国代表访台，到宣布取消美台官方往来限制，这些政客在台湾问题上如此不择手段，无非是想转移矛盾，最后捞点『翻本筹码』，根本不考虑中美两国关系与两国人民的长远利益。」

中国官媒《环球时报》也在一篇评论中对美国政府与台湾执政党发出严正警告，表示蓬佩奥9日的重大宣布是对中美关系和台湾问题「又一次疯狂的挖坑和埋雷」。该篇评论写道：「美方已经宣布现任驻联合国大使克拉夫特本周访问台湾，不能排除这是蓬佩奥团队对北京反应的测试。」

《环球时报》的评论警告，如果美国让蓬佩奥在卸任前访台，北京需向美方发出他们必须悬崖勒马的强烈信号，让美国政府和台湾当局清楚，北京的反应将是排山倒海式的。评论写道：「届时解放军战机将在第一时间飞临台湾上空，以前所未有的方式宣示中国对台湾岛的主权。」

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