特朗普卸任前恐遭免职 更多政府官员请辞

(德国之声中文网) 美国国会内的两位民主党领袖7日呼吁罢免总统特朗普。前一天，特朗普的支持者入侵美国国会大厦，对美国民主造成了令人震惊的冲击。

在特朗普任期还剩13天的时刻，众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 和参议院民主党领袖舒默都表示，副总统彭斯 (Mike Pence) 和内阁应该在那之前援引美国宪法第25条修正案将特朗普免职。

他们表示，如果副总统和内阁没有这么做，国会应该迅速采取行动，通过弹劾程序将特朗普从总统位置上移除。佩洛西在新闻发布会上说：「昨天，美国总统煽动了一场针对美国的武装叛乱。」她还说，特朗普对美国构成了持续性的危险。

一位熟悉情况的消息人告诉路透社，特朗普的内阁成员和他的盟友已经讨论过第25修正案被援引的可能性。该修正案允许他们罢免无法履行职权和职责的总统。不过，另一位消息人士表示，这种可能性不大。

国会在7日早些时候正式认证民主党拜登当选总统。在那之前，因数百名特朗普支持者入侵大楼，国会议员被迫避难几个小时。

超过半数的共和党众议员和8名共和党参议员投票对选举结果提出质疑。除了两位民主党国会领导人呼吁副总统彭斯启动宪法免职特朗普外，还有数十名民主党议员要求特朗普下台。至少有两名共和党成员，马里兰州州长拉里-霍根 (Larry Hogan) 和伊利诺伊州的美国众议员金辛格 (Adam Kinzinger) 也表示特朗普应该下台，金辛格在一段视频中说，特朗普已经与现实「脱钩」。

但如果内阁不采取行动，因国会目前正处于休会期，所以他们还不确定是否能赶在特朗普任期结束前启动弹劾程序。几名民主党众议院议员已经开始起草弹劾特朗普的条款，他们认为特朗普在6日的暴力冲突中，扮演了煽动者的角色。

多名官员请辞

与此同时，特朗普政府内部多名成员也提出请辞。美国交通部长赵小兰7日宣布请辞，成为第一个因6日国会大厦暴力冲突而请辞的内阁成员。她在写给工作人员的一封电邮中说，特朗普支持者的攻击行为「深深困扰着我，而我根本无法撇清关系。」

此前，一位特朗普政府的高级政府官员告诉路透社，白宫的副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）也在6日的暴力事件後突然宣布请辞。博明一直被外界视为是特朗普政府制定对华政策的重要推手。

在博明传出请辞後，国家安全委员会欧洲和俄罗斯事务高级主任塔利(Ryan Tully) 也传出请辞的消息。此前，美国第一夫人梅兰妮亚-川普 (Melania Trump) 的两名高级助手以及白宫社交秘书尼凯塔 (Rickie Niceta) 与白宫新闻副秘书马修斯 (Sarah Matthews) 都宣布请辞。

特朗普6日曾承诺，将在1月20日把总统职权「有序过渡 」给民主党的总统当选人拜登。部分人士认为特朗普此举是为了阻止另一波请辞潮，但一名匿名的官员告诉路透社，这无助于阻止请辞潮。尽管特朗普距离卸任不到两周，但白宫多位官员与赵小兰的请辞显示部份团队成员对他煽动支持者的举动感到反感。

特朗普考虑赦免自己

路透社还报导，一位知情人士7日表示，特朗普最近几周讨论了赦免自己的可能性。此举代表特朗普可能启动这项非常罕见的总统职权。白宫拒绝向路透社证实此消息时。

此前，《纽约时报》报道称，特朗普在11月大选后曾向助手表示正在考虑赦免自己。《纽约时报》在报导中写道：「据两位消息人士，特朗普在大选後的几次谈话中，告诉幕僚他正在考虑赦免自己。他也在其他情况下，询问幕僚他是否应该特赦，以及这麽做对他在法律和政治上的影响。」

该报称，不清楚特朗普在支持者攻进美国国会大厦后是否重提此事。

此前，特朗普曾特赦了一些政治盟友。他在2018年的一篇推文中曾说过：「我有绝对的权利赦免自己。」

然而，特朗普在美国部分州面临着联邦赦免所不涵盖的的法律行动。这当中包含了曼哈顿地区检察官万斯（Cyrus Vance）的刑事调查和纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）的民事调查，这些调查旨在了解特朗普在商业交易中有无夸大资产价值，藉此获得贷款和税收利益。

宪法律师告诉路透社，特朗普是否可以合法地赦免自己尚未有明确的答案，因为历史上没有发生过总统赦免自己，所以法院也没有对此进行过权衡。

密歇根州立大学宪法学教授布莱恩-卡尔特（Brian Kalt）告诉路透社：「当人们问我总统是否可以赦免自己时，我的回答总是，'他可以试试'。美国宪法并没有就此给出明确的答案。"

一些法律专家表示，自我赦免将是违宪的，因为它违反了任何人都不应成为自己案件的审理法官的原则。

杨威廉/张慈 (路透社、法新社)

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