 特朗普：北京不遗余力阻止我竞选连任 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.04.2020

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时政风云

特朗普：北京不遗余力阻止我竞选连任

美国总统特朗普4月29日在记者会上称，中国会尽一切可能阻止他竞选连任，为此，不惜利用新冠病毒大流行。

BdTD | Bild des Tages Deutsch | Graffiti in Berlin (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

（德国之声中文网） 特朗普总统在美国时间本周三接受路透社采访时表示，中国将竭尽一切手段，使他在竞选中失利，中国对新冠疫情爆发的处理方式就是一个证明，中国试图在公众中将自己扮作无辜者。特朗普指控中国，未提供有关新冠病毒的足够信息。由此产生的大瘟疫迄今在美国导致至少6万人丧生、经济严重衰退。

一项最新民意调查结果显示，共和党人特朗普的选民支持率目前落后于民主党挑战者乔·拜登。美国大选将于今年11月举行。

谈及新冠病毒的起源及中国对瘟疫爆发的反应，特朗普称，美国要查明，到底发生了什么事情。不过，他未明说，中华人民共和国将会面对何种后果。在被问及他是否会考虑采取与关税政策有关的措施时，特朗普未直接表态，而只告知，"有很多我可以做的事情"。

直至达成一项阶段性贸易协议，特朗普治下的美国与中国之间不断相互加征惩罚性关税。特朗普称，中国是想让拜登入主白宫，从而对北京的压力会减小。

特朗普的经济政策曾使他获得不少美国人的支持。但近期以来，73岁的他被指对新冠病毒瘟疫反应过迟。路透社和伊普索斯民意调查研究所（Ipsos）本周的一项民意调查结果显示，44%的登记选民支持现年77岁的前副总统拜登，特朗普的支持率为40%。特朗普就此表示，他不相信调查结果，美国人是聪明的。他说："我不信，他们会选择一个无能之辈。"他称，过去30年里，拜登毫无政绩可言，"他所做的一切都是糟糕的。他的外交政策是一场灾难。"

Konflikt Iran-USA Joe Biden (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

拜登将很有可能代表民主党参选，挑战特朗普

"无兴趣干预美国大选"

对特朗普总统宣称北京意图阻止他竞选连任的说法，北京作出反应。中国外交部发言人耿爽在周四例行新闻会上表示，"美国选举是美国内部事务，我们没有兴趣干预。"他并表示，希望美国人民不会把中国拖入美国选举事务。

这位中国外交部发言人强调，"中方也是病毒的受害者，而不是病毒的同谋。"他称，"美国政客罔顾事实，企图推卸自身抗疫不力的责任来转移视线，来甩锅追责。这种做法抹杀不了中国人民经过艰苦努力取得的抗疫成果，只会暴露美方个别人的企图用心，以及他们自身存在的严重问题。"

凝炼/乐然（路透社）

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