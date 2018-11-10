特朗普力排众议 美宣布自叙利亚撤军

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(12月19日)凌晨在推特上宣布，2千名美军全面撤出叙利亚。所有的部队预计在60到100天之内离开。他声称美国已经击败叙利亚的「伊斯兰国」(IS)。

白宫发言人桑德斯在声明中表示：「对叙利亚伊斯兰国取得的胜利并不代表结盟或行动的结束......我们将进入行动的下一个阶段。美国将开始将军队撤回。」

华盛顿也宣布，所有美国国务院人员将在24小时内撤离叙利亚。

虽然包括国防部长詹姆斯马蒂斯(James Mattis)在内的军事和安全顾问都试图说服特朗普不要撤军，但他还是坚持己见。有关官员表示，撤军将背叛盟军的库尔德战士，使美国的信誉受到重创。

美国和平研究所（USIP）分析师雅克比安(Mona Yacoubian)接受德国之声采访。她高度质疑特朗普的胜利说，说：「在最后阶段，反伊斯兰国的军事行动还没有结束，伊斯兰国还有一团坚决不退的战士奋战到底。事实上，对伊斯兰国的斗争根本没有终点。美国政府估计，伊斯兰国战士在叙利亚的数量仍然高达3万人。有迹象显示，伊斯兰国叛乱活动才刚刚开始。在获得和平之前撤军是很危险的。美国2011年自伊拉克撤军就是最好的教训。」

Jon Shelton