 特朗普力排众议 美宣布自叙利亚撤军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

特朗普力排众议 美宣布自叙利亚撤军

美国总统特朗普发布推文说美国击败了IS后，白宫宣布自叙利亚撤军。专家担心，在叙利亚真正获得和平前这么做，恐怕将重演2011年的伊拉克在美国撤军后陷入动乱的状况。

Syrien Angriffe US-geführte Koalition in Hajin (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

美国五角大厦已经开始启动自叙利亚撤军的程序。外界关注这是否是个明智的抉择。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(12月19日)凌晨在推特上宣布，2千名美军全面撤出叙利亚。所有的部队预计在60到100天之内离开。他声称美国已经击败叙利亚的「伊斯兰国」(IS)。

白宫发言人桑德斯在声明中表示：「对叙利亚伊斯兰国取得的胜利并不代表结盟或行动的结束......我们将进入行动的下一个阶段。美国将开始将军队撤回。」

华盛顿也宣布，所有美国国务院人员将在24小时内撤离叙利亚。

虽然包括国防部长詹姆斯马蒂斯(James Mattis)在内的军事和安全顾问都试图说服特朗普不要撤军，但他还是坚持己见。有关官员表示，撤军将背叛盟军的库尔德战士，使美国的信誉受到重创。

美国和平研究所（USIP）分析师雅克比安(Mona Yacoubian)接受德国之声采访。她高度质疑特朗普的胜利说，说：「在最后阶段，反伊斯兰国的军事行动还没有结束，伊斯兰国还有一团坚决不退的战士奋战到底。事实上，对伊斯兰国的斗争根本没有终点。美国政府估计，伊斯兰国战士在叙利亚的数量仍然高达3万人。有迹象显示，伊斯兰国叛乱活动才刚刚开始。在获得和平之前撤军是很危险的。美国2011年自伊拉克撤军就是最好的教训。」

Jon Shelton

相关内容

Paris US-Präsident Trump und Macron

特朗普见马克龙 有分歧 有共识 10.11.2018

美国总统特朗普刚抵巴黎便对东道主提出尖锐批评。他推文称，马克龙呼吁欧洲人建立一支自己的军队——欧洲军，“非常侮辱人”。不过两位总统的会面却展示了团结的一面。

Syrien Flüchtlingslager in Idlib

特朗普警告阿萨德：勿使用化武 05.09.2018

联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。

US-Präsident Trump spricht vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York

特朗普联合国演说 拒绝全球主义 26.09.2018

对着各国的领导人，特朗普重新阐述他对国际组织的不信任，主张「美国优先」，除了称赞朝鲜之外，把中国、伊朗也都批评了一轮。

广告

媒体看中国

Symbolbild Deutschland China Flaggen (Ed Jones/AFP/Getty Images)

德语媒体：什么才是欧洲的最大威胁?

德国联邦政府周三出台新规，收紧了对外资收购的政府审核制度。这一新规被认为明显针对中国。德语报刊评论版对此褒贬不一。 