 特朗普力挺卡瓦诺: 指控都是子虚乌有 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.10.2018

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时政风云

特朗普力挺卡瓦诺: 指控都是子虚乌有

特朗普周一在白宫为卡瓦诺举行宣誓就职，明确为卡瓦诺申冤，不但向他道歉，还驳斥性侵指控都是「子虚乌有」。

Washington Brett Kavanaugh vereidigt als Richter am Supreme Court (picture-alliance/newscom/K. Dietsch)

「卡瓦诺，你是清白的!」

(德国之声中文网)特朗普说，卡瓦诺是「被骗子纠缠，被民主党设计」。

好几位女性出面指控卡瓦诺(Brett Kavanaugh)的言行不当，包括一个加州的律师当庭作证，卡瓦诺曾在几十年前的高中派对对她性侵未遂。 特朗普一度采信了她的说法，还下令FBI进行调查。

但是现在，特朗普说，对卡瓦诺的性骚扰指控都是「子虚乌有」，为一连串事件感到「丢脸」。

「那些挺身而出为国家服务的人理应以公平且有尊严的方式接受公评，而不是被谎言与欺骗所主导的政治计谋损害个人名誉。 」

为了「被强加的痛苦折磨」，特朗普向卡瓦诺及其家属道歉，并且说基于无罪推定的原则，证据不足的人都应被假设为无罪，他对卡瓦诺说:「在历史级别的检验之下...你被证明是清白的」。

卡瓦诺在周六的就职典礼之后就已经是正式的大法官，因此他周一在白宫的宣誓就职纯粹是形式上的。 其他8位法官全数出席。

在白宫，家属在侧，他说参议院的确认程序既争议性又情绪化。 「但是那些都已经过去，他现在的重点是尽可能把法官的工作做到最好。 」他说，最高法院是「不受到政党与政治的影响的机构」，他将会「无怨」的展开新的工作。

他周二将第一次以大法官的身分进行听审。

Washington Brett Kavanaugh vereidigt als Richter am Supreme Court (picture-alliance/newscom/P. Benic)

卡瓦诺在白宫进行形式上的宣誓就职

日前，1000多名法学教授呼吁参议院，不要认可现年53岁的卡瓦诺担任最高法院新法官。在《纽约时报》发表的一封致全体参议员的公开信中，教授们写道，受到性侵指控的引起争议的卡瓦诺不具备大法官所必需的客观性和非党派性，由此，不适宜成为国家最高法院一员。教授们指出，他在参院司法委员会听证会上的表现说明了这一点。

罗法/夏立民 (美联社、路透社)

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