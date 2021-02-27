特朗普剑指中企规定 拜登拟推下月生效

（德国之声中文网）据路透社周五（2月26日）援引美国商务部报道，拜登政府计划允许特朗普时代宣布的一项规定生效。该规定针对的是被认定对美国构成国家安全威胁的中国科技公司。商务部在特朗普政府任期的最后几天发布了临时最终规定，旨在解决信息和通信技术供应链方面的问题，并表示该规定将在60天公开征询意见后生效。

商务部发言人周五当天在一份发给媒体的声明中表示，将继续接受公众对该规定的反馈意见，直到3月22日生效。声明称：“对我们的国家和经济安全而言，值得信赖的信息和通信技术、服务是至关重要的，这仍将是拜登政府的首要任务。”

影响广泛

率先援引知情人士报导拜登政府计划的《华尔街日报》介绍，这项最初于去年11月提出的规定将让商务部有权禁止其认为对国家安全构成威胁的技术相关商业交易，这是保护美国供应链的努力之一。但是，科技、电信、金融和其他行业的公司表示，这项规定可能会扼杀创新、损害竞争力，在拜登政府对美国对华科技政策进行广泛审查之际，这些公司曾预计该规定会被推迟。

至于拜登政府现在计划推进这项规定的原因，《华尔街日报》引述知情人士写道：“政府官员担心阻挡或弱化这一规定会就新政府的对华立场发出错误信息，可能助长对新政府采取软弱做法的批评。” 报道还指出，美国商务部估计，新规将影响美国450万家各类规模的企业。根据草案，新规同时将赋予政府强大的监管能力，其范围包括关键基础设施、网络和卫星运营、大数据运营、广泛使用的网络链接软件、先进计算机、无人机、自治系统和先进机器人技术等领域。这些监管不仅会影响企业间的交易，还会在一些情况下影响技术的应用。

新规最初于去年11月由特朗普政府提出

执行力度尚待观察

路透社也注意到，特朗普宣布这项规定后，引发了美国一些企业的反对。美国商会和代表主要行业的团体在1月致商务部的一封信中表示关切，认为该临时规定赋予商务部“几乎不受限制的权力，干预美国公司与外国同业之间涉及技术的几乎任何商业交易，很少甚至没有正当程序、问责制、透明度或与其他政府计划的协调。” 代表美国顶级公司首席执行官的商业组织“企业圆桌会”(Business Roundtable)早些时候也表示，该规则提议“目前形式不适用于美国企业。”

由于商务部仍在接受公众意见，因此它可能仍会根据企业和其他方面的反对意见修改规定。 《华尔街日报》从一位知情人士口中得到的消息是，政府官员已向商界暗示他们不会大力执行这项规定。这样虽有可能缓和影响，但企业代表说，这项规定仍将使公司面临巨大的新合规成本和不确定性，特别是规模较小的公司。而另一位知情人士则向该报透露，政府并未表示将在执行这项规定方面有所保留。

中国两会上的科技企业

与此同时，中国最大的年度政治盛会——“全国两会”将于下周召开。英文版《南华早报》也聚焦处于监管和中美科技战中的中国科技巨头将在两会上扮演的角色。该报认为，科技企业家们将面临双重压力：北京一方面推动其技术独立的国家战略，另一方面加强对他们业务运作的监管审查。

文章指出：“在外国政府看来，（中国科技企业代表）出席北京的这一最高政治活动，可能是中国国有部门与私营部门界限模糊的一个迹象。在华盛顿和布鲁塞尔对北京的影响力仍然高度怀疑之际，这一事实可能会阻碍它们的全球扩张计划。”欧亚集团高级分析师陆晓萌向该报表示，拜登政府可能会将两会视为政府和中国民营企业进一步融合的证据。“如果中国的科技领袖被视为中国官方的延伸，那么在国际观众面前把自己描绘成真正独立的国际参与者将更具挑战性”。

今年的中国两会上还将审议“十四五”相关规划。中国中信建投在最新发布的一项有关“两会前瞻”的研究报告中指出，随着国际贸易摩擦加剧，国际环境不确定性增加，中国产业链供应链安全面临巨大挑战。中国在光刻机、芯片、操作系统等多个领域仍然受到的制约，尤其是中美贸易摩擦之后。“十四五”期间，科技推动生产发展的重要意义进一步提升，对中国生产力提高、产业升级和供应链安全有着深远影响。

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