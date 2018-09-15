特朗普前竞选经理认罪 愿就“通俄门”作证

（德国之声中文网）此举着实惊人：美国总统（Paul Manafort）表示愿意就"通俄门"丑闻与特别检察官米勒合作。这样，他有可能成为相关调查程序中的关键证人。

在华盛顿地方法院的听证一开始，他就令人惊讶地作出与此前不同的表态，承认犯有密谋欺诈美国的行为，并曾试图对证人施加影响。

与检方达成交易

这名前利益集团人士是在与检方达成的一项协议的框架内做出这一认罪表态的。根据这一协议，有关洗钱及欺税指控被撤销。事实上，对现年69岁的马纳福特的指控不涉及对特朗普竞选团队可能曾非法与莫斯科合作的怀疑，而只涉及他曾替乌克兰的亲俄势力从事过利益游说活动。

现在公布的相关合作会走多远，暂不清楚。检察官魏斯曼（Andrew Weissmann）透露，马纳夫特已提供了某些信息。

剩下的两项指控分别涉及欺骗美国当局罪及妨碍司法罪。前者涉及马纳福特可能的不实证词；后者与马纳福特曾可能试图对证人施加影响有关。

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因此，马纳福特现在宣布的这一合作愿，望有可能曝光涉及"通俄门"丑闻的更多核心信息。美国联邦法院通常愿意以大幅降低量刑换取当事人合作，条件是，对司法而言，所获的认知进展必须能够量度。

对特别检查官米勒来说，马纳福特被认为是继特朗普前律师科恩（Michael Cohen）之后，总统亲信中的第二个潜在信息来源。

白宫：与总统"毫无关系"

白宫迅速作出反应。特朗普的发言人桑德斯称，马纳福特的认罪与总统"毫无关系"、与2016年的选战和特朗普的胜选"毫无关系"。她称，这两件事必须完全分开看待。

"通俄门"丑闻成为对特朗普的总统身份的巨大负担。他否认在对前竞选对手希拉里·克林顿圈内人士的黑客攻击问题上与莫斯科有过任何交易。这位总统一再指控相关调查是具有政治动机的"迫害"。

特朗普大厦里发生了什么？

整个俄罗斯丑闻中的最大疑点之一涉及2016年6月在纽约特朗普大厦内的一次会面。据称，在此次会面中，一名俄罗斯女律师要提供有关特朗普竞选对手希拉里·克林顿的一些"脏料"。

据媒体报道，美国调查人员正调查相关人士在与会晤有关的时间段里相互之间不同寻常的汇款活动。此次会晤由特朗普长子小唐纳德安排；特朗普女婿库什纳以及马纳福特也参加了此次会面。从2016年3月至8月，马纳福特是特朗普竞选团队一员，并任团队负责人3个月。

今年8月，在首个审判程序中，马纳福特被裁定犯有欺税罪和银行欺骗罪，但未宣布对他的刑罚。

凝炼/王凡（德新社、法新社）