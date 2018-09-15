特朗普前竞选经理认罪 愿就“通俄门”作证

（德国之声中文网）此举着实惊人：美国总统（Paul Manafort）表示愿意就"通俄门"丑闻与特别检察官米勒合作。这样，他有可能成为相关调查程序中的关键证人。
在华盛顿地方法院的听证一开始，他就令人惊讶地作出与此前不同的表态，承认犯有密谋欺诈美国的行为，并曾试图对证人施加影响。
与检方达成交易
这名前利益集团人士是在与检方达成的一项协议的框架内做出这一认罪表态的。根据这一协议，有关洗钱及欺税指控被撤销。事实上，对现年69岁的马纳福特的指控不涉及对特朗普竞选团队可能曾非法与莫斯科合作的怀疑，而只涉及他曾替乌克兰的亲俄势力从事过利益游说活动。
现在公布的相关合作会走多远，暂不清楚。检察官魏斯曼（Andrew Weissmann）透露，马纳夫特已提供了某些信息。
剩下的两项指控分别涉及欺骗美国当局罪及妨碍司法罪。前者涉及马纳福特可能的不实证词；后者与马纳福特曾可能试图对证人施加影响有关。
因此，马纳福特现在宣布的这一合作愿，望有可能曝光涉及"通俄门"丑闻的更多核心信息。美国联邦法院通常愿意以大幅降低量刑换取当事人合作，条件是，对司法而言，所获的认知进展必须能够量度。
对特别检查官米勒来说，马纳福特被认为是继特朗普前律师科恩（Michael Cohen）之后，总统亲信中的第二个潜在信息来源。
白宫：与总统"毫无关系"
白宫迅速作出反应。特朗普的发言人桑德斯称，马纳福特的认罪与总统"毫无关系"、与2016年的选战和特朗普的胜选"毫无关系"。她称，这两件事必须完全分开看待。
"通俄门"丑闻成为对特朗普的总统身份的巨大负担。他否认在对前竞选对手希拉里·克林顿圈内人士的黑客攻击问题上与莫斯科有过任何交易。这位总统一再指控相关调查是具有政治动机的"迫害"。
特朗普大厦里发生了什么？
整个俄罗斯丑闻中的最大疑点之一涉及2016年6月在纽约特朗普大厦内的一次会面。据称，在此次会面中，一名俄罗斯女律师要提供有关特朗普竞选对手希拉里·克林顿的一些"脏料"。
据媒体报道，美国调查人员正调查相关人士在与会晤有关的时间段里相互之间不同寻常的汇款活动。此次会晤由特朗普长子小唐纳德安排；特朗普女婿库什纳以及马纳福特也参加了此次会面。从2016年3月至8月，马纳福特是特朗普竞选团队一员，并任团队负责人3个月。
今年8月，在首个审判程序中，马纳福特被裁定犯有欺税罪和银行欺骗罪，但未宣布对他的刑罚。
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通俄门事件“剧情”大概
2013年：特朗普先生赴俄
2013年6月18日，特朗普在推特上宣布：“环球小姐大赛11月9日将在俄罗斯莫斯科举行现场直播。这场盛会将两个国家系在一起。”他还补充写道：“你觉得普京会到场吗？如果会，他会成为我新结交的最好的朋友吗？”2013年10月17日，他上电视节目接受大卫•莱特曼（David Letterman）采访时表示，他与俄罗斯人做过很多次生意。
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通俄门事件“剧情”大概
2015年9月：黑客指控
一名FBI联邦调查局探员告知美国民主党全国委员会技术部，该机构可能遭到黑客攻击。2016年5月18日，国家情报局总监克拉珀（James Clapper）说，有一些迹象显示，美国总统选战期间被黑客攻击。2016年6月14日，美国民主党全国委员会透露受到了俄罗斯黑客攻击。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月20日：基斯利亚克先生浮出水面
在共和党全国代表大会的一次活动上，参议院塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）以及其他的大使见了面。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月22日：让事件更为复杂的阿桑奇
阿桑奇的维基解密披露了大约两万封从美国民主党全国委员会窃取的电子邮件。这些邮件似乎让人有理由认为，希拉里·克林顿争取优势，排挤同党竞选人桑德斯。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年7月25日：对的时间，对的人
联邦调查局宣布正在调查美国民主党全国委员会邮件遭窃事件：“我们非常认真对待这种造成严重损害的事情。”
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月8日：特朗普赢得选举
唐纳德·特朗普当选美国总统。11月9日，俄罗斯议会在媒体上对此发出欢呼和掌声。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月10日：特朗普团队否认通俄
俄罗斯副外长谢尔盖•里亚布科夫（Sergei Rybakov）表示，俄政府与特朗普竞选团队在大选期间有过接触。后者对此坚决否认。
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通俄门事件“剧情”大概
2016年11月18日：弗林的任命
特朗普任命弗林（Michael Flynn）担任国家安全顾问。这名前国防情报局局长是特朗普竞选团队中的高级外交事务顾问。弗林在国家安全顾问的位子上并没有待很久，曝出他在曾与俄大使基斯里亚克（Sergey Kislyak）接触的问题上没有讲实话后，今年二月弗林辞职。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年1月26日：耶茨激起千层浪
当时的美国代理司法部长耶茨（Sally Yates）告诉白宫法律顾问麦加恩（Don McGahn）弗林在与基斯里亚克通电话的事情上进行了不实陈述。1月30日，耶茨因不同意特朗普禁止多个国家公民入境美国的禁令而遭到总统罢免。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月2日：塞申斯回避调查
特朗普表示对司法部长塞申斯绝对有信心。塞申斯表示他自行回避所有针对俄罗斯与总统竞选活动相关的调查。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年3月20日：FBI调查特朗普与俄罗斯关系
美国联邦调查局局长科米(James Comey) 在众议院情报委员会面前承认，FBI在调查是否特朗普竞选团队与俄罗斯有互动。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月9日：特朗普解雇科米
在宣布解雇科米的信中，特朗普写道：“虽然我非常感谢你三次在不同的场合告知，我未受到调查。但是我同意司法部的决定，即你已经无法有效地领导联邦调查局了。”
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通俄门事件“剧情”大概
2017年5月17日：特别顾问穆勒
司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）任命前FBI局长穆勒调查俄罗斯是否干预2016年的大选，以及与特朗普竞选团队是否与俄罗斯勾结。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年8月：前竞选主席曼纳福特被查
在穆勒着手调查不久，FBI查获了特朗普前竞选主席曼纳福特（Paul Manafort）的财产中没收了一些文件记录。曼纳福特被指控收受了乌克兰亲俄势力的巨款后，去年8月下台。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年9月：小特朗普
特朗普长子小特朗普告诉美国参议院司法委员会，他未与外国政府勾结。这场闭门会议涉及的主题是，去年6月他与一名俄罗斯女律师韦瑟尼茨卡娅（Natalia Weselnizkaja）的会面。当时，曼纳福特和特朗普的女婿贾瑞德·库什纳（Jared Kushner）也参与了这场会面。从小特朗普公开的邮件内容来看，在会面之前，他得到承诺，会拿到关于希拉里·克林顿的黑材料。
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通俄门事件“剧情”大概
2017年10月：网络社交平台指俄罗斯干涉
脸书、推特和谷歌都告诉美国媒体，他们有证据表明，俄方在2016年美国总统大选期间利用他们的平台传播虚假信息。预计，这三家公司将在11月份出席参议院情报委员会的听证会。
凝炼/王凡（德新社、法新社）