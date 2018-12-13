特朗普前律师听证会或成「爆料大会」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普的前私人律师科恩(Michael Cohen)周二前往国会出席为期3天的听证会。3天当中，只有周三的听证会是公开的，其他周二与周四的听证会都是不对外公开。但是，非公开听证会的内容也很可能透过采访报导，流出给外界知道。

科恩与特朗普关系密切，是第一个可以为总统的不当行为提供直接证据的人。这也使他成为国会议员及特别检察官穆勒 (Robert Mueller)重视的证人。

科恩说，他非常感激有这个机会可以「洗白」、「说出真相」。去年他承认2017年在为莫斯科特朗普大楼的案件作证时做假证。他预计今年五月就要开始入狱服刑三年。

他说，他非常期待在周三向国会众议院监督委员会作证:「告诉全美国的人民我的故事」，然后「让美国人决定谁在说真话。」

与老东家决裂的关键人物

消息人士告诉路透社，科恩可能会让国会议员知道特朗普在当选后，如何多次关切莫斯科的「特朗普大楼」建设计划。其他国会议员关心的问题包括: 特朗普究竟如何支付封口费给艳星炫风丹尼尔与麦克道格 (Karen McDougal)? 特朗普对莫斯科的「特朗普大楼」知情多少? 特朗普集团财务长魏赛尔贝格(Allen H. Weisselberg)在特朗普身边扮演什么角色?

以上问题都很适合拿来询问科恩，但是如果是还在调查中的案件，例如穆勒的通俄门调查与纽约州跟特朗普有关的调查，科恩的回答范围就会受限。

根据CNN报导，周二的听证会把重点放在科恩所知的关于特朗普与其党羽和俄罗斯的来往的情形，以及科恩2017年撒的两个谎言。

科恩去年承认自己作假证

科恩与特朗普关系密切，甚至曾经说过会为特朗普「挡子弹」。但在他去年和老东家翻脸之后，他承认自己逃税、诈欺以及违反选举经费相关法律。他还说特朗普罔顾选举经费法，指使他支付「封口费」给两个和特朗普发生性关系的女性。

特朗普发现科恩反咬他一口之后，称科恩为「老鼠」。白宫在周二甚至發表声明讥笑国会居然会邀请曾经说过谎的人前去作证，「看到他又有机会可以散播谣言感到十分可悲。」特朗普否认与莫斯科当局合作，美国情报机构指控俄罗斯干预选举，俄罗斯也斥为不实。

罗法/夏立民 (综合报道)