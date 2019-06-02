特朗普到伦敦享受皇室礼遇 推特怼市长

（德国之声中文网）英国女王伊丽莎白二世在她伦敦市中心的主要官邸--白金汉宫欢迎了到访的美国总统特朗普。本周一，这位美国总统开始了他为其一周的国事访问。

特朗普和妻子首先乘坐美国"空军一号"抵达英国后，又换乘"海军一号"直升机继续飞往白金汉宫。英国王子查尔斯和妻子卡米拉在此等候欢迎特朗普夫妇。在英国皇家仪仗队鸣枪礼结束后，英国女王在白金汉宫入口用一个微笑欢迎到访的美国总统一行。

特朗普乘海军一号抵达白金汉宫停机坪

和伦敦市长"交火"

而就特朗普飞抵伦敦前不久，他还不忘记通过发推向伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）"开火"。之前这位伦敦市长在《观察家报》撰文指出：英国不应该铺开红地毯来欢迎这位美国总统。极右势力对全球造成的威胁与日俱增，而这位美国总统则是"最令人震惊的例证之一。"

对此特朗普毫不示弱，在推文中写道："@SadiqKhan众所周知他是一个糟糕透顶的伦敦市长。对即将到访的美国总统表现出了愚蠢的"冒犯"，而美国是英国最重要的盟友。"他表示，印度裔的这位伦敦市长"是一个彻头彻尾的失败者。与其关注我，还不如好好管管伦敦的犯罪行为。"

特朗普还补充称，萨迪克·汗让他想起了自己故乡纽约市的那位"糟糕"的市长白思豪（Bill de Blasio），虽然萨迪克·汗"只有他（白思豪）一半那么高"。民主党人德布拉西奥（De Blasio）是2020年美国总统大选颇具胜选希望的候选人之一。萨迪克·汗的支持者们之前曾指责特朗普对伦敦这个首个穆斯林市长做出了种族歧视性的表态。

英国军队欢迎特朗普到访鸣礼炮现场

但在一系列与访问英国有关的推文最后，特朗普还是放出了示好之词，表示自己很期待"做一位英国的挚友，非常期待此次访问。"

这位美国总统此次访问英国的行程安排大多是仪式性的纪念活动。在国事访问中与女王见面。在英吉利海峡的两岸参加诺曼底登陆75周年纪念日典礼。然后访问爱尔兰，在自家的海岸高尔夫俱乐部稍作停留。

抗议活动如影随行

特朗普在访英期间还将与仍是英国首相的梅举行会晤。本周二，双方计划携两国商界代表举行会谈，但没有安排私人会谈时间。

特朗普此次访问英国的时机正值在脱欧具体形式上、以梅首相为首的保守党和议会一直无法达成共识之际。经历多次表决失败后，梅被迫宣布辞职。保守党内，已有十多名议员对接替党主席和首相职务，表现出兴趣，其中约翰逊的当选机会曾最为看好。特朗普在抵达英国前接受《太阳报》采访时曾公开表示过对约翰逊出任英国首相一职的支持。

特朗普的预定行程包括: 和伊丽莎白女皇共进午餐、与查尔斯王子共进下午茶、在白金汉宫参加晚宴、参观著名的威斯敏斯特大教堂。而就在特朗普和英国王室共进晚宴之际，以英国女权组织为首的抗议人士也准备于周一和周二两天举行一系列针对美国总统的抗议活动。

包括"伦敦女性长征"（Women's March London）在内的女权组织准备于周一在议会广场上举行一场"人民的晚宴"，号召人们"在爱和团结精神下走到一起，拒绝仇恨和分裂"。德新社报道称，预计将有数万人参与接下来几天针对特朗普的抗议活动。

任琛/苗子（德新社，美联社，法新社）