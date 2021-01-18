 特朗普刚宣布取消旅游禁令 拜登立即唱反调 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2021

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时政风云

特朗普刚宣布取消旅游禁令 拜登立即唱反调

美国总统特朗普18日宣布，26日起取消对有欧洲或巴西旅游史的非美国公民执行旅游禁令，但消息很快被拜登团队推翻。其发言人表示，现在并非取消国际旅游禁令的时刻。

USA Symbolbild Einreise

美国自去年3月跟5月起，开始对去过欧洲国家与巴西的旅客实施旅游禁令。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普18日签署一项命令，宣布取消对近期曾去欧洲与巴西旅游的人实施的旅游禁令。该命令原订於1月26日生效。然而，将於20日宣示就职的拜登却在第一时间透过发言人表示，他将延长相关旅游禁令。
 
特朗普18日签署的这项命令得到其新冠抗疫小组成员与公共卫生官员的支持，他表示将解除2020年初因疫情对有欧洲与巴西旅游纪录的人所实施的禁令。

然而，在特朗普宣布消息後不久，拜登的发言人莎琪(Jen Psaki)在推特上发文表示：「根据我们医疗团队的建议，拜登政府不打算在1月26日取消这些旅游限制。」

她还说：「随着疫情恶化，以及世界各地出现更多的变种病毒，现在还不是解除国际旅游限制的时候。」

USA Coronavirus | PK Trump

特朗普18日签署的这项命令原先得到新冠抗疫小组成员与公共卫生官员的支持，他表示将解除2020年初因疫情对有欧洲与巴西旅游纪录的人所实施的禁令。

上周，美国疾病控制和预防中心负责人签署了一项命令，要求从1月26日开始，几乎所有航空旅行者必须出示新冠病毒检测阴性或感染新冠康复证明才能进入美国。

特朗普取消的限制令禁止几乎所有在14天内去过巴西丶英国丶爱尔兰和欧洲26个国家的非美国公民入境。美国自去年3月中开始对去过欧盟的旅客实施旅游禁令，并在去年5月对去过巴西的旅客实施入境禁令。

拜登的发言人莎琪还说：「事实上，我们计划加强与国际旅行相关的公共卫生措施，以进一步减轻新冠病毒的传播。」拜登20日上任後，就拥有重新实施限制的法律权力。

12日，美国疾控中心全球移民和检疫部门主任塞特隆 (Marty Cetron) 告诉路透社，这些入境禁令是应对病毒传播的「最初策略」，现在美国正在积极重新考量对策的效益。

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美国计划在4月中旬之后继续保持冻结入境状态，并且可能因新冠危机进一步加强限制措施。美国死于新冠肺炎感染的人数已经超过三千人。

航空公司曾希望新的检测要求能够让美国政府解除对欧盟实施的入境禁令，因为禁令已使从一些欧洲国家到美国的旅客量减少95%以上。最近几天，他们曾就这个问题向白宫高级官员施压。

许多美国政府官员过去几个月认为，有鉴于大多数国家不受入境禁令的限制，这些限制已经没有意义。另一些人则认为，美国不应该放弃入境禁令，因为许多欧洲国家仍在阻止大多数美国公民入境。

路透社此前报道称，白宫不考虑解除对大多数近期去过中国或伊朗的非美国公民实施的入境禁令。特朗普18日也证实，他不会解除相关禁令。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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