 特朗普刚夸完“美妙”来信 朝鲜又试射导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2019

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时政风云

特朗普刚夸完“美妙”来信 朝鲜又试射导弹

在特朗普刚夸奖完金正恩“美妙而积极”的来信，朝鲜据称又试射导弹。不过，特朗普之前已经表示，自己不是美韩军演的粉丝，也理解金正恩的“不高兴”。与此同时，这位美国总统对区域盟友日韩则使用了更严厉的口吻。

Nordkorea feuert neue taktische Lenkflugkörper ab (picture-alliance/Yonhapnews Agency)

特朗普在避免对金正恩进行任何批评，这位朝鲜当权者对此应该很满意

（德国之声中文网）据韩国国防部官员称，周六（8月10日）早晨，在朝鲜东海岸咸镜南道咸兴地区发射了两枚疑似短程弹道导弹，两枚飞行物飞行约400公里后落于大海中。

Südkorea Seoul | TV-Berichterstattung zu Nordkoreas Raketenprogramm (picture-alliance/AP Photo/L. Jin-Man)

韩国关于导弹试射的报道

这是朝鲜两星期来的第五次导弹试验。在美韩联合军演开始一天后的本周二，朝鲜刚发射了两枚疑似短程导弹

美韩年度联合军演总导致朝鲜作出愤怒反应。平壤领导人严厉谴责了这次美韩军演，称导弹试射是对美韩两国的"警告"。

联合国多项决议禁止朝鲜试验弹道导弹。然而， 美国总统特朗普却一再表示，他不认为朝鲜的导弹试验构成再度与该国核谈判的障碍。

金正恩的"美妙来信"

本周五，特朗普对金正恩批评美韩联合军演表示理解。他说，金正恩给他写了一封"很美妙"、"很积极"的信。特朗普称，金在信中指出，对军演"不高兴"。

这位美国总统说，他自己也从来就不喜欢这样的军演，他不是军演的粉丝。特朗普推文道："你们知道是为什么吗？我不愿意为此付钱。这笔钱我们应通过报销拿回来。这一点我已经对韩国讲过。"

特朗普再度强调，他不认为朝鲜的短程导弹试验是个问题。他称，朝鲜并未试验核武器，并未试验远程导弹。他还表示，愿同金正恩第四次会晤。不过，他没有说明可能的日期，也未提供更多细节。

USA | Nordkorea | Entmilitarisierte Zone | Donald Trump | Kim Jong Un (picture-alliance/Xinhua News Agency)

特朗普表示，他不认为朝鲜的短程导弹试验是个问题，还称愿意与金正恩再次会晤

特朗普却对地区盟友使用了更严厉的批评口吻。他表示，韩国和日本成天吵架，"它们理应搞好关系"。

日韩两国目前正卷入一场激烈贸易纠纷。

"平壤意欲打破美韩联盟"

据东亚问题专家、韩国梨花女子大学教授李雷夫（Leif-Eric Easley）估计，金正恩试图以导弹试验和对美韩军演的抨击在华盛顿和首尔之间打入一个楔子，"平壤意欲打破这一联盟"。

周六的导弹试验事件发生后，白宫未加以谴责。一名美国政府代表仅表示，美国与盟友日本和韩国保持着联系。

今年6月底，特朗普和金正恩在朝韩两国之间的非军事区有过迄今的最后一次会面。尽管俩人均表示要重启有关朝鲜核裁军的对话，但相关谈判仍处于停滞状态。

特朗普仍在避免对金正恩进行任何批评。他显然打定主意，要在2020年11月的总统选举前与平壤签署一份协议。不过，朝方要求终止制裁。

  • Karikatur von Vladdo Die Show von Mai

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  • Karikatur Sergey Elkin | Treffen Trump-Kim: USA und Nordkorea vereinbaren atomare Abrüstung

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    历史性握手

    2018年6月特朗普和金正恩在新加坡的首次会晤被视为历史性的时刻。图为特朗普向钻出防核地堡的金正恩伸出手。朝鲜在峰会上做出弃核承诺。

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    幼稚园吵架

    美国总统特朗普2018年1月3日发推特称，"朝鲜领导人金正恩刚刚表示，'核按钮一直都在他桌子上'。在他那个被废弃、严重饥馑的政权能不能有谁告诉他一声，我也有一个核按钮，但比他的大得多、强大得多，而且我的按钮管用！"

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Raketen-Streit USA & Nordkorea (DW/S. Elkin)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    发型大比拼

    两枚长头发的导弹：一个是朝前梳的金发；另一个是往上冲的黑发。只要看上一眼，谁都知道画的是谁。

  • Karikatur - Donald Trump und Kim Jong-un zu USA/Nordkorea (tooonpool.com/Kostas Koufogiorgos)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    比的不仅是头发

    “我的发型很火爆！”vs“我的更火爆！”

  • Karikatur Trump und Kim (USA Nordkorea Atomstreit) (A. B. Aminu)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    疯子见面

    “你完全失去理智了吗？”两人互相问道。

  • Karikatur - Donald Trump und Kim Jong-un zu USA/Nordkorea (tooonpool.com/Marian Kamensky)

    特朗普和金正恩——漫画家的狂欢

    不过是“放屁”

    放了一堆核臭屁，周围都变得寸草不生了。

    作者: Christoph Hasselbach


凝炼/王凡（法新社等）

   

 

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