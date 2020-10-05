特朗普出院 白宫已成新冠重灾区

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一傍晚获准出院，结束三天治疗。他回到白宫后，在摄影师拍照和敬礼时短暂摘下口罩。其他员工欢迎他回到白宫时，特朗普也没有重新戴上口罩。

特朗普计划继续在白宫进行后续治疗。目前特朗普尚未完全康复，很可能还有传染力。

在离开医院之前，特朗普在推特上宣布他将离开医院，强调自己感觉良好，「我感觉比20年前更有活力!」但他同时也淡化病毒的严重性: 「不要害怕新冠病毒，不要让它支配你的生活。在特朗普的执政下，我们已经发展出很棒的药物跟知识。」

现在还不清楚特朗普回到白宫之后会继续隔离多长时间。在他离开医院之前，特朗普曾说他「很快会回到竞选轨道」。

新冠病毒现在在美国已经造成21万人死亡。

特朗普离开医院的途中多次向媒体比赞

还未脱离险境

周一稍早，总统专属医师康利 (Sean Conley)说特朗普还未脱离险境，但是团队评估认为特朗普的各项指标都已经达到离院标准，可以让特朗普安全返家，之后还会有世界级的医疗团队继续照料他。

路透社引用特朗普医疗团队的话指出，特朗普的各项指标不仅达标，甚至还远优于离院标准。医生表示，特朗普周二 (10月6日)将会在白宫施打第五剂瑞德西韦，也会继续服用类固醇和帝赛米松，后者被认为是只有重症患者才会使用的药物。

他补充道，特朗普过去72小时之内没有发烧，他的血氧浓度也正常。但是医疗团队无法判断特朗普到什么时候才会不具传染力。

至少12位高官确诊

由于新冠病毒患者本身也是带原者，根据美国疾病管制与预防中心的规定，轻症或中等症状患者至少在10天内都具有传染力，必须与外界隔离。

然而特朗普这次打破规定，仅住院三天就出院，回到白宫后是否会继续隔离也还是未知数。这衍伸出白宫将如何保护其它官员不被感染的问题。最新传出染疫的是白宫发言人麦肯阿尼(Kayleigh McEnany)，她在周一上午宣布自己确诊，已经开始隔离。其他确诊的包括白宫顾问希克斯(Hope Hicks)、特朗普个人助理卢纳(Nicholas Luna)、竞选经理斯蒂芬(Bill Stepien)等，以及多位共和党参议员，至少12人。

特朗普搭乘直升机返回白宫

由于许多被确诊的官员有出席上周三特朗普在玫瑰花园宣布提名巴雷特为大法官的聚会，外界普遍猜测该聚会是白宫疫情扩散的起点。

眼看总统大选将近，特朗普迫不及待重启竞选活动，并且继续维持媒体曝光。特朗普与拜登的第二次总统辩论定在10月15日。

此外，副总统彭斯与民主党副总统候选人贺锦丽的副总统辩论会即将在本周三(10月7日)举行，虽然彭斯目前的检测结果都是阴性，但能否继续保持则是接下来的焦点。

张慈/邹宗翰 (美联社、法新社、德新社)